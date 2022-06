Delphine-sarja on nykyajan prinsessasatu.

Belgian prinsessa Delphine on taiteilija, joka on tehnyt karnevalistisia ja räävittömiä teoksia suhteestaan kuninkaallisiin ja belgialaisten kulttuuriperintöön. Kuvassa hän istuu yhdessä valtaistuin-teoksistaan.

Delphine Boël eli teini-ikään saakka tietämättä, kuka hänen isänsä oikeasti oli. Hänen äitinsä, paronitar Sybille de Selys Longchamps oli ollut naimisissa aatelisen Jacques Boëlin kanssa, ja virallisen version mukaan Boël oli isä.

Nykyään kaikki tietävät, että Delphinen biologinen isä on Belgian kuningas Albert, ja Albert on hänet myös tunnustanut. Samalla Delphine on hyväksytty hovin jäseneksi muiden sisarten rinnalle, ja hän on arvonimeltään Belgian prinsessa.

Pitkä oikeustaistelu päättyi Delphinen hyväksi syksyllä 2020. Nyt hänen tarinastaan on valmistunut kolmeosainen dokumenttisarja.

Siinä ajassa Delphine ehtii käydä kaikki vaiheet perin juurin läpi. Hän puhuu suoraan kameralle, rauhallisesti ja välillä liikuttuen.

Ja onhan siinä kertomista. Mukana on myös Delphinen äiti, joka on jo iäkäs mutta edelleen skarppi ja suorapuheinenkin. Äiti ja tytär eivät esiinny kuvassa yhtaikaa, mutta heidän välinsä tuntuvat silti olevan kunnossa.

Sybille on kiinnostava hahmo, ehkä vähän kapinallinenkin. Suhde Albertin kanssa sai alkunsa 1960-luvulla, kun Albertilla oli jo perhe prinsessa Paolan kanssa. Paola oli aikansa seurapiirikaunotar, ja dokumentissa on erikoista, että siinä ei viitata Paolaan sanallakaan.

Haastattelua kuninkaalta ei sentään ole saatu, mutta arkistomateriaalia on runsaasti eri vuosikymmeniltä.

Albertin ja Sybillen suhde kesti peräti 18 vuotta, ja Albert eli siis käytännössä kaksoiselämää. Hän piti yllä suhdetta tyttäreensä Delphineen myös sen jälkeen, kun Sybille katkaisi suhteen. Tämä on myös Delphinen kertomuksen ytimessä.

Delphinen äiti Sybille on kiinnostava hahmo.

Kun Albertista tuli kuningas 1993, hän kielsi tyttärensä tylysti. Delphine koki sen hylkäämisenä, ja sillä hän perustelee sinnikästä oikeustaisteluaan. Dokumentissa hän sanoo moneen kertaan, että hänen tavoitteenaan ei ollut pyrkiä hoviin vaan saada isänsä takaisin.

Delphine saa kertoa myös omasta urastaan taiteilijana, ehkä liikaakin, mutta hänen taiteensa luo hauskaa ristiriitaa ja kontrastia aiheeseen. Hän on tehnyt karnevalistisia ja räävittömiä teoksia, joissa hän käsittelee omaa suhdettaan kuninkaallisiin ja ylipäätään belgialaisten kulttuuriperintöön kuten Manneken Pis -veistokseen.

Kuningas Albert ja Delphine ovat isä ja tytär.

Muuten dokumenttisarjaa leimaa varovaisuus, mutta siitä voi lukea rivien välistä, minkälainen asema monarkialla edelleen on Belgiassa. Delphinen kertomuksen hurjin hetki on siinä, kun hän ymmärsi itse olevansa uhka kuningashuoneelle. Ei hänkään ole äitinsä taustan puolesta mikään tavis, mutta hän on elänyt pitkään ulkomailla.

Kumma sivujuonne on Mario Danneels, joka jostain syystä päätyi kirjoittamaan Paolan elämäkertaa vain 18-vuotiaana koulupoikana. Vuonna 1999 ilmestyneeseen kirjaan päätyi pari lausetta, jotka viittasivat Albertin aviottomaan lapseen. Tästä alkoi varsinainen julkisuusrumba, ja Danneels on kantanut siitä syyllisyyttä.

Prinsessasadulla on onnellinen loppu, mutta monarkian ylle lankeaa ankea valo.

Delphine: The Secret Princess, HBO Max.