Indonesialaisen Taring Padi -kollektiivin seinämaalaus poistettiin Documenta-taidetapahtumasta antisemitismisyytösten jälkeen.

Lauantaina Saksan Kasselissa avautunutta Documenta-taidetapahtumaa on syytetty antisemitistisen eli juutalaisvastaisen taiteen esittämisestä. Viiden vuoden välein järjestettävä Documenta on Venetsian biennaalin ohella maailman suurin ja arvostetuin nykytaiteen katselmus.

Alkuviikolla kritiikkiä esittivät niin poliitikot, Israelin suurlähetystö kuin Saksan juutalaisyhteisötkin. Tapauksesta uutisoivat muun muassa Deutche Welle ja useat lehdet niin Saksassa kuin kansainvälisesti.

Kritiikki kohdistui indonesialaisen Taring Padi -kollektiivin useita metrejä korkeaan ja leveään seinämaalaukseen, joka oli ripustettu näyttävästi ulkotiloihin.

People’s Justice -nimiseen teokseen on maalattu sikaa muistuttava sotilas, jonka kypärässä lukee Mossad Israelin tiedustelupalvelun mukaan. Lisäksi teoksessa on karikatyyrimäinen, sikaria polttava mieshahmo, jonka on tulkittu esittävän ortodoksijuutalaista miestä. Miehen päässä on hattu, jossa on natsi-Saksan kansallissosialistisen puolueen alaiseen sotilaalliseen organisaatioon viittaava kirjainyhdistelmä SS.

Teos on ollut ensimmäisen kerran esillä jo vuonna 2002 Australiassa järjestetyillä taidefestivaaleilla.

Israelin suurlähetystö kritisoi lausunnossaan teoksen julkista esittämistä ja ilmoitti sen muistuttavan natsijohtaja Joseph Goebbelsin aikaista juutalaisvastaista propagandaa. Kritiikkiä esittivät myös useat juutalaisyhteisön edustajat.

Lisäksi useat Kasselin kaupungin ja Hessenin liittovaltion poliitikot tuomitsivat teoksen antisemitistisenä tai pitivät sitä sopimattomana.

Taideteos oli esillä Documentassa muutaman päivän ennen poistamistaan. Teos on nähty ensimmäisen kerran jo vuonna 2002 Australiassa järjestetyillä taidefestivaaleilla.

Maanantaina Taring Padi -kollektiivi julkaisi lausunnon, jossa se sanoi, ettei teoksella ole antisemitistisiä tarkoitusperiä. Kollektiivi sanoi teoksen käsittelevän Indonesiaa yli 30 vuotta itsevaltaisesti johtanutta sotilaskenraali Suhartoa. Hän kaappasi vallan 1960-luvun loppupuolella ja alkoi teloituttaa laajamittaisesti poliittisia vastustajiaan.

Samalla kollektiivi ilmoitti peittävänsä teoksen näkyvistä kankaalla.

Tiistaina Kasselin kaupungin pormestari Christian Geselle ilmoitti, että teos poistettaisiin näyttelystä kokonaan ja kertoi olevansa koko tapauksesta häpeissään, The Guardian kertoo.

Myös festivaalin johtaja Sabine Schormann sanoi tapahtuman sivustolla julkaistussa lausunnossa, ettei tapahtumassa tule olemaan antisemitististä taidetta.

Antisemitismikohu ei ole ensimmäinen, jonka Documenta-tapahtuma tänä vuonna kohtaa.

Jo tammikuussa julkaistussa anonyymissä blogikirjoituksessa tapahtumaan osallistuvaa palestiinalaista taiteilijakollektiivia The Question of Fundingia syytettiin antisemitismistä. Blogikirjoituksen mukaan kollektiivin taiteilijat tukevat Israelin boikotointia.

Tämänvuotisen näyttelyn kuratoinut indonesialainen taiteilijaryhmä Ruangrupa julkaisi tiedotteen, jossa se kumosi syytökset ja puhui dialogin ja taiteellisen ilmaisunvapauden puolesta.

Toukokuussa tarkoituksena oli järjestää kolmen keskustelutilaisuuden sarja antisemitismistä, rasismista ja islamofobiasta, mutta tapahtumasarja peruttiin yllättäen. Kuraattoriryhmä julkaisi kirjoituksen Berliner Zeitung -sanomalehdessä, jossa se sanoi, että palestiinalaistaiteilijoita kohtaan esitetyt syytökset perustuvat huhuihin ja niillä on rasistinen vaikutus.

Toukokuun lopussa tilanne kärjistyi, kun palestiinalaistaiteilijoiden työtilaa vandalisoitiin. Työtilan seinille spreijattiin islaminvastaisia tekstejä.

Eri puolille Kasselin kaupunkia levittäytyvä Documenta-taidetapahtuma järjestetään nyt 15. kerran. Nykytaiteen katselmus sai alkunsa vuonna 1955.

Tänä vuonna Documenta keskittyy niin sanotun globaalin etelän eli kehittyvien maiden taiteilijoihin. Tapahtuma kestää syyskuun loppupuolelle.