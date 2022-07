Järven siirtäminen ämpäri kerrallaan on työläs juttu – Antti Laitisen teosten lähtökohta on tavallinen suomalainen maalaismaisema

Antti Laitinen taivuttelee suomalaista maisemaa hellästi ja oivaltavasti.

Antti Laitinen: Taipuisa maisema 18.9. saakka Wäinö Aaltosen museossa (Itäinen Rantakatu 38, Turku). Ti, pe 9–17, ke–to 11–19, la–su 10–17.

Videoteoksessa mies kantaa kahdella ämpärillä vettä järvestä ja kaataa veden heinikkoon. Hän toistaa tämän uudelleen ja uudelleen, kunnes heinikkoon muodostuu mitoiltaan kasvava lammikko. Samalla järven ja lätäkön väliin tallautuva polku syvenee kuraiseksi uraksi. Järven siirtäminen pari ämpärillistä kerrallaan on työläs juttu.

Muinaisen Sisyfos-myytin mieleen tuovaa urakkaa dokumentoivan teoksen Lake Shift (2016) tekijä on Antti Laitinen (s. 1975), joka myös itse esiintyy teoksessaan. Taidetta tehdessään hän ei välttele raskasta työtä, mistä todistaa myös toinen videoteos It’s My Island (2007). Siinä voimme seurata, miten Laitinen rakentaa itselleen oman saaren.

Näyttelyllä on osuva otsikko, Taipuisa maisema. Laitisen lähtökohtana on tavallinen suomalainen maalaismaisema metsineen ja peltoineen, kesäisen vihreä tai talvisen valkoinen näkymä, jollainen aukeaa monen maaseudulla asuvan ikkunasta.

Teoksissaan Laitinen työstää ja taivuttelee kokonaista maisemaa tai sen elementtejä oivaltavasti, leikkisästi ja hellällä kädellä. Maisemaan tehdyt muutokset eivät myöskään ole pysyviä. Luonto korjaa ne ajan mittaan.

Näyttelyn varhaisimmat teokset, kuten video It’s My Island, ovat eräänlaisten performanssien dokumentteja, joissa korostuvat Laitisen fyysiset ponnistelut. Uudemmissa teoksissa taiteilija on vetäytynyt taustalle. Videoiden ja valokuvien pääosassa on nyt hänen eri tavoin käsittelemänsä metsikkö tai yksittäinen puu.

Valokuvasarja Broken Landscapes (2017–2020) tarjoaa komeita esimerkkejä Laitisen tavasta työstää suomalaista luontoa. Sarjan teoksissa hän asettaa vastakkain orgaanisesti ja oikullisesti kasvaneen puun tai metsänsaarekkeen muodot ja luonnolle vieraan geometrisen elementin kuten täydellisen ympyrän tai neliön.

Antti Laitinen: Broken Landscape VI, 2019, valokuva.

Kuvankäsittelyyn tottunut katsoja saattaa luulla teoksia tietokoneen avulla tehdyiksi. Tarkempi katse paljastaa kuitenkin, että jokainen ympyrämuoto on tarkasti ja työtä säästämättä leikattu todelliseen luontoon.

Antti Laitinen: Broken Landscape VII, 2019, valokuva.

Kauttaaltaan kiehtovan kokonaisuuden näyttävin teos on moniosainen Forest Square (2013), jolla Laitinen edusti Suomea Venetsian biennaalissa 2013. Teoksen lähtökohtana oli aarin kokoinen metsäalue, jonka hän purki osiinsa.

Kuuset Laitinen kaatoi ja hakkasi haloiksi, neulaset hän erotteli sammaleista ja niin edelleen. Lopuksi hän lajitteli eri ainesosat omiin ruutuihinsa ja sommitteli niistä mitoiltaan alkuperäisen aarin mittaisen installaation, joka juuri ja juuri mahtuu museon suurimpaan saliin.