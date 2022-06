Kesän merkittävimmät sarjauutuudet ovat Britanniassa vasta esitetty, ylistäviä arvioita kerännyt poliisidraama Sherwood sekä Neil Gaimanin sarjakuvasta sovitettu The Sandman, joka on ollut jossain muodossa tekeillä jo 30 vuotta.

Neil Gaimanin sarjakuvaan perustuva The Sandman -sarja on vihdoin valmis. Se alkaa Netflixillä 5. elokuuta. Kuvassa Tom Sturridge ja Rose Walker.

The Terminal List, Prime Video 1.7.

Chris Pratt näyttelee pääosaa toimintatrillerissä, joka perustuu Jack Carrin romaaniin. Navy Seal -sotilas James Reece (Pratt) tuntee syyllisyyttä väijytyksestä, johon hän ryhmineen oli joutunut. Mutta kun hatarat muistikuvat kirkastuvat, Reecelle selviää, että asialla ovatkin pimeät voimat, jotka uhkaavat paitsi häntä itseään myös hänen perhettään.

Navy Seal -sotilas James Reece (Chris Pratt) ei muista, mitä tapahtui.

Keltainen lumimies, Yle Areena 1.7. ja TV2 7.8.

Surffaripoika Osmo (Henri Piispanen) muuttaa isänsä kanssa pohjoiseen Tuiskulan kylään, jossa sataa aina lunta. Ahdistusta lievittää serkku Rita (Jenny Pitkänen) sekä uusi ystävä, keltainen lumimies Gustav (Arttu Wiskari). 50-osaisen animaatiosarjan on luonut Kikattavasta kakkiaisesta tuttu Gigglebug Entertainment, ja se on ensimmäinen Disneylle myyty suomalaistuotanto.

Keltainen lumimies Gustav on surffaripoika Osmon uusi ystävä.

SS-GB, C More 6.7.

Eletään vuotta 1941. Natsit ovat voittaneet toisen maailmansodan ja miehittäneet Britannian. Scotland Yardin rikosetsivä Douglas Archer (Sam Riley) on joutunut SS-kaartin alaisuuteen mutta päättänyt jättää politikoinnin muille. Homma mutkistuu, kun Archer saa tutkittavakseen murhan, josta epäillään Britannian vastarintaliikkeen väkeä. Archerin sihteerillä ja rakastetulla (Maeve Dermody) on myös omat salaisuutensa. Len Deightonin romaanin sovittivat sarjaksi käsikirjoittajat Neal Purvis ja Robert Wade, joiden aikaisempiin meriitteihin kuuluu muun muassa seitsemän Bond-filmiä vuosilta 1999–2021.

Scotland Yardin rikosetsivä Douglas Archer (Sam Riley) joutuu kahden tulen väliin.

King of Stonks, Netflix 6.7.

Startup-yritysten maailmaan sijoittuvan saksalaissarjan taustalla ovat tosielämän tapahtumat. Ohjelmoija Felix Armandia (Thomas Schubert) vie eteenpäin harhainen usko sekä itseensä että maailmanvalloitukseen finanssiteknologian alalla, mutta eihän se ihan niin mene. Sarjan tekijöiden aiempaa tuotantoa edustaa niin ikään tositapahtumien inspiroima mustan huumorin sarja How to Sell Drugs Online (Fast).

Cable Cash -yrityksessä koetaan onnistuminen. Felix Armand (Thomas Schubert) on jo pudonnut polvilleen.

The Responder, Yle Areena 8.7. ja TV1 10.7.

Liverpoolin yöhön sijoittuva poliisisarja esittelee jälleen yhden epävakaan poliisin, jolla riittää luovimista sekä työ- että yksityiselämässä. Päähenkilöä, ylikomisariosta järjestyspoliisiksi alennettua Chris Carsonia, esittää Martin Freeman, ja Adelayo Adedayo on hänen vastavalmistunut ja pedantti työparinsa. Ian Hart näyttelee huumediileriä, jonka Carsonin toimet saavat hermostumaan. Sarjan uskottavuutta lisännee sen kirjoittaja, entinen liverpoolilaispoliisi Tony Schumacher.

Chris Carsonilla (Martin Freeman) on huoli poikineen.

Holding, C More 13.7.

Talk show -isäntä Graham Norton on sympaattisella tavalla hauska mies, ja sellaiseksi on kutsuttu myös tätä neliosaista draamakomediaa, joka perustuu hänen esikoisromaaniinsa. Ruumiin jäännökset – sekä Dublinista paikalle lähetetty tehokas nuori etsivä – sekoittavat paikallisen konstaapelin laiskanpulskean ja sisäänpäin kääntyneen elämän pikkukylässä Irlannin maaseudulla. Sarjan tunnetuimmat näyttelijät lienevät Conleth Hill (Game of Thrones), Siobhán McSweeney (Derby Girls) ja Pauline McLynn (Father Ted). Ohjaus on koomikkona tunnetun Kathy Burken.

Pikkukylän poliisi PJ Collins (Conleth Hill, oik.) saa Dublinista vaivoikseen rikoskomisario Linus Dunnen (Clinton Liberty).

Resident Evil, Netflix 14.7.

