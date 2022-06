Satu Rämön esikoisdekkari on vahva avaus: Islantiin kotiutuneesta kirjailijasta saattaa tulla merkittävä uusi pohjoismainen dekkarinimi

Ahdistunut islantilaispoliisi selvittää outoa murhasarjaa Satu Rämön esikoisdekkarissa.

Satu Rämö on asunut Islannissa yli viisitoista vuotta. Syksyllä 2019 hän muutti perheensä kanssa Reykjavíkistä Länsivuonoille.

Romaani

Satu Rämö: Hildur. WSOY. 364 s.

Hildur on vähän erikoisempi tapaus. Se on islantilainen dekkari, jonka on kirjoittanut suomalainen.

Yli viisitoista vuotta sitten Islantiin muuttanut ja sinne kotiutunut Satu Rämö on aiemmin laatinut matkakirjoja uudesta kotimaastaan. Hildur on hänen ensimmäinen fiktiivinen teoksensa.

Islannin Länsivuonoilla sijaitsevan pienen kyläyhteisön ainoa rikosetsivä Hildur Rúnarsdóttir on poliisi, joka purkaa jatkuvaa ahdistustaan surffaukseen ja lenkkeilyyn. Ahdistuksen juuret ovat Hildurin siskojen 25 vuotta aiemmin tapahtuneessa mystisessä katoamisessa.

Pienet tytöt myöhästyivät koulubussista ja lähtivät oikaisemaan kotiin juuri valmistuneen tunnelin kautta. Sen jälkeen heistä ei koskaan löydetty jälkeäkään. Tuolloin 10-vuotias Hildur on siitä pitäen tuntenut syyllisyyttä, jota ei itsekään oikein osaa määritellä.

Dekkarin tarina lähtee liikkeelle, kun lumivyöryn tuhoamasta talosta löytyy murhattu mies, vanha pedofiili, jonka luota poliisit tuon tuostakin olivat hakeneet mieron tielle joutuneita teini-ikäisiä poikia. Vähän myöhemmin reykjavikilaisessa parkkihallissa kuolee oman autonsa ruhjomana menestynyt, mutta kaikkien inhoama lakimies.

Moiset murhat ovat Islannissa harvinaisia. Onko niillä siis yhteys, ja mikä se voisi olla? Ja Hildurin kannalta tapauksilla on vielä karmeampi ulottuvuus: liittyvätkö ne jotenkin hänen siskojensa kohtaloon vuosia sitten?

Hildur ryhtyy selvittämään rikoksia Suomesta tulleen poliisiharjoittelija Jakob Johansonin kanssa, jolla on omat menneisyyteen kytkeytyvät murheensa.

Syntyperäiset islantilaisdekkaristit eivät usein esittele kotimaansa luontoa tai kansantarinoita niin laajasti ja elävästi kuin Rämö tekee. Islanti ja etenkin sen Länsivuonot muodostavat tarinalle lähes elokuvamaisen taustan, jonka takaa pilkottaa jättiläisten, viikinkien ja tarujen maa. Hildurkin on vanhaa näkijöiden sukua, mutta hänen kykynsä ilmenee vain toteen käyvinä pahoina aavistuksina.

Hienon ja vahvatunnelmaisen miljöökuvauksen lisäksi romaanin dekkarijuoni on nokkelasti punottu, ja henkilöhahmot arkisuudessaan uskottavia. Rämö aikoo jatkaa Hildurin tarinaa, ja mikäli hän tekee sen yhtä hyvin kuin tässä esikoisromaanissaan, kirjailijasta saattaa tulla merkittävä uusi pohjoismainen dekkarinimi.

Tai ainakin kotimainen sellainen.