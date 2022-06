Alaikäisen yksityisyyden suojasta on pidettävä tarkkaa huolta, sanoo JSN:n puheenjohtaja.

Julkisen sanan neuvosto on ottanut käsittelyynsä tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion lasta esittävän kuvan julkaisun sekä pääministeri Sanna Marinista (sd) otetun salakuvan julkaisun.

Presidentin perheen kuvan julkaisusta on tullut kaksi kantelua, jotka molemmat liittyvät Iltalehteen. Seiskassa julkaistusta pääministeriä esittävästä salakuvasta ja sen yhteydessä olleesta jutusta on tullut yksi kantelu.

Presidenttipari ei ole kannellut asiasta eikä pääministeri omastaan.

”Kantelut ovat tulleet yksityishenkilöiltä”, JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen sanoo.

Presidenttiparia ja heidän lastaan esittävä kuva oli kuvatoimisto Lehtikuvan ottama ja levittämä, ja se julkaistiin Iltalehden lisäksi myös muissa medioissa. JSN:n käsittelyssä keskeisenä asiana on lapsen yksityisyyden suoja.

JSN:n tiedotteen mukaan käsittelylle on edellytykset, sillä asialla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä ja myös presidentti on julkisuudessa ehdottanut aihepiiristä käytävän keskustelua mediassa ja Julkisen sanan neuvostossa.

Hyvönen sanoo, että journalistin ohjeissa puhutaan erikseen julkisella paikalla kuvaamisesta.

”Alaikäisten julkisuuden suojan suhteen täytyy olla erityisen varovainen.”

Pääministeristä otetun salakuvan yhteydessä kommentoitiin pääministerin ulkonäköä, ja jutusta tehtyä kantelua käsitellään JSN:ssä ihmisarvon kunnioittamisen näkökulmasta.

Hyvösen mukaan valokuvan julkaisuun liittyvät kantelut ovat harvinaisia JSN:ssä.

”Päättäjien yksityisyydensuojasta keskusteltiin toki paljon aikoinaan pääministeri Matti Vanhasen ja Susan Kurosen tapauksessa.”

Vanhasen (kesk) entinen naisystävä Kuronen julkaisi vuonna 2007 suhteesta muistelmakirjan. Vanhanen katsoi, että kirja loukkasi hänen yksityisyyttään ja teki asiasta tutkimuspyynnön, joka johti lopulta syytteeseen ja oikeuskäsittelyyn. Kuronen ja kirjan kustantaja tuomittiin sakkoihin yksityiselämään kuuluvan tiedon levittämisestä.

”Suomessa on oltu päättäjiä ja julkisuuden henkilöiden yksityiselämää esittävien kuvien suhteen aika pidättyväisiä, mutta sosiaalinen media on muuttanut tilannetta”, Eero Hyvönen sanoo.

”Päättäjät käyttävät itsekin sosiaalista mediaa ja levittävät itseään esittäviä kuvia.”

Yleisesti poliittiset päättäjät eivät kuitenkaan tee JSN:lle kanteluita itseään koskevissa asioissa.

”Muilta julkisuuden henkilöiltä niitä tulee muutama vuodessa”, Hyvönen sanoo.

STT-Lehtikuva ja Helsingin Sanomat kuluvat samaan Sanoma-konserniin.