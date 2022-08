Brittisellisti Sheku Kanneh-Mason, 23, on klassisen musiikin kirkkaimpia crossover-tähtiä juuri nyt. Hän esiintyy yhdessä kapellimestari Kevin John Edusein johtaman Chineke! Orchestran kanssa Helsingin Juhlaviikoilla 29. elokuuta.

”Olen ollut mukana Chineke!-orkesterissa sen perustamisesta lähtien, ja olen todella ylpeä siitä, että saan soittaa niin innoittavien ja lahjakkaiden ammattilaisten kanssa”, Kanneh-Mason sanoo puhelimessa.

Nuori virtuoosi on esiintynyt Suomessa aikaisemmin huhtikuussa 2019 Japanin filharmonian solistina Helsingin Musiikkitalossa sekä Kouvolan Kuusankoskitalossa.

”Sellotaiteilija Sheku Kanneh-Mason tuo uutta yleisöä ja potkua klassiseen musiikkiin”, kehui HS:n musiikkikriitikko hänen tuolloista Helsingin-konserttiaan.

Nottinghamissa kasvanut Kanneh-Mason tulee isosta perheestä. Hänellä on kuusi sisarusta, hekin kaikki muusikkoja. Sisarusten äiti on Sierra Leonesta ja isä on taustaltaan antigualainen.

Poikkeuksellisesta perheestä on tehty dokumenttielokuva Imagine: This House is Full of Music, joka ilmestyi kesällä 2020.

Perheen koti on tosiaan ollut täynnä musiikkia. Esimerkiksi brittiläisen Gramophone-musiikkilehden haastattelussa Sheku ja hänen pianistisiskonsa Isata Kanneh-Mason kertoivat, että heidän lapsuudenkodissaan on neljä pianoa, jolla sisarukset harjoittelivat usein yhtä aikaa – ja muut soittimet päälle. Isatan mukaan talossa raikuva musiikin kakofonia pakotti keskittymään omaan soittamiseen entistä tarkemmin.

Kanneh-Masonien klassisesti koulutettu katras esiintyi vuonna 2015 Britain’s Got Talent -ohjelmassa, ja he etenivät kykyjenetsintäkilpailussa semifinaaleihin asti. Tuolloin Talent-tuomari Simon Cowell yltyi kehumaan Kanneh-Masoneita ”Britannian lahjakkaimmaksi perheeksi.”

Vuotta myöhemmin 17-vuotias Sheku Kanneh-Mason voitti Britannian yleisradiopalvelu BBC:n arvostetun nuorille muusikoille jaettavan palkinnon. Tuomariston puheenjohtaja, säveltäjä Dobrinka Tabakova kuvaili Kanneh-Masonin esiintymistä ”sähköistäväksi” ja osoitukseksi siitä, että ”näinä keskinkertaisuuden aikoina voi kovalla työllä, omistautumisella ja lahjakkuudella edelleen nousta huipulle.”

Toistaiseksi suurimman yleisönsä Sheku Kanneh-Mason sai toukokuussa 2018, kun hän soitti Maria Theresia von Paradis’n, Franz Schubertin ja Gabriel Faurén sävellykset prinssi Harryn ja Sussexin herttuatar Meghan Marklen häissä. Markle pyysi Kanneh-Masonia esiintyjäksi häihin henkilökohtaisesti.

Satojen miljoonien tv-katsojien näkemä karismaattinen esitys sinkosi sellistin aivan uuden tason julkisuuteen. Samana vuonna 18-vuotiaan Kanneh-Masonin debyyttialbumi Inspiration nousi brittilistoille myydyimpänä esikoisalbumina. Laajan kuuntelijakunnan löytäneellä levyllä Camille Saint-Saënsin ja Jacques Offenbachin klassikot ovat rinta rinnan Bob Marleyn ja Leonard Cohenin kappaleiden sellosovitusten kanssa.

Youtubessa Kanneh-Masonin sovittamaa ja esittämää versiota Bob Marleyn No Woman, No Crysta on katsottu yli 770 000 kertaa.

