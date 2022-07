Unto Haapa-aho tuli Seinäjoelta Helsinkiin lukemaan lakia, mutta musiikki vei voiton.

Unto Haapa-aho soittaa edelleen klarinettia silloin tällöin. ”Baritonisaksofonia en ole soittanut enää vuosikausiin, koska se vaatii jatkuvaa harjoittelua ja se on niin matalaääninen, ettei sitä oikein voi yleisön edessä yksinään soitella. Klarinettia voi sen sijaan soittaa ihan yksinkin.”

Klarinetisti ja baritonisaksofonisti Unto Haapa-aho vaikutti keskeisesti siihen, miltä kotimainen iskelmä aikoinaan kuulosti. 1950-luvun puolivälissä ammattilaisuransa aloittanut muusikko soitti yli kahdella ja puolella tuhannella levytyksellä, muun muassa suurimmalla osalla Brita Koivusen ja Laila Kinnusen levyistä.

Yleensä Haapa-aho oli levyillä puhallinsoittajana, mutta ehti hän välillä laulaakin.

”Esimerkiksi Brita Koivusen Suklaasydämessä olen mukana, ja kun lauluyhtye laulaa siinä bumtsibum, bumtsibum-bum, olen siinä mukana laulamassa”, Haapa-aho kertoo.

Hän tuli Seinäjoelta Helsinkiin 1950-luvun alussa opiskelemaan lakia. Opinnot jäivät, kun pääkaupungin musiikkipiirit alkoivat työllistää lähes kellon ympäri. Osaavaa puhallinsoittajaa tarvittiin iskelmälevyillä, mutta myös elokuvamusiikissa sekä toimintaansa aloitelleessa suomalaisessa televisiossa.

”Kyllä se miellyttävämpää oli kuin joku säännöllinen päivätyö kahdeksasta neljään. Se oli sentään hyvin vaihtelevaa, ja myös studioajat olivat vaihtelevia. Ensin oli päivällä levytyksiä ja nauhoituksia, ja sitten oli vielä filmisoittoja yöllä sen takia, että niissä käytettiin paljon jousisoittimia. Sinfoniamuusikoilla oli päivällä harjoituksia ja iltaisin konsertteja, joten heidän piti soittaa filmisoitot yöllä.”

Haapa-aho kävi samaan aikaan myös tanssikeikoilla. Hän kuului Olli Hämeen orkesteriin, jonka solisteina toimivat muun muassa Brita Koivunen ja Laila Kinnunen. Erkki Valasteen yhtyeessä Haapa-aho säesti Carolaa ja Seija Simolaa.

”Laila Kinnunen oli 17-vuotias, kun hän aloitti meidän kanssamme. Hän oli hyvin nuori, mutta mielestäni paras näistä. Hänellä oli paras tyylitaju, ja hän sopeutui hyvin monenlaiseen musiikkiin. Esimerkiksi bossanovaa hän lauloi sillä tavalla, että se kuulosti ihan brasilialaiselta.”

Haapa-ahon musiikkiharrastus alkoi 6-vuotiaana viulutunneilla. Koulun sinfoniaorkesterista hän jatkoi urheiluseuran torvisoittokuntaan ja tutustui siellä vaskipuhaltimiin. Myös jazzkärpänen puraisi.

”Kouluaikoina meillä oli Swingers-kvintetti, jolla kävimme keikoilla ympäri Etelä-Pohjanmaata. Olimme kavereiden kanssa kuunnelleet radiolähetyksiä Keski-Euroopasta ja Ruotsista ja rupesimme itsekin soittamaan matkimalla sitä jazzia, jota radiossa kuulimme.”

Abiturienttivuonna Haapa-aho meni kesäksi Ruotsiin perkaamaan sokerijuurikkaita, mutta juhannuksena hän käveli paikalliselle folkparkenille ja pyysi lupaa soittaa orkesterin kanssa. Taitoa löytyi sen verran, että hän liittyi orkesteriin loppukesäksi, eikä peltotöihin tarvinnut palata.

Kun Haapa-aho toimi ammattimuusikkona Helsingissä, hän ei tyytynyt pelkästään soittajan rooliin. Säveltäminen ja sovittaminen alkoivat 1950–1960-lukujen vaihteessa. Myöhemmin hän johti Seurasaaren pelimanneja, sillä klarinetti sopi myös pelimannimusiikkiin.

”Jotkut muusikot sanoivat, että kaikki muu kuin jazz on vastenmielistä. Tangoja ja humppaa inhottiin. Minä kyllä soitin ihan mielelläni kaikkea, kun tein sitä työkseni.”

Haapa-aho johti myös Tapiolan yhteiskoulun puhallinorkesteria, josta nousi muusikoita Tapiola Big Bandiin ja ammattilaisiksi asti. Jazz pysyi mukana koko ajan, ja eläkkeelle hän jäi UMO:n puhallinsoittajan virasta.

Ensimmäiset yksitoista eläkevuotta Haapa-aho purjehti vaimonsa kanssa Välimerellä, ja sen jälkeen soittaminen on jatkunut harrastusmielessä. Läheisimmäksi musiikiksi Haapa-aholle on jäänyt hänen nuoruudessaan tehty jazz, vaikka hän kuuntelee myös paljon konserttimusiikkia.

”Yritän seurata radion jazzohjelmia, mutta niissä tulee enimmäkseen modernia jazzia, jota ei oikein jaksa kuunnella. Toivoisin, että kun konserttimusiikkia soitetaan 1700–1800-luvuilta, myös jazzista voisi soittaa klassillisempaa musiikkia”, Haapa-aho sanoo.

”Jazzissa minua on kiehtonut etupäässä svengi eli syke, mutta myös big bandien soinnutukset ja eri orkesterien sointivärit. On miellyttävää kuunnella saksofoni- ja brassisektioita, kun niillä on hyviä sovituksia. Ja tietysti myös oikein mukavasti improvisoivaa solistia on miellyttävä kuunnella.”