Break My Soul -hitti rohkaisee luopumaan työelämän oravanpyörästä.

Beyoncén uuden Break My Soul -kappaleen ensimmäisen säkeistön ensimmäiset säkeet eivät ole tavanomaisinta poplyriikkaa.

”Now, I just fell in love / And I just quit my job / I'm gonna find new drive”.

Break My Soul kuvaa great resignationiksi eli suureksi irtisanoutumiseksi nimettyä suurta yhteiskunnallista murrosta, joka on tapahtunut Yhdysvalloissa kevään 2021 jälkeen. Ennätysmäärä ihmisiä on ottanut lopputilin työstään ja päättänyt järjestellä elämänsä uudelleen.

Yhtenä painavana syynä on ollut koronapandemia-ajan etätyöpakko, jonka aikana monet työntekijät ovat alkaneet pohtia omaa ajankäyttöään. Rajoitusten hellitettyä moni olisi halunnut jatkaa etätöitä, mutta läheskään kaikissa työpaikoissa se ei ole ollut mahdollista.

Työntekijöitä ei enää kiinnosta lähteä istumaan kahdeksaksi tunniksi toimistoon ja pariksi tunniksi työmatkan liikenneruuhkiin.

Tai niin kuin Beyoncé sen muotoilee:

”Damn, they work me so damn hard / Work by nine / Then off past five / And they work my nerves / That's why I cannot sleep at night.”

Ei ole valtavan suuri yllätys, että maailman suosituimmista amerikkalaisista poptähdistä yhteiskunnallisen kulman kappaleeseensa valitsee juuri Beyoncé.

Jo vuosien ajan hän on halunnut nostaa kappaleissaan esiin bailaamisen kaltaisten perusaiheiden rinnalle myös naisen roolia maailmassa ja vuoden 2016 Lemonade-albumilla varsinkin mustan amerikkalaisen naisen identiteettiä.

Niinpä Beyoncé on saanut kiinnityksen yhteiskunnallisesti vaikuttavien amerikkalaisten suosikkiartistien jatkumoon Aretha Franklinin ja Marvin Gayen seuraksi.

Yhteiskunnallisesti merkittävää on myös Break My Soulin seksuaalivähemmistöille suunnattu viesti.

Beyoncé mainitsee laulussa ”the queens in the front” ja ”doms in the back”, mutta myös lainaa kappaleeseen Big Freedian kappaletta Explode vuodelta 2014.

Big Freedia on New Orleansissa syntyneen bounce-musiikin keskeisiä artisteja. Bounce on rapin alalaji, joka on erityisesti LGBTQ-yhteisön suosiossa, ja Big Freedia on homomies. Suurin osa rap-musiikista on ollut ja on edelleen heteromiesten hallinnassa.

Beyoncén kappale onkin jo julistettu tärkeäksi homohymniksi.

Musiikillisesti Break My Soulissa on kuitenkin eniten vaikutteita 1990-luvun housesta. Mielikuva syntyy yksinkertaisesta synkopoidusta bassokuviosta, perkussiivisesta sähköurkuriffistä ja 90-luvulla suositun Korg M1 -kosketinsoittimen synteettisestä pianosoundista.

Tätä 30 vuotta vanhaa elektronisen tanssimusiikin sointia on viime vuosina lainattu uusiin pophitteihin innokkaasti, Suomessa esimerkiksi Mallan viimevuotisella esikoisalbumilla, vaikka 90-luvun house ei ole missään vaiheessa ehtinyt unohtua kovin pitkäksi aikaa.

Varsinkin Britanniassa niukka mutta harmoninen garage house ja siitä muotoutunut UK garage nousevat aika ajoin myös poplistoille.

Valtavan maailmanlaajuisen suosionsa voimalla Beyoncé kierrättää genreä nyt tavallista laajemmalle kuulijajoukolle.