Kanneh-Mason kertoo, että klassisessa musiikissa häntä kiinnostaa sen universaalius, joka ilmenee kuulijoiden yksilöllisinä reaktioina. Satoja vuosia vanhat sävellykset pysyvät tuoreina, koska ne tavoittavat edelleen kuuntelijat intiimillä tunnetasolla.

Monenlaisten yleisöjen edessä esiintynyt sellisti on voinut todistaa itse, miten musiikki resonoi erilaisiin ihmisiin.

”Klassisella musiikilla on kyky koskettaa ihmisiä hyvin voimakkaasti, ja hyvin monilla tavoilla. Kuunteleminen on kuin jokaisen matka omaan itseensä”, hän sanoo.

Juhlaviikoilla Kanneh-Mason esiintyy yhdessä Chineke! Orchestran kanssa.

Nigerialaistaustaisen kontrabasisti Chi-Chi Nwanokun vuonna 2015 perustama Chineke! Orchestra koostuu enimmäkseen rodullistetuista muusikoista, mikä on edelleen harvinaisuus klassisen musiikin kentällä. Nwanoku perusti kokoonpanon kun hän huomasi, että hän oli ollut ainoa rodullistettu soittaja kaikissa orkestereissa 35-vuotisen uransa aikana.

Juhlaviikkojen konsertin ohjelmassa kuullaan Dmitri Šostakovitšia, jonka soittaminen tunnetaan Edward Elgarin ohella Kanneh-Masonin bravuurina. Lisäksi Chineke! soittaa ilman Kanneh-Masonia mustan amerikkalaissäveltäjä William Dawsonin (1899–1990) teoksen African-American Folk Symphony vuodelta 1934. Dawsonin ainoaksi jäänyt sinfonia on tunnettu myös vanhahtavalla nimellä Negro Folk Symphony.

Dawsonin afroamerikkalaisista kansanlauluista ammentava sinfonia sai aikalaisyleisöiltä innostuneen vastaanoton, mutta jäi sittemmin unohduksiin. Viime vuosina kiinnostus sinfoniaan on kasvanut – kuten myös kiinnostus Dawsonin muihin sävellyksiin. Samalla on virinnyt keskustelua klassisen musiikin kaanonin valkoisuudesta. Chineke! Orchestra on omalta osaltaan tuonut esityslistoille ei-valkoisten säveltäjien teoksia.

Vaikka Kanneh-Mason ei haluakaan haastattelussa esittää vahvoja poliittisia kannanottoja, pitää hän tärkeänä sitä, että klassisen musiikin moninaisuus on lisääntynyt niin säveltäjien kuin esiintyjienkin suhteen.

”Sen myötä voimme nähdä musiikin paljon laajemmin ja monipuolisemmin”, hän sanoo.

Lontoosta HS:lle puhuva Kanneh-Mason vastailee lyhyesti ja korrektisti. Esimerkiksi kysymyksen siitä, mitä mieltä kuninkaallisissa häissä esiintynyt ja viime vuonna ritariksi lyöty sellotaiteilija on kuningattaresta, hän väistää.

”Monarkia on vanha brittiläinen traditio”, Kanneh-Mason muotoilee neutraalisti.

Kanneh-Masonin vastauksista kuulee, että nuori sellotaituri antaa mieluummin instrumenttinsa puhua puolestaan konsertissa.

Ja mikä instrumentti se onkaan!

Kanneh-Masonin sello on legendaarisen venetsialaisen soitinrakentajan Matteo Gofrillerin (1659–1742) luomus vuodelta 1700. Kanneh-Mason on kuvaillut hänellä lainassa olevaa, seitsemännumeroisen hinnan maksanutta soitinta ”unelmien täyttymykseksi.”

Kanneh-Masonin syyskuussa ilmestyvällä albumilla Song sello saa versioida Ludwig van Beethovenin ja Johann Sebastian Bachin lisäksi Burt Bacharachin klassikkokappaleen Say A Little Prayer for Me, jonka teki tutuksi Aretha Franklin.

Chineke! Orchestra ja Sheku Kanneh-Mason esiintyvät Helsingin Musiikkitalossa maanantaina 29. elokuuta kello 19. Konsertti avaa Juhlaviikkojen klassisen musiikin viikon Musiikkitalossa.