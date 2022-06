Taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro antaa parhaat tärpit tämän kesän festareille.

Tiedän missä olen runsaan kolmen viikon päästä: Keinahtelen auringon laskiessa Porin Kirjurinluodossa Simply Red -yhtyeen lf You Don’t Know Me by Now -kappaleen tahtiin.

Se saattaa olla tämän kesän paras hetki.

Tai sitten se, kun näen ja kuulen ensimmäistä – ja ehkä viimeistä - kertaa jazzlegenda Charles Lloydin tunnelmoivan saksofonillaan Lokkilavalla.

Simply Redin laulaja Mick Hucknall tunnetaan persoonallisesta lauluäänestään.

Saksofonisti Charles Lloyd esiintyy lauantaina 16.7. Lokkilavalla.

Todennäköistä on myös se, että parhaan elämyksen saa aikaan jokin, josta en vielä tiedä mitään.

Mutta Pori Jazz on varma veikkaus, sillä festivaali palaa kahden välivuoden jälkeen (jos viime kesän Lokkilavan konserttisarjaa ei lasketa) ylitsepursuavan runsaana.

”Kun Pori Jazz palaa, se palaa rytinällä”, sanoo taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro.

Jutun lopussa Aro antaa parhaat tärpit tämän kesän tarjonnasta.

Häntä eivät stressaa alkukesän uutiset, joiden mukaan yleisöä ei ehkä riitäkään kaikille tämän kesän festareille.

Aro uskoo yleisön palaavan Kirjuriluotoon sankoin joukoin, onhan Pori Jazz yksi Suomen tunnetuimmista kesätapahtumista.

Lippuja on tähän mennessä myyty Aron mukaan hyvin. Vielä hän ei kuitenkaan tohdi ennustaa, myydäänkö liput joinakin päivinä loppuun, kuten kävi vuonna 2019.

Moni on odottanut esimerkiksi yhdysvaltalaisen megatähden John Legendin keikkaa jo pari vuotta lippu taskussaan. Legend buukattiin jo vuoden 2020 festarille.

Vuoden 2020 ja 2021 festarit peruuntuivat koronan takia. Osa kuitenkin piti lipun, vaikka Pori Jazz tarjoutui lunastamaan ne takaisin.

”Ilahduttavaa, että niin moni halusi säilyttää lippunsa ja että Legendin keikka vihdoin toteutuu”, Aro sanoo.

Yhdysvaltalainen John Legend esiintyy festivaalin päälavalla tostaina 14. heinäkuuta.

Koronasulkujen jälkeen Aro sanoo Porin Jazzin halunneen festarille ”vahvan kansainvälisen tuulahduksen”.

Päälavojen esiintyjistä yli 70 prosenttia onkin ulkomaisia.

Mukana on myös odotettuja kotimaisia, kuten Hector, jonka klassikkokappaleita on uudelleen sovittanut Valtteri Laurell Pöyhönen. Kuullanko Kirjurinluodossa tänä kesänä vaikkapa Yhtenä iltana – sitä Aro ei tiedä eikä haluakaan tietää. ”Yllätyksiä pitää olla.”

Viime kesänä festivaalin korvasi jazzkonserttien sarja. Kuvassa Pori Jazzin taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro.

Pori Jazzin kova ydin on tietysti festarin jazzkattaus.

Sekin on Aron mukaan tänä vuonna ”A-luokkaa”.

Jazzin suuruuksien, kuten Charles Lloydin, 84, tai saksofonisti Juhani Aaltosen, 85 lisäksi Porissa esiintyy iso joukko nousevia, kansainvälisiä muusikoita, jotka näyttävät, mihin suuntaan jazz on menossa.

Aro poimii tarjonnasta esimerkiksi yhden brittijazzin suunnannäyttäjistä, Shabaka Hutchingsin, joka palaa Poriin yhtyeensä, Sons of Kemetin kanssa.

Ensimmäistä kertaa Suomessa esiintyy yhdysvaltalainen laulaja Cecile McLorin Savant, moninkertainen Grammy-voittaja ja kriitikoiden kiittämä nuoremman polven vokalisti.

Pori houkuttelee uusia kävijöitä erityisesti raja-aitoja ylittävillä crossover-artisteillaan, kuten Domi & JD Beck -duolla. ”Internetin hypetetyin jazz-duo”, sanotaan festarin verkkosivuilla.

Kansainvälisten artistien lisäksi Pori Jazz tarjoaa myös hyvän läpileikkauksen suomalaisesta jazzista – vieläpä ilmaiseksi.

Jazzpuiston Poriljongin ilmaiskonserteissa soittaa suuri joukko kotimaisen jazzin kiinnostavia nimiä jo 8. heinäkuuta alkaen. Jazziin keskittyvät kuulijat oppivatkin Aron mukaan jo viime festareilla siirtymään sulavasti Lokkilavalta ilmaiskonserttiin ja takaisin.

Mutta mitä olisi jazz ilman jameja? Viime kerralla Porissa kokeiltiin jamien järjestämistä Kulttuuritehdas Kehräämöllä. Paikka todettiin hyväksi, ja siksi jamit järjestetään Kehräämöllä tänäkin vuonna keskiviikosta lauantaihin.

Aro vinkkaa, että Kirjurinluodosta Kehräämölle ei kannata kiertää Etelärannan kautta, vaan poistua pohjoisen suuntaan Kaarisiltaa pitkin, josta Kehräämölle on vartin kävelymatka. Pääsylippu kannattaa kuulemma ostaa etukäteen.

Sisäänpääsy alkaa kello 21, soitto noin kello 22. ”Meno kiihtyy puolen yön aikaan ja jatkuu aamutunneille”, Aro kertoo.

Ehkäpä se kesän mieleenpainuvin hetki odottaakin siellä.

Mikkomatti Aron vinkit neljälle erilaiselle musiikin ystävälle:

1. Sille, joka haluaa päästä sisälle uusimpaan jazzskeneen

Vibrafonisti Joel Ross tulee ensimmäistä kertaa Suomeen ja esiintyy torstaina 14.7.

”Joel Ross on Yhdysvaltain kuumimpia jazznimiä viimeisten vuosien ajalta. Ensimmäistä kertaa Suomeen oman yhtyeensä liiderinä saapuva vibfrafonisti on julkaissut Blue Notella kolme albumia, jotka kaikki ovat olleet arvostelumenestyksiä. Tämänkin keikan piti toteutua jo 2020, joten odottavan aika on ollut pitkä.”

2. Sille joka haluaa kokea suuruuden kosketuksen

”Saksofonisti Charles Lloyd lähtee ennakkotietojen mukaan viimeiselle Euroopan-kiertueelleen. Polveilevan uran tehnyt muusikko on 84 vuoden iässä erinomaisessa soittokunnossa, ja kesän kunniakierrokselle hän sai mukaansa mestarikitaristi Bill Frisellin. Luvassa on varmasti ikimuistoinen lauantai-ilta Lokkilavalla.”

3. Sille, joka haluaa kokea hyviä fiiliksiä vanhojen ystävien seurassa

”Simply Redin esiintymiseltä odotan suuria. Laulaja Mick Hucknallin ääni on edelleen erinomaisessa kunnossa, ja yhtye on hyvässä vedossa keikkailtuaan viime aikoina aktiivisesti. Näin bändin viimeksi 2016 ja tiedän, että luvassa on taiten rakennettu konserttikokonaisuus.”

4. Sille, joka haluaa bailata uusien kavereiden kanssa

Flore Benguigui ja L'Impératrice -yhtye esiintyvät Porissa perjantaina 15.7.

”Ranskalainen L'Impératrice on yhtye, jota kovin moni ei varmasti Suomessa tunne, mutta ryhmässä on uskoakseni potentiaalia monen Pori Jazz -kävijän uudeksi löydöksi. Discomusiikin vaikutteita elektronisen musiikin elementteihin yhdistelevä bändi on hyvässä nosteessa ja esiintyi tänä vuonna muun muassa Coachella-festivaalilla.”

Pori Jazz 8.—16. heinäkuuta.

