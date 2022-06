Nastja Säde Rönkkö sai yli 17 000 euron Below Zero -taidepalkinnon

Rönkkö oli Vuoden nuori taiteilija vuonna 2019.

Kolmatta kertaa jaetun Below Zero -taidepalkinnon voittajaksi on valittu taiteilija Nastja Säde Rönkkö. Palkinnon arvo on 15 000 puntaa eli noin 17 500 euroa, ja siihen sisältyy mentoroitu muutaman viikon mittainen residenssijakso Lontoossa, materiaalit sekä näyttely Beaconsfield-galleriassa Lontoossa.

Lisäksi Serlachius-museot tarjoavat voittajalle näyttelyn ja residenssin.

Rönkkö kertoo toteuttavansa palkinnon turvin uuden paikkasidonnaisen videoinstallaation.

“Palkinto mahdollistaa kokeellisen ja monialaisen työni jatkamisen Lontoossa, joka oli kotikaupunkini yli kymmenen vuoden ajan”, Rönkkö sanoo tiedotteessa.

Nastja Säde Rönkkö työskentelee videon, performanssin, installaatioiden, osallistavan taiteen, internetin ja tekstin keinoin. Hänen teoksensa tutkivat nykyisen digitaalisen aikakauden, vallan, ihmisyyden ja Maan tulevaisuuden välisiä suhteita.

Kansainvälisesti nousevalle suomalaiselle tai Suomessa asuvalle taiteilijalle myönnettävää Below Zero -palkintoa haki 70 taiteilijaa. Valintaraatiin kuuluivat Beaconsfield-gallerian taiteelliset johtajat Naomi Siderfin ja David Crawforth, Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen, Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutin taideohjelman johtaja Karoliina Korpilahti sekä itsenäinen kuraattori Hannele Tilles.

Raati poimi jatkoon viisi taiteilijaa tai työparia, jotka jatkotyöstivät avoimessa haussa esittelemäänsä ideaa. Jatkoon valittiin Rönkön lisäksi Felicia Honkasalo, Flis Holland, Noora Schroderus sekä työpari Raisa Raekallio ja Misha Del Val. Raati kiittelee kilpailuehdotusten korkeaa tasoa.

Palkinnon toteuttavat Beaconsfield-galleria, Serlachius-museot ja Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti. Ensimmäisen Below Zero -taidepalkinnon sai monialainen kuvataiteilija Jonna Kina vuonna 2018. Vuonna 2019 jaetun toisen Below Zeron voitti ympäristötaiteen uranuurtaja Tuula Närhinen.