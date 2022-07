Suosituksissa nettikomediaa, filosofiapodcast sekä outoja keskiaikaisia otuksia.

Nettikomediasarja On Cinema, jonka taustalla ovat koomikot Tim Heidecker ja Gregg Turkington, on kuin mahtava salaisuus, jota tekee samalla mieli varjella ja suositella kaikille, jotka jaksavat kuunnella.

Peruskonseptiltaan vuonna 2012 alkanut On Cinema on parodia television elokuvaohjelmista. Heidecker ja Turkington esittävät kelvottomia elokuva-arvostelijoita, jotka antavat kaikille elokuville koomisen ympäripyöreiden kehujen saattamana parhaat arvosanat, eli viisi pussia popcornia.

Tim Heidecker (vas.) ja Gregg Turkington On Cinema -nettisarjassa.

Tästä yksinkertaisesta lähtökohdasta kehkeytyy kuitenkin uskomattoman kompleksinen saaga täynnä psykologista egojen kamppailua, tulipaloja, huumeita, epäonnistuneita bisneksiä ja jopa ruumita.

Heideckerin hahmon luupäinen itsetuhoisuus on herkullisessa kontrastissa Turkingtonin esittämän nahjusmaisen leffafriikin vähemmän näkyvän, mutta yhtä lailla toksisen narsismin kanssa.

Heideckerin ja Turkingtonin vuosikymmenen aikana kutoma pikkuvitsien ja juonenkäänteiden verkosto hämmästyttää. On Cinema erikoisjaksoineen on komedian kokonaistaideteos.

Hyvän tiivistelmän labyrinttimaisen sarjan tapahtumista tarjoaa New York Magazinen juttu.

On Cineman ensimmäiset yksitoista kautta ovat Adult Swimin Youtube-kanavalla, kaksi viimeisintä osoitteessa www.heinetwork.tv

Leppoisasti teoriasta

Filosofiaa käsitteleviä podcasteja on runsaasti, mutta omaksi suosikikseni on muodostunut Pomona Collegen mediatutkimuksen professori Ryan Langleyn ja Vermontin yliopiston elokuvatutkimuksen professori Todd McGowanin juontama Why Theory.

Ohjelmassa keskitytään mannermaisen filosofian ja psykoanalyysin käsitteiden ja klassikkoteosten avaamiseen. Langleylle ja McGowanille tärkeimpiä ajattelijoita ovat filosofit Georg Wilhelm Friedrich Hegel ja Slavoj Žižek sekä psykoanalyytikot Sigmund Freud ja Jacques Lacan.

Why Theory -podcastille keskeinen filosofi Slavoj Žižek on myös vieraillut ohjelmassa.

Podcastissa vallitsee miellyttävän rento, kollegiaalinen tunnelma, jota vahvistavat McGowanin heittelemät anekdootit toisista filosofeista ja tutkijoista. Kaksikko käyttää esimerkkejä elokuvista, popkulttuurista ja päivän poliittisista aiheista, mikä auttaa hahmottamaan usein hankalia käsitteitä.

Why Theory -podcast on useimmissa podcast-palveluissa.

Tylsistyneiden munkkien piirrustuksia

Keskiaikaisten kirjojen marginaaleista löytyviin outoihin piirroksiin keskittyvä sometili Weird Medieval Guys julkaisee kuvia, jotka ovat matka menneisyyden vieraaseen maahan.

Joskus kuvien outouden aiheuttaa piirrosten näköisyyden puute. Monet keskiaikaisten munkkien piirtämistä eläimistä ovat varsin kaukana todellisista vastineistaan. Erityisesti kissat tuntuivat aiheuttavan piirtäjille vaikeuksia.

Ihmetystä voi aiheuttaa myös piirroksissa tapahtuvat asiat: miksi villisialla on housut?

Ja miksi joku on päättänyt taltioida voita kirnuavan kissan kirjaan?

Keskiaikaisten käsikirjoitusten marginaaleja on kuvailtu tylsistyneiden munkkien leikkikentäksi, ja se näkyy.

Historian tuuliin kadonneesta kontekstista huolimatta kuvissa on jotain universaalia. Ajatus siitä, että ihmiset ovat kautta aikojen piirustelleet hassuja pikku tyyppejä aikansa kuluksi, ilahduttaa minua loputtomasti.

Weird Medieval Guys on Twitterissä @weirdmedieval.

Satu Rämön Islantiin sijoittuva Hildur ja Sauli Miettisen Muska ovat Helmet-kirjastojen varatuimmat kirjat 22.–29.6.

Kaunokirjallisuus

1) Satu Rämö: Hildur

2) Åke Edwardson: Kolmastoista tapaus

3) Juan Díaz Canales: Kun kaikki sortuu

4) Emelie Schepp: Karhu nukkuu

5) Lucinda Riley: Orkideatarha

6) Virpi Hämeen-Anttila: Vapauden vahdit

7) Richard Powers: Ikipuut

Tietokirjat

1) Sauli Miettinen: Muska

2) Raiko Häyrinen: Jaakko Ryhänen, minun matkani

3) Sally Salminen: Aikani Amerikassa

4) Tiia Rantanen: Suurin piirtein

5) Marko Kosonen: Bändilaboratorio, Tarinoita Lepakkoluolasta

6) Kirsi Etula: Helmat by Mekkotehdas

7) Helena Petäistö: Gallian kukko kiekuu taas