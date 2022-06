Fifty Shades of Grey -elokuvasta piti tulla jotain aivan muuta ja erityistä, mutta kirjailija E. L. James rasitti kuvauksia, kertoo pääosaa näytellyt Dakota Johnson Vanity Fairille

Näyttelijä Dakota Johnsonin mukaan Fifty Shades of Grey osoittautui lopulta varsin erilaiseksi elokuvaksi verrattuna alun perin suunniteltuun elokuvaan.

Dakota Johnson näytteli Fifty Shades of Grey -elokuvassa Anastasia Steeleä.

Fifty Shades of Grey -elokuvan ja sen jatko-osien tekeminen osoittautui kuvausten aikana liki psykoottiseksi kokemukseksi, kertoo yhdysvaltalaisnäyttelijä Dakota Johnson. Vanity Fair -lehden pitkässä haastattelussa.

Johnson näytteli elokuvan pääosaa Anastasia ”Ana” Steeleä ja nousi trilogian myötä maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen.

Näyttelijä kertoo Vanity Fairin haastattelussa, että Fifty Shades of Grey osoittautui lopulta varsin erilaiseksi elokuvaksi verrattuna alun perin suunniteltuun elokuvaan, jonka tekoon hän oli lupautunut.

Trilogian elokuvat perustuvat kirjailija E. L. Jamesin pehmoporno-bestselleriin.

Johnsonin mukaan tekoprosessia hankaloitti kirjailija, joka piti elokuvasovituksien taiteellisen määräysvallan pitkälti itsellään. Kirjailija vaati, että elokuviin sisällytettäisiin kirjasta kohtia, jotka eivät Johnsonin mukaan mitenkään toimisi valkokankaalla.

Johnsonin mukaan esimerkiksi hahmojen sisäisen monologin taivuttaminen puhuttuun muotoon oli toisinaan uskomattoman banaalia.

”Kun hain roolia elokuvassa, luin monologin Personasta ja ajattelin, että tästä tulee jotain todella erityistä”, Johnson sanoi Vanity Fairille.

Naisen naamio – Persona on Ingmar Bergmanin ohjaama ja käsikirjoittama klassikkoelokuva vuodelta 1966.

Johnson sanoo Vanity Fairille, että tekijät kiistelivät elokuvan toteutuksesta lähes päivittäin, ja E. L. James hylkäsi ensimmäisen elokuvan alkuperäisen käsikirjoituksen, jonka oli tehnyt näytelmäkirjailija Patrick Marber. Alkuperäisestä käsikirjoituksesta elokuvaan päätyi vain yksi kohtaus, ja se on Johnsonin mukaan elokuvan paras.

Johnson sanoo kuitenkin olevansa ylpeä tekemästään työstä, eikä kadu osallistumistaan trilogian tekoon.

Näyttelijän mukaan kaikki ensimmäisen elokuvan teossa mukana olleet olisivat kuitenkin kieltäytyneet elokuvan tekemisestä, jos olisivat tienneet etukäteen, mitä tuleman pitää. Johnson kuvailee elokuvan tekoprosessia haastattelussa useaan otteeseen kummalliseksi.

Hän sanoo silti olevansa onnekas, että sai osallistua elokuvaan, joka sai hänen uransa valtavaan nousuun.

Fifty Shades of Grey -elokuva sai ensi-iltansa vuonna 2015. Ensimmäisen elokuvan on ohjannut brittiläinen Sam Taylor-Johnson. HS:n elokuva-arvostelussa Anu Silfverberg arvioi elokuvan olevan ”seksikäs kuin keittiölinjasto”. Sittemmin trilogia on ollut ehdolla Yhdysvaltojen Golden Raspberry eli ”Kultainen Vadelma” -palkinnon saajaksi. Palkintoa jaetaan vuoden huonoimmille elokuville ja näyttelijöille.