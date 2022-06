Amerikkalaisten tv-sarjojen aborttitarinoiden šokkiarvo on laskenut, ja tilalle on tullut arkipäiväisyys – Hyvä niin

Aborttitarinat ovat lisääntyneet Yhdysvalloissa, mutta niissä ei kuvata tarpeeksi raskaudenkeskeytykseen liittyviä ongelmia, kirjoittaa Piritta Räsänen.

Yhdysvaltain korkein oikeus päätyi perjantaina kumoamaan laajan aborttioikeuden, jota perustuslaki on suojellut lähes 50 vuoden ajan. Jatkossa kukin osavaltio saa päättää raskauden­keskeytyksiä koskevasta lainsäädännöstään itse.

Samaan aikaan kun Yhdysvaltain keskusteluilmapiiri abortin ympärillä viime vuosina kärjistyi, oli sarjojen ja elokuvien suunta lähinnä päinvastainen. Amerikkalaisten tv-sarjojen aborttitarinoiden šokkiarvo on laskenut, ja tilalle on tullut arkipäiväisyys. Ja hyvä niin.

Muutos alkoi 2010-luvulla, kun raskaudenkeskeytystä käsiteltiin Shonda Rhimesin luomissa draamasarjoissa Greyn anatomia ja Scandal.

Vuonna 2015 julkaistussa Scandalin jaksossa Baby, It’s Cold Outside päähenkilö Olivia Pope (Kerry Washington) huomaa olevansa raskaana. Aiheeseen palataan seuraavan kerran noin minuutin kestävässä kohtauksessa, jossa Olivia tekee abortin. Jakso ei kerro, miksi Olivia päätyy tekemään abortin, koska se ei ole olennaista. Hän haluaa keskeyttää raskauden, piste.

Rhimesin sarjojen aborttitarinat raivasivat tietä. Myöhemmin julkaistut draama- ja komediasarjat, kuten Euphoria, Glow ja Jane the Virgin, näyttävät, että abortti voi olla muutakin kuin dramaattinen ”viimeinen ratkaisu” tai sydäntäsärkevä päätös.

Ennen kaikkea se on terveydenhuoltoa.

Kalifornian yliopistossa, San Franciscossa tehdyn Abortion Onscreen -tutkimuksen mukaan yhdysvaltalaisissa tv-sarjoissa nähtiin vuonna 2021 yhteensä 47 aborttia käsittelevää tarinaa.

Puutteita löytyy kuitenkin edelleen. Tutkimusryhmän mukaan 68 prosentissa tv-sarjojen aborttitarinoista esiintyy valkoisia naisia, vaikka todellisuudessa heidän osuutensa abortin tekijöistä on Yhdysvalloissa noin 39 prosenttia.

Tutkimusryhmän mukaan myös abortin hankkimiseen liittyviä ongelmia käsiteltiin tv-sarjoissa liian vähän, vaikka ”suurin osa potilaista kohtaa vähintään yhden logistisen tai taloudellisen esteen hankkiessaan aborttia”.

Abortin saamisen ongelmia on käsitelty viime vuosina road trip -henkisissä nuortenelokuvissa Never Rarely Sometimes Always (2020), Unpregnant (2020) ja Plan B (2021), joissa matkustetaan toiseen osavaltioon tekemään abortti tai etsitään jälkiehkäisypilleriä.

Niissä ongelmia aiheuttavat ulkoiset tekijät, kuten osavaltioiden tiukat säädökset, päähenkilöiden nuori ikä, rahan puute tai hankala pääsy terveydenhuoltoon.

Ja lisää on tulossa: tammikuussa Sundancen elokuvajuhlilla julkaistut elokuvat Call Jane ja ranskalainen draamatrilleri Happening kuvaavat naisten vaikeuksia saada aborttia 1960-luvun Yhdysvalloissa ja Ranskassa.

Niistä tulee nyt heijastuspintoja Yhdysvaltojen uuteen karmivaan todellisuuteen.