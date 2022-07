Julkiseen nolaamiseen perustuva komedia on täydellinen genre individualistiseen aikaamme.

Myötähäpeää aiheuttavat komediat ovat olleet kovassa suosiossa Ricky Gervaisin Konttorista (2001) lähtien. Koomikot ovat aina repineet huumoria noloista sosiaalisista tilanteista, mutta Gervaisin mokumenttisarja räjäytti pankin kuvaamalla kiusaannuttavaa käytöstä piinallisen tarkasti.

Alkuperäistä Konttoria ovat television myötähäpeägenressä seuranneet muun muassa sen huippusuosittu amerikkalainen versio (2005–2013), myös amerikkalainen Moderni perhe (2009–2020), tanskalainen Kyllä nolottaa (2005–2018) ja ruotsalainen Solsidan (2010–).

Suomalaisista komediasarjoista esimerkiksi Aikuiset (2019–) ja Pirjo (2018–2020) pelaavat isoilta osin huumorilla, jonka on tarkoitus saada katsoja kiemurtelemaan sohvallaan.

Myötähäpeäkomediat ovat lisänneet tietoisuutta kaikista niistä tavoista, joilla voimme toimia kiusallisesti. Parhaimmillaan häpeän tunteiden käsittely samaistuttavan huumorin avulla voi olla katarttista ja saa pohtimaan omaa käytöstään.

Itsetietoisuudessa piilee myös tyylilajin ongelma. Julkiseen nolostumiseen perustuva komedia on nimittäin täydellinen genre individualistiseen aikaamme, jossa kilpailun logiikka läpäisee kaiken sosiaalisen elämän.

Sosiaalisen häpeän pelosta syntyy jatkuvan itsetarkkailun panopticon, jossa kuka tahansa meistä saattaa tahattomasti aiheuttaa kuvitellun Konttorin Jimin nolostuneen vilkaisun.

Itsensä ja muiden tarkkailu sosiaalisten kömmähdysten pelossa puolestaan edesauttaa sosiaalista ja yhteiskunnallista vieraantuneisuutta: ”hän on kiusallinen julkisissa tilanteissa, en siis tunne solidaarisuutta häntä kohtaan.”

Lopulta meistä tulee sarkastisesti sanailevia, täydellisen atomisoituneita ja itseämme sekä kanssaihmisiämme pelkääviä hermoraunioita. Irvistä kameralle, olet oman elämäsi mokumentin tähti!

Lisättäköön, etten pidä kaikkia myötähäpeään perustuvia komedioita itsessään huonoina. Päin vastoin: Jäitä hattuun, I Think You Should Leave with Tim Robinson, Alan Partridge... neroutta kaikki. Huonona asiana sen sijaan pidän sitä, miten niin monet komediat ylikorostavat myötähäpeää osana ihmisten välistä kanssakäymistä.

Kaikki meistä todistavat joskus kiusallisia asioita, tai teemme itse jotain hölmöä – entä sitten? Olemme liian varpaillamme nolostumisen suhteen.

Hyvä esimerkki on niin sanotun kiusallisen hiljaisuuden täyttäminen.

Suomalainen kyky kestää hiljaisuudessa murjottamista ilman sen erillistä vitsikästä kommentointia on juuri sellainen ominaisuus, jonka en soisi häviävän.