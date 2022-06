Suurisilmäisistä lapsista tunnettu kitsch-maalari Margaret Keane on kuollut – alun perin kunnian maalauksista otti aviomies erikoisessa taidehuijauksessa

Keanen sentimentaaliset maalaukset eivät innostaneet kriitikoita, mutta saavuttivat suuren suosion.

Yhdysvaltalainen taidemaalari Margaret Keane on kuollut 94-vuotiaana. Kuolemasta uutisoi The New York Times.

Keane tunnetaan hänen suurisilmäisiä lapsia esittävistä maalauksistaan, jotka saavuttivat valtavan suosion 1950- ja 1960-luvuilla. Keanen maalauksia on pidetty sodanjälkeisen Yhdysvaltojen keskiluokan ikoneina.

Taidekriitikot eivät perinteisesti ole arvostaneet Keanen sentimentaalisia maalauksia. Niitä on kutsuttu kitschiksi, eli räikeän huonoa makua edustavaksi taiteeksi.

Margaret Keane kertoi piirtäneensä jo lapsena suurisilmäisiä enkeleitä ja eläimiä. Surullisesti tuijottavat silmät jäivät hänen tavaramerkikseen.

Margarat Keane teostensa keskellä Napassa, Kaliforniassa vuonna 2018.

Keanen elämäntarinaan liittyy erikoinen taidehuijaus. Margaret Keanen entinen aviomies Walter Keane otti pitkään kaiken kunnian Margaretin pelkällä ”Keane”-nimellä signeeraamista maalauksista.

Karismaattinen Walter esiintyi julkisuudessa taiteilijana samalla kun perheen kellariin tehdyssä ateljeessa puurtanut Margaret tuotti uusia maalauksia.

Margaret Keane paljasti huijauksen lehdistölle vuonna 1970, viisi vuotta Walterista ottamansa avioeron jälkeen. Margaret kertoi myöhemmin, että hän suostui järjestelyyn passiivisesti, ja katui sitä, ettei puolustanut oikeuksiaan aikaisemmin.

Vuonna 1986 Walter Keane hyväksyi Margaretin esittämän julkisen maalaushaasteen, jonka tarkoituksena oli todistaa laillisesti, kumpi todella oli maalausten suurisilmäisten lasten takana.

Havaijin Honolulun oikeussalissa pidetyssä käsittelyssä Margaret maalasi tunnissa helposti tunnistettavan Keanen, kun taas Walter valitteli kipeää olkapäätään eikä suostunut maalaamaan. Margaret Keane voitti oikeusjutun.

Walter Keane kiisti kuolemaansa asti Margaretin esittämät väitteet maalausten todellisesta tekijästä.

Tim Burtonin ohjaama elokuva Big Eyes (2014) kertoo Margaret ja Walter Keanen tapauksesta. Elokuvassa Margaret Keanea esittää Amy Adams ja Walter Keanea Christoph Waltz.

Burtonin