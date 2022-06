Jono-kuunnelman tekijät menivät studioon ilman käsikirjoitusta. Syntyi pitkä liuta kohtauksia, joista parhaista kuunnelma koostettiin.

Autoilua on kautta aikain markkinoitu vapauden illuusiolla. Kun liikenne pysähtyy, tämä illuusio särkyy. Siitä alkaa autojen sisäinen ihmiskoe, joka varmasti koetaan monella tienpätkällä tänäkin juhannuksena.

Seisovassa autossa, josta ei voi poistua, ihmiset muuttuvat toisenlaisiksi. Seuraa huonoa huumoria, perheriitoja, housuun pissaamista.

Improvisaation metodeja on sovellettu kuunnelmissa silloin tällöin jo pitkään. Yleensä siihen liittyy samanlaista alleviivaamista kuin improvisaatioteatterissa. Tyypillisesti lähetys on suora ja siinä kaikin keinoin muistutetaan, että kyse on käsikirjoittamattomasta sisällöstä. Standardigenre tällaisessa touhussa on komedia.

Improvisaatioteatteri VSOP on ravistellut stereotypioita jo vuonna 2018 tekemällä radioon ilman käsikirjoitusta jatkuvajuonisen murhamysteerin.

Nyt improgenren hämmentämistä jatketaan Jono-kuunnelmalla. Se ei ole suora lähetys, eikä sisällössä mitenkään korosteta sen syntytapaa.

Jono on toteutettu niin, että tekijät menivät studioon ilman käsikirjoitusta. Syntyi pitkä liuta kohtauksia, joista parhaista koostettiin kuunnelma. Jälkikäteen siihen improvisoitiin musiikki ja äänimaailma.

Lopputulos ei juurikaan kuulosta improvisaatiolta – ainakaan tyypilliseltä sellaiselta. Tuokiokuvissa päästään parhaimmillaan reilusti pintaa syvemmälle. Mutta mikä merkitys tässä olikaan metodilla, jolla teos on toteutettu?

Jono, Radio 1 la 25.6. klo 17.10 ja Yle Areena.