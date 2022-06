Cd-aikana tehtyjen sopimusten tulonjakoon halutaan oikaisua.

Four Tet -taiteilijanimellä tunnettu brittiartisti Kieran Hebden on voittanut levy-yhtiönsä kiistassa, joka koski musiikin suoratoistosta ja latauksista saadun korvauksen jakamista.

BBC:n mukaan Hebden kertoi päätyneensä Domino Recordsin kanssa sopimukseen, jonka mukaan hänelle maksetaan takautuvasti royalty-korvausta eli lisenssimaksua neljän albumin osalta.

Hebden oli vienyt asian viime vuonna oikeuteen, koska hänen mielestään Dominon hänelle tarjoama 13,5 prosentin osuus digitaalisesti jaellun musiikin tuloista ei ollut oikeudenmukainen, ja hän vaati osuuden nostamista 50 prosenttiin.

Alun perin levy-yhtiö ei ollut halukas neuvottelemaan Hebdenin kanssa, vaan veti kaikki neljä julkaisemaansa albumia pois suoratoistopalveluista.

Domino kuitenkin myöntyi lopulta vaatimuksiin ja maksoi Hebdenille takautuvasti digitaalisen jakelun korvauksia noin 57 000 puntaa eli runsaat 66 000 euroa.

Kiistan takana oli Hebdenin ja Dominon vanha sopimus, joka oli tehty aikana, jolloin musiikki myytiin pelkästään fyysisinä äänitteinä.

Koska cd-levyjen ja vinyylilevyjen valmistamisesta syntyi paljon kustannuksia, jotka levy-yhtiöt maksoivat, levy-yhtiöt saivat vanhoissa sopimuksissa potista suuremman osuuden kuin musiikin tekijät.

Kun musiikin jakelu siirtyi verkkoon, ja äänilevymyynti hyytyi, niin kustannusrakenne muuttui, ja levy-yhtiöiden suurempi osuus ei ollut enää artistien ja musiikin tekijöiden kannalta perusteltu.

Musiikin tekijöiden mukaan musiikin digitaalisessa jakelussa ei ole enää kyse äänitteiden myymisestä vaan musiikin lisensoinnista kolmannen osapuolen käyttöön.

Four Tetin tapauksessa vertailukohtana on käytetty tilannetta, jossa kappaletta käytetään elokuvassa, tv-sarjassa tai mainoksessa. Tällaisesta käytöstä musiikin tekijä on saanut suuremman korvauksen kuin cd-ajan levymyynnistä, josta tekijän osuus oli harvoin suurempi kuin 20 prosenttia.

Myöhemmin tehdyissä levy-yhtiösopimuksissa jakoa on yleensä korjattu tasapainoisemmaksi.

Vanhoista, ennen suoratoistoaikaa tehdyistä sopimuksista on kiistelty viime vuosina jonkin verran. Music Weekin mukaan Dominon ja Hebdenin sopimus saattaa toimia esimerkkinä ratkaisusta muissakin erimielisyyksissä.

Oikeusistuimissa käsiteltävissä kiistoissa siihen ei voi kuitenkaan vedota, koska osapuolet sopivat asiasta oikeuden ulkopuolella.

Kieran Hebden on julkaissut Four Tet -nimellä musiikkia 1990-luvun lopusta asti. Hän on brittiläisen elektronisen indie-musiikin edelläkävijä, ja hänen musiikissaan on vaikutteita niin kokeellisemmasta musiikista kuin tanssimusiikista. Suomessa hän vieraili viimeksi Flow-festivaalilla kesällä 2016.

Hänen uusimmat hittinsä ovat saaneet Spotifyssä kymmeniä miljoonia kuunteluja. Kiistan aiheena olleet neljän alkuaikojen albumin kappaleet ovat keränneet yhteensä noin 52 miljoonaa Spotify-kuuntelua.