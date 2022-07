Malinin teos Pimeyden ytimeen käy läpi Tor-verkon piilotettua todellisuutta, jossa huumekauppa vaikuttaa viattomalta moneen muuhun verrattuna.

“Se maailma on olemassa. Ja se elää tälläkin hetkellä.”

On olemassa lähes sanoinkuvaamatonta julmuutta, joka on käytännössä kaikkien vapaasti saatavilla. Normaalin, kaikkien käyttämän internetin lisäksi on olemassa verkko, jossa tapahtuvaa toimintaa on lähes mahdotonta jäljittää. Sen tarjoama yksityisyys on valjastettu joihinkin hyviin tarkoituksiin. Ja joihinkin todella, todella pahoihin.

Tähän verkkoon pääsee käsiksi erikseen ladattavalla Tor-selaimella. Se on ilmainen ja kaikille saatavilla.

Tor on lyhenne sanoista ”The Onion Router”, eli sipulireititys. Se viittaa tapaan, jolla liikenne Tor-verkossa salataan kerroksittain. Salaus käy läpi kolme palvelinta, ennen kuin käyttäjä ohjataan osoitteeseensa.

Sipulireititys takaa täydellisen anonymiteetin. Tässä verkossa julkaistujen, luettujen, katsottujen ja etsittyjen asioiden alkuperää on mahdoton selvittää.

Näitä ominaisuuksia hyödynnetään hyvissä tarkoituksissa muun muassa tietyissä autoritaarisissa maissa, joissa internetin käyttämistä valvotaan. Niissä toimivat journalistit ja aktivistit voivat levittää tietoa ja viestiä muun maailman kanssa turvallisesti Tor-verkon välityksellä.

Samoin tietovuotajat hyödyntävät Tor-verkkoa sananvapauden nimissä. Esimerkiksi Edward Snowden lähetti salaisia asiakirjoja Tor-verkon välityksellä medioille vuonna 2013.

Yksityisyytensä vuoksi Tor-verkon ovat kuitenkin ottaneet laajaan käyttöön myös rikolliset. Samalla Tor-verkko on saanut lisänimen pimeä verkko.

Pimeässä verkossa kaupataan kaikkea mahdollista huumeista aseisiin ja jopa palkkamurhiin. Nämä asiat ovat kuitenkin vain pintaraapaisu siellä rehottavaan rikollisuuteen ja pahuuteen.

Toimittaja Aarno Malin perehtyi syvällisesti ja kattavasti Tor-verkon synkimpiin nurkkiin tuodakseen sen todellisuuden esille. Kokemuksistaan hän kirjoitti teoksen Pimeyden ytimeen, jonka nimi kertoo jo paljon kirjan sävystä.

”Kirjani ei kerro niinkään Tor-verkosta vaan enemmän ihmismielestä ja erityisesti pahuudesta, johon se kykenee. Se kertoo maailman synkimmistä nurkista, jotka ovat olemassa, mutta piilossa”, Malin sanoo.

Malin on myös kirjoittanut artikkeleja pimeän verkon rikollisuudesta.

Toimittaja Aarno Malin lähti tekemään kirjaa Tor-verkosta ja päätyi kirjoittamaan ihmismielen hirveimmistä tuotoksista.

Kirja on synkkä, mutta samalla erinomainen tietopaketti Tor-verkosta ja sen tapahtumista.

Malin kirjoittaa muun muassa pitkään ja yksityiskohtaisesti Suomen nettihuumekaupan historiasta ja nykytilasta.

Huumeita kaupataan Tor-verkossa paljon. Sen tekevät helpoksi muun muassa kryptovaluutat, joiden liikettä on vaikeaa ellei mahdotonta jäljittää.

Verkossa tehtävän Global Drug Survey -kyselyn mukaan Suomi on verkossa käytävän huumekaupan kärkimaa. Malin uskoo sen johtuvan yksinkertaisesti suomalaisten hyvistä teknologiataidoista.

”Olemme monissa muissakin asioissa tietotekniikan kärkeä. Samalla tavalla siis nettihuumekaupassa.”

Huumeet ovat kuitenkin vain ensimmäinen osa Malinin kirjaa, ikään kuin esittely Tor-verkon rikollisuuteen.

”Siihen pahempaan tavaraan verrattuna huumekauppa vaikuttaa aivan viattomalta”, Malinen sanoo.

Tor-verkko on hieman kuin kaikkien käyttämä avoin verkko, mutta siellä tapahtuvaa liikennettä on mahdoton jäljittää.

Huumekaupan lisäksi toinen asia, josta pimeä verkko laajojen yleisöjen keskuudessa tunnetaan, on lapsiporno.

Kaikenlainen pedofilia on yhteiskunnassa laajasti tuomittu ja halveksittu asia. Minkäänlaista lapsipornoa ei avoimesta verkosta voi löytää. Sen vuoksi sitä hakevat ihmiset asuttavat pimeää verkkoa.

Osa siellä levitettävistä sisällöistä on aivan silmittömän julmaa. Niin julmaa, ettei sitä tässä jutussa tai missään muussakaan mediassa voi oikeastaan kuvailla.

Pimeässä verkossa on muodostunut suuria yhteisöjä tällaisen materiaalin levittämisen ympärille.

Näissä paikoissa lasten kärsimyksestä nauttivat ihmiset ovat löytäneet toisensa. He jakavat väkivaltaista lapsipornoa sekä toimivat eräänlaisena vertaisryhmänä.

”Sadistisia pedofiilejä on varmasti ollut aina olemassa, mutta nyt he ovat löytäneet toisensa Tor-verkosta. Ja näitä läpeensä pahoja ihmisiä on paljon”, Malin sanoo.

Näissä yhteisöissä olevat ihmiset normalisoivat omia halujaan ja löytävät tukea siitä, etteivät ole yksin. He jopa aktiivisesti kannustavat toisiaan suorittamaan mitä hirveimpiä tekoja.

Yhteisöissä käydään myös syvällistä keskustelua hirveiden tekojen moraalista ja oikeutuksesta. Yleisin siellä liikkuva ajatus on, että julmuus kuuluu ihmisluontoon, minkä vuoksi raiskaus ja kidutus on vain yhteiskunnan, moraalin ja uskonnon kahleista luopumista.

Malin on käynyt tutkimustyössään läpi todella paljon lastenkidutusmateriaalia. Pelkästään siitä lukeminen on lähes käsittämättömän ahdistavaa, joten on vaikea kuvitella millaista on nähdä sitä omin silmin.

”Se oli todella rankka kokemus. En voinut puhua näkemästäni kenellekään, koska ei kukaan halunnut kuulla niin hirveitä asioita.”

Malinin tekemä työ alkoi jossain vaiheessa häiritsemään hänen mielenterveyttään. Lopulta hän päätyikin käymään traumaterapiassa.

”Koin maailmankuvani muuttuvan. Ennen ajattelin, että kaikissa ihmisissä on jotain hyvää. Että ihmiset vain päätyvät tekemään pahoja asioita, koska ovat jotenkin rikki. Nyt tiedän, ettei se pidä paikkaansa. Jotkut ihmiset ovat vain täysin pahoja.”

Kirjan kirjoittaminen on ollut hänelle henkilökohtaisesti tärkeä asia, koska se auttoi päästämään joitakin ajatuksia ja tunteita ulos.

Hän kokee tekemänsä työn kuitenkin myös muin tavoin tärkeäksi.

”Haluan levittää tätä tietoa, koska vääryyksiä ei voi korjata ellei niistä tiedetä.”

Jäljittämättömyyden vuoksi pedofiilien toimintaa on vaikea valvoa tai rajoittaa Tor-verkossa.

Monet viranomaistahot, kuten FBI ja Interpol, tekevät parhaansa pimeän verkon lapsipornosivustojen sulkemiseksi ja pedofiilien kiinnisaamiseksi. Se on kuitenkin erittäin vaikeaa.

Lähes aina kun jokin lapsipornosivusto suljetaan, syntyy sen tilalle nopeasti uusia. Joidenkin sivujen ylläpitäjiä ja käyttäjiä on kyllä saatu kiinni. Kun jollain sadististen pedofiilien yhteisöllä on jopa 800 000 rekisteröityä käyttäjää, tuntuu muutama kiinnijäänyt vain pisaralta meressä.

”Mietin joskus, että onko tekemässäni työssä oikeastaan edes järkeä. Lapsipornoyhteisöjä on kuitenkin pakko valvoa. Emme voi antaa näille pedofiileille sellaista viestiä, että he saavat jatkaa rikoksiaan vapaasti yhteiskunnan katseen ulottumattomissa”, Malin sanoo.

Pimeässä verkossa tapahtuvan huumekaupan rajoittaminen on sujunut Suomessa kohtalaisen hyvin. Sivustoja on suljettu ja huumekauppiaita saatu kiinni, eikä kotimaisia huumekauppasivustoja ole tällä hetkellä ilmeisesti olemassa.

Tor-verkon sijaan huumekauppaa käydään nykyisin paljon pikaviestisovelluksissa, joita kuka tahansa voi ladata puhelimelleen tai tietokoneelle yleisimmistä sovelluskaupoista.

Pimeyden ytimeen ei ole millään tavalla mukavaa luettavaa. Pahimmillaan teoksen yksityiskohtaiset kuvaukset pimeän verkon syövereistä löytyvästä materiaalista ovat todella ahdistavia ja järkyttäviä.

”Olen kuullut monilta lukijoilta palautetta, että he ovat oksentaneet lukiessaan kirjaani”, Malin sanoo.

Malin sanoo toivovansa silti, että moni lukisi hänen kirjansa. On tärkeää kohdata myös sellaiset asiat, joita ei tahdo kohdata. Ainoastaan niin niitä vastaan voi taistella.

”Kirjan saama vastaanotto oli parempi kuin odotin. Sitä on sen käsittelemistä aiheista huolimatta uskallettu lukea paljon. Tieto kirjassani on kauheaa, mutta tärkeää.”

Aarno Malin: Pimeyden ytimeen. Tutkimusmatka Tor-verkon rikollisuuteen. Atena 2022. 232 s.

Jos havaitset rikollista toimintaa, tee rikosilmoitus osoitteessa poliisi.fi/tee-rikosilmoitus. Rikoksen uhriksi joutuneita ja heidän läheisiään auttaa ja neuvoo Rikosuhripäivystys, puh. 116006 (kesällä ma–pe kello 9–15).