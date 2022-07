Tuija Lindströmin laaja retrospektiivinen näyttely In The Beginning There Was Everything oli esillä Suomen valokuvataiteen museossa Helsingissä tammikuuta 2014. Taiteilijan taustalla näkyy teossarja Nepenthes Laughing. Sen aineistona on Sabahinkannukasvi, jonka muodot houkuttelevat eläimiä joita se sitten tappaa hyönteisistä rottiin ja lintuihin.