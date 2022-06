”Totoro-metsästä” aiotaan tehdä luonnonsuojelualue. Hayao Miyazakin tuotantoyhtiö Studio Ghibli on mukana joukkorahoituskampanjassa.

Japanilaiselle maaseudulle sijoittuva Naapurini Totoro on animaatioelokuvan klassikoita. Nyt ”Totoro-metsäksi” kutsuttua metsäaluetta halutaan suojella.

Japanilainen Tokorozawan kaupunki on aloittanut joukkorahoituskampanjan, jonka keräämillä varoilla on tarkoitus suojella ”Totoro-metsäksi” kutsuttua kolmen ja puolen hehtaarin metsäaluetta. Metsässä on yli 7 000 vanhaa tammea.

Kampanjasta kertoivat The Japan Times ja yhdysvaltalainen The Hollywood Reporter.

Hyvin säilyneeksi kuvailtu metsä innoitti animaatioelokuvien ohjaaja Hayao Miyazakia, kun hän valmisteli elokuvaansa Naapurini Totoro (1988). Japan Timesin haastatteleman Tokorazawan kaupungin virkamiehen mukaan Miyazaki tapasi kävellä metsässä etsiessään inspiraatiota.

Elokuvassa maalle muuttavan perheen nuoret tytöt tutustuvat läheistä metsää asuttaviin otuksiin, joista tunnetuin on jättimäisen kissan ja karhun sekoitusta muistuttava Totoro.

Naapurini Totoro on Oscar-palkitun Hayao Miyazakin suosituimpia elokuvia, ja se on usein nimetty kaikkien aikojen parhaiden animaatioelokuvien joukkoon.

Miyazakin animaatioissa ympäristönsuojelu ja luonnon kaltoinkohtelu ovat toistuvia teemoja.

Tokorozawan kaupungin tavoitteena on kerätä 2,6 miljardia jeniä eli noin 18 miljoonaa euroa ja ostaa metsäkaistale. ”Totoro-metsästä” aiotaan tehdä luonnonsuojelualue.

Hayao Miyazakin tuotantoyhtiö Studio Ghibli on mukana kampanjassa: yli 25 000 jeniä, eli noin 175 euroa, lahjoittavat saavat printin Naapurini Totorossa käytetystä taustamaalauksesta.

Japan Timesille puhuneen Tokorazawan kaupungin virkamiehen mukaan joukkorahoituksella on tarkoitus kattaa osa metsän ostoon tarvittavista kuluista, mutta ei läheskään kaikkea. Kampanjassa metsien suojelulle annettavaa huomiota pidetään itsessään tärkeänä päämääränä.