Kuuluisaan videopelisarjaan perustuva kahdeksanosainen kauhudraama tapahtuu kahdessa ajassa. Vuonna 2022 seurataan, kun Jade Wesker (Tamara Smart) saa vihiä isänsä ja Umbrella-korporaation vaarallisista salaisuuksista. Vuonna 2036 Umbrellan toimet ovat aiheuttaneet pandemian. Jade (Ella Balinska) taistelee maailmanlopun jälkeisessä Lontoossa verenhimoisia hirviöitä vastaan ja yrittää samalla saada selville, mitä tapahtui hänen sisarelleen Billielle.

Jade (Ella Balinska) joutuu taisteluun verenhimoisia hirviöitä vastaan.

Pen15, Yle Areena 18.7.

Yhdysvaltalainen yläaste: mitä todella tapahtui. Koomikot Maya Erskine ja Anna Konkle esittävät 13-vuotiaita itsejään kehutussa draamakomediasarjassa, joka perustuu heidän teiniajan kokemuksiinsa vuonna 2000. Aika moni asia on tytöistä ”noloa” ja ”kauheaa”, koulun sisäpiiritkin pysyvät tavoittamattomissa.

Koulussa Maya (Maya Erskine, vas.) ja Anna (Anna Konkle) tukeutuvat toisiinsa.

Sherwood, Yle Areena ja TV1 21.7.

Yksi Britannian vuoden tv-tapauksista, BBC:n tuottama Sherwood, nähdään meillä aivan tuoreeltaan. Kuusiosainen löyhästi tositapahtumiin perustuva rikossarja sijoittuu pieneen keskienglantilaiseen kaivoskaupunkiin, jossa kahden paikallisen asukkaan murha syventää Brexitin aiheuttamia jakolinjoja entisestään. Sarjan pääosissa on maan näyttelijöiden kermaa: David Morrissey, Robert Glenister, Lesley Manville, Joanne Froggatt ja Alun Armstrong.

Julien (Lesley Manville) mies on kuollut. Rikospoliisit Ian St Clair (David Morrissey, vas.) ja Kevin Salisbury (Robert Glenister) tutkivat tapausta.

Paper Girls, Prime Video 29.7.

Erin (Riley Lai Nelet), Mac (Sofia Rosinsky), Tiffany (Camryn Jones) ja KJ (Fina Strazza) hankkivat taskurahaa lehdenjakajina, kunnes Halloweenin jälkeinen aamu vuonna 1988 koituu kohtaloksi. Tytöt joutuvat taistelevien aikamatkustajien ristituleen ja päätyvät tulevaisuuteen, jossa odottaa kaksi järkytystä: aikuiset versiot heistä itsestään sekä militantti Old Watch -ryhmä, joka on kieltänyt kaiken aikamatkustamisen ja alkaa jahdata tyttöjä. On siis pikaisesti keksittävä keino palata takaisin 80-luvulle.

Erin (Riley Lai Nelet, vas.), KJ (Fina Strazza), Tiffany (Camryn Jones) ja Mac (Sofia Rosinsky) joutuvat pulaan.

The Sandman, Netflix 5.8.

Tätä sarjaa voi hyvällä syyllä sanoa erittäin odotetuksi, sillä hanke Neil Gaimanin sarjakuvan elokuvasovitukseksi käynnistyi jo vuonna 1991 ja tv-sarjaakin on suunniteltu vuodesta 2010 lähtien. Tom Sturridge näyttelee Morpheusta, unien kuningasta, joka pääsee vihdoin karkaamaan vankilasta (105 vuoden tuomion jälkeen!) ja ryhtyy rakentamaan unien valtakuntaansa uudelleen. Sarjassa nähdään myös Morpheuksen tuhosta haaveileva Helvetin valtias Lucifer Morningstar (Gwendoline Christie).

Unien kuningas (Tom Sturridge) tekee paluun.

Haamu menneisyydestä, Yle Areena ja TV1 10.8.

Luther-sarjan kirjoittaneen Neil Crossin trilleriä on kutsuttu piinaavan jännittäväksi. Crossin Burial-romaaniin perustuvassa minisarjassa jokamies Nathan (Russell Towey) kohtaa hahmon menneisyydestään, jota hän on kovasti yrittänyt salata. Vaaraanhan siinä joutuvat, niin Nathan kuin hänen läheisensä.

Russell Towey on Nathan, jota menneisyys vainoaa. Nina Toussaint-White esittää rikosetsivä Jackie Hadleya.

House of Dragon, HBO Max 22.8.

Odotettua tavaraa on tämäkin. Esiosa vie aikaan 200 vuotta ennen Game of Thrones -sarjan tapahtumia ja kertoo Targaryenin suvun vaiheista. Pääosissa ovat aina luotettavat brittinäyttelijät Paddy Considine, Emma D’Arcy, Matt Smith ja Olivia Cooke.

House of Dragon kertoo Targaryenin suvun vaiheista. Emma D’Arcy on prinsessa Rhaenyra Targaryen ja Matt Smith hänen setänsä, prinssi Daemon Targaryen.

Mo, Netflix 24.8.

Koomikko Mo Amer on tuonut draamakomediasarjaansa mukaan myös omia kokemuksiaan palestiinalaisena pakolaisena Yhdysvalloissa. Amer esittää Mo Najjaria, joka taiteilee kahden kulttuurin ja kolmen kielen puristuksissa keskellä virallista maahanmuuttoprosessia. Texasin Houstonissa asuvat myös hänen tyttöystävänsä Maria (Teresa Ruiz), veljensä Sameer (Omar Elba) ja äitinsä Yusra (Farah Bsieso).