Game of Thrones -sarjan suositulle sankarille, synkän oikeamieliselle Jon Snow’lle valmistellaan omaa tv-sarjaa.

Uuden sarjan nimi on Snow ja sen on määrä kertoa tapahtumista Game of Thronesin päätöksen jälkeen. Sarjan lopussa Snow karkotettiin Westerosista Muurin takaiseen pohjoiseen.

Asian vahvistaa blogissaan kirjailija George R. R. Martin, jonka Tulen ja jään laulu -teoksiin Game of Thrones perustuu. Alun perin uutisen kertoi The Hollywood Reporter.

Idea jatkosarjaan tuli Martinin mukaan Jon Snow’n näyttelijältä Kit Haringtonilta. Harington on tuonut projektiin mukanaan myös käsikirjoittajat.

Vasta käsikirjoitusvaiheessa oleva sarja olisi ensimmäinen varsinainen jatko-osa HBO:n jättisuosittuun tv-sarjaan.

Elokuussa alkava House of the Dragon tapahtuu Westerosin fantasiamaailmassa, mutta satoja vuosia ennen Game of Thronesin tapahtumia.

Jo aiemmin on kerrottu valmisteilla olevan useita sarjoja Game of Thronesin maailmassa. Kolme muuta näyteltyä sarjaa, työnimiltään Ten Thousand Ships, Sea Snake ja A Knight of the Seven Kingdoms tulisivat nekin sijoittumaan historiaan ennen Game of Thronesia.

House of the Dragon on tässä vaiheessa vielä ainoa uusi Game of Thrones -sarja, joka ilmestyy varmuudella.