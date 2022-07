Koronaeristys antoi kirjailijalle mission: ”Haluaisin tehdä oopperan erityisnuorista”, sanoo Me Rosvolat -kirjoistaan tunnettu Siri Kolu

Siri Kolu on huolissaan nuorista, joiden tulevaisuus siirtyy vain koko ajan eteenpäin. Sen ymmärtäminen on vaikuttanut koko kirjoittamisen missioon.

Vaikka kirjailija Siri Kolu kirjoittaa kaikille, korona-aika on saanut hänet katsomaan erityisen lämmöllä lapsia ja nuoria, sillä juuri heidän äänensä jää usein yhteiskunnassa kuulumattomiin. ”Mun tapa on kirjoittaa asioista, jotta ne tulisivat näkyviin. Ne äänet, joita kukaan ei kuuntele, ne kirjoittavat tulevaisuuden.”

”Tämä on ehkä maailman paras paikka viettää hellepäivää”, kirjailija Siri Kolu huokaisee puhelimeen.

Helleparatiisi on Kolun ja hänen perheensä mökki Hartolassa. Päivät ovat kuluneet lasten kanssa uiden ja pyöräillen, hän kertoo.

Kuulostaa ihan kesälomalta. Vaan milloinpa sitä kirjailija ihan oikeasti olisi lomalla. Kolullakin on kirjoitustyö meneillään. Tuorein teos, alakouluikäisille suunnatun kauhufantasiatrilogian kakkososa, on juuri lähdössä kustantajalle.

”Mutta helteet ja kirjoittaminen ei ole paras yhdistelmä.”

Niinpä aamun viileämmät tunnit on paras käyttää työskentelylle, sillä kuumat kesäpäivät tuppaavat tekemään aivoista muusia.

”Tässä vieressä virtaa Tainionvirta. Kun kirjoittaminen käy epätoivoiseksi, voi heittäytyä kirjaimellisesti virtaan!”

Siri Kolun helleparatiisi on perheen mökki Hartolassa, Päijät-Hämeessä.

Perhe hankki talviasuttavan mökin kaksi vuotta sitten.

”Tämä on pelastanut meidän koronavuodet, varsinkin alkuvaiheessa. Olen itse tuplariskiryhmää koronassa, ja keväästä 2020 lähtien elämäni on ollut radikaalisti erilaista. Mulla on yleensä paljon esiintymisiä ja koulutuksia ympäri Suomen, mutta viimeiset kaksi vuotta olen tavannut ehkä 20 ihmistä.”

Moni suhtautuu koronapandemiaan jo taakse jääneenä elämänä, mutta Kolulle riskit ovat edelleen mielessä. Enemmän kuin itsestään hän sanoo kantavansa silti huolta nuoremmista sukupolvista. Kahden teini-ikäisen äiti on seurannut läheltä, miten nuorten tulevaisuus siirtyy vain koko ajan eteenpäin.

Sen näkeminen ja ymmärtäminen on vaikuttanut koko kirjoittamisen missioon, Kolu sanoo.

”Minusta alkoi tuntua, että toivon kirjoittaminen Suomen lapsille on tärkeintä. Hyvän kirjallisuuden avulla pääsee kaikkialle, se on kuin kannettava maailma. Tämän suurempaa kutsumuksen hetkeä tämä elämä ei tarjoile. Kun ollaan jumissa olosuhteissa, joille ei voi mitään, pitää vapauttaa ihmisten mielet.”

Muun muassa lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandialla palkittu Kolu on kirjailija kolmannessa polvessa. Myös hänen äitinsä ja isoäitinsä ovat kirjailijoita.

”Kirjailijuus on osittain verenperintöä, osittain ajan myötä tullutta. Kouluvierailuilla kerron, miten päätin, että minä en ala kirjailijaksi. Keksin, että alan tehdä teatteria. Mutta sitten kirjallisuus otti mut kierteellä kiinni vähän myöhemmin.”

Kolu sanoo nauttivansa kouluvierailujen kaltaisista tilaisuuksista. Niissä hän pääsee kuulemaan suoraan nuorempien lukijoidensa mietteitä.

”Nuoret lukijat on äärettömän tarkkoja ja eläytyviä. Toivoisin, että lasten käymä kirjallisuuskeskustelu pääsisi paremmin esiin, että sille löytyisi joku foorumi. Nyt tuntuu, että vain opettajat tietävät sen. Se keskustelu ja väittely on välillä hyvinkin kiivasta.”

Kolu kertoo lukevansa kirjoittamisvaiheessa tekstejään kohderyhmille. Saatu palaute on usein suoraa, ja toisinaan nuoret myös ehdottavat aiheita. Pohjimmiltaan aiheet kumpuavat kuitenkin kirjailijasta itsestään.

”Huomaan, että kirjoittaessa lähden palvelemaan jotain omaa sisäistä tarvettani, ja vähitellen havainnot tiivistyvät henkilöiksi. Aina en ole edes varma, olenko kirjoittamassa lasten, nuorten vai aikuisten kirjaa.”

Siri Kolu on kirjailija kolmannessa polvessa. ”Päätin, etten ala kirjailijaksi. Mutta kirjallisuus otti mut kierteellä kiinni vähän myöhemmin.”

Keväällä Kolu kirjoitti Hatkat-kuunnelmasarjaa, joka on kuunneltavissa Yle Areenassa. Se kertoo nuorisokodista omille teilleen lähtevästä 15-vuotiaasta Tinosta ja hänen ystäväpiiristään. Tarina syntyi kahden havainnon yhteentörmäyksestä.

”Toinen liittyi siihen, miten koronan alettua nuorten katoamisilmoituksia alkoi tulla paljon. Aloin kiinnittää huomiota siihen, miten samankaltaisia ne ilmoitukset olivat.”

Toinen havainto liittyi siihen, miten ahtaalle korona ajoi nuoret.

”Nuorilla ei ollut missään paikkaa, kun nuorisotalot menivät kiinni ja etätöissä olevat vanhemmat valloittivat sisätilat. Kuunnelmassakin on kohta, jossa äiti tekee töitä tyttären huoneessa ja iskä haluaa vuokrata olohuoneen etäkokoukseen.”

Kolun mukaan korona on vain kärjistänyt sitä, ettei nuorilla ole kaupungissa tilaa. Kun hengailupaikkana toimii ostoskeskus, kaikki nuorten tekemä on julkisen katseen alla. Samalla julkisessa tilassa aikaansa viettävät nuoret koetaan häiriöksi.

”Oikeastaan kirjoitan siis nuorten yksinäisyydestä ja siitä, miten on olemassa ihmisryhmä, joka lainehtii kaduilla ja jota on alettu pelätä. Vaikka me olemme itse luoneet ne olosuhteet, joissa nuorisolla ole paikkaa.”

Kuunnelman tekemisen myötä Kolua puraisi vanha tuttu teatterikärpänen. Yksi haave siintää jo mielessä.

”Haluaisin kirjoittaa erityisnuorista ja tehdä vielä erkkalaisoopperan.”

Tarina kertoisi lähiömaailmasta, osattomuudesta ja siitä, millaista on rakentaa tulevaisuutta, kun rakennuspalikoita on vähän tai niistä joutuu tappelemaan.

”Kyllä mua huolestuttaa, millaista on nuorilla, joilla tulevaisuus on koko ajan ehdollinen, ja samaan aikaan heille asetetut toiveet ja odotukset ovat niin kovat. Uskon, että vielä tulee iso hiljainen myrsky. Ja sen ennakointi kuuluu meille viisikymppisillekin.”