Räppäri joutui aseellisen ryöstön uhriksi ostoskeskuksessa New Jerseyssä.

Rap-tähti Lil Tjayta ammuttiin myöhään tiistai-iltana, ja hän on sairaalahoidossa. kertoo The Los Angeles Times.

Lil Tjayn on määrä tulla esiintymään heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Suomeen Weekend Festivalille. Festivaalin järjestäjät eivät ole vielä tiedottaneet asiasta mitään, eikä HS tavoittanut festivaaliorganisaatiosta ketään kommentoimaan.

21-vuotias Lil Tjay, oikealta nimeltään Tione Jayden Merritt joutui aseellisen ryöstön uhriksi ostoskeskuksessa New Jerseyn Edgewaterissa. Tapahtumapaikka sijaitsee Hudsonjoen rannalla vastapäätä Manhattania.

TMZ:n uutisen mukaan räppäri on toipumassa leikkauksesta, ja hänen tilansa on vakaa. Ampuja, 27-vuotias mies, on pidätetty.

Viranomaisten mukaan ryöstäjä ampui Lil Tjayta useita kertoja. Räppärin seurassa oli kaksi henkilöä, joista toinen sai osuman ryöstäjän ampumista luodeista.

Poliisi pidätti myös Lil Tjayn seurassa olleet henkilöt luvattoman aseen hallussapidon takia. Lil Tjaytä ei epäillä rikoksesta.

New Yorkista kotoisin oleva Lil Tjay löi läpi kesällä 2019 kappaleella F.N.. Toistaiseksi hänen suurin hittinsä on alkuvuodesta 2021 ilmestynyt Calling My Phone, joka nousi Yhdysvaltain listalla kolmanneksi ja sai listasijoituksia myös useissa Euroopan maissa.

Weekend-festivaalille kiinnitettyjä räppäreitä on joutunut aiemminkin aseellisen väkivallan uhriksi.

Kesällä 2018 20-vuotias XXXTentacion ammuttiin Floridassa kuoliaaksi autoonsa ryöstön yhteydessä.