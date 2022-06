Siri Kolun kuunnelmassa some tekee kaikesta julkista.

”Meillä ei oo paikkaa tässä tetriksessä”, pohtivat Hatkat-kuunnelmasarjan nuoret.

Heidän maailmansa on pääradan varsi jostain Korson tietämiltä Pasilan kauppakeskus Triplaan. Se maailma ei ole heille kovin avoin. Aina ja kaikkialla paheksutaan ja tullaan hätistelemään pois.

Minni (Anni Iikkanen) on joutunut sairaalaan. Tino (Oliver Plathan) syyttää siitä itseään. Niin syyttää moni muukin, kuten Minnin kovisisoveli Max (Väinö Lehtinen). Niin Tino ottaa hatkat kodistaan, joka ei ole mikään oikea koti, vaan nuorisokoti – ties kuinka mones hänen elämässään.

Käsikirjoittaja Siri Kolu asuu Vantaan Rekolassa ja on epäilemättä nähnyt läheltä maailman, josta kirjoittaa.

Kolu tavoittaa nerokkaasti myös nykynuorten maailman, jossa sosiaalinen media on läsnä kaikkialla. Seuraajat ovat somettajille kaikki kaikessa, mutta se, miten kaikki muuttuu julkiseksi, ei ainakaan yksinkertaista asioita.

Kuunnelma osoittaa muutamalla säästeliään nasevalla yksityiskohdalla myös sen, miten vanhemmat sukupolvet ovat jälleen kerran ihan pihalla nuorison todellisuudesta. Ja jälleen kerran apuun huudetaan auktoriteetteja, vaikka tarvittaisiin jotain ihan muuta.

Kuunnelman ohjaajan Milla Pelkosen ja äänisuunnittelija Tiina Luoman käsiala on nopea kuin some. Kuuntelin koko sarjan kahdesti, ja toisella kerralla kokonaisuus syveni yksityiskohdilla, jotka ensikuulemalla vilahtelivat ohi.

Jossain vaiheessa havahduin myös siihen pysähdyttävään seikkaan, että päähenkilöt ovat tosiaan vasta 15-vuotiaita.

Tekijät ovat onnistuneet kokoamaan kuunnelman rooleihin edustavan joukon uuden polven monikulttuurisia näyttelijöitä, joita vilahtelee myös elokuvissa ja televisiossa, mutta jotka ovat luoneet nimensä perinteisten kanavien sijaan esimerkiksi Instagramissa ja Tiktokissa.

Siri Kolu on aiemmin kirjoittanut useita nuorille aikuisille suunnattuja romaaneja. Oma haasteensa on saada heidät lukemaan niitä. Epäilemättä vielä suurempi haaste on saada heidät kuuntelemaan kuunnelmia.

Toivon, että se onnistuu. Mutta aivan yhtä paljon toivon, että myös muut kuin nuoret löytävät tämän silmiä avaavan sarjan.

Hatkat, Yle Areena.