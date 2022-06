Ranskalaisdokumentaristi osuu ongelmakohtiin ja tapaa talouskurimuksen uhreja, mutta ei kerro perusasioita tai selitä omia väitteitään.

Armeija hajottaa mielenosoituksia Libanonissa. Toistaiseksi verenvuodatukselta on enimmäkseen vältytty, mutta huolena on vuosien 1975-1990 sisällissodan toistuminen muodossa tai toisessa.

Libanonissa on 18 virallisesti tunnustettua uskontokuntaa. Valta on pyritty jakamaan tasan kolmen suurimman ryhmän välillä niin, että presidenttinä on aina kristitty, pääministerinä sunnimuslimi ja parlamentin puheenjohtajana šiiamuslimi.

Kuulostaa periaatteessa tasapainoiselta, mutta ranskalaisdokumentin Libanonia uhkaa kaaos (2021) mukaan järjestely vain pönkittää miljonäärien valta-asemaa maassa.

Keitä nämä miljonäärit ovat? Sitä dokumentaristi Alfred de Montesquiou ei kerro. Tosin yksi potentiaalinen upporikas saadaan haastatteluun: maan keskuspankkia 30 vuotta johtanut Riad Salamé. Tämä kiistää epäilyt, että veroparatiiseihin siirretyt noin 550 miljoonaa dollaria liittyisivät mitenkään häneen.

Keskuspankki ei avaa tilikirjojaan, eikä sitä halua poliittinen eliittikään. Mutta Montesquiou olisi voinut kertoa, mistä tieto 550 miljoonasta on peräisin.

24-vuotias beirutilainen valtiotieteen opiskelija Lilian joutui siirtymään työelämään, kun inflaatio moninkertaisti ruoan hinnan. Koska ruokatarvikkeiden hinnat nousevat päivittäin, niitä ei ole merkitty tuotteisiin lainkaan.

Libanonin korruptio ja valtiovallan luhistumistila tuli hirvittävällä tavalla maailman näkyviin elokuussa 2020, jolloin Beirutin satamassa räjähti vuosikausia lainvastaisesti säilytetty ammoniumnitraatti. Taloja ja viljasiiloja romahti, yli 200 ihmistä kuoli. Dokumentissa räjähdys nähdään, mutta muuten käsittely on ylimalkaista ja jopa harhaanjohtavaa.

Sekavuus ilmenee myös niin, että Libanonin väkiluvusta (noin 6,8 miljoonaa, joista noin 1,5 miljoonaa on Syyrian pakolaisia) ei saa oikeaa kuvaa. Parhaaksi anniksi jäävät parin selkeäsanaisen asiantuntijan kuuleminen ja tavallisten, talouskurimuksesta kärsivien ihmisten tapaaminen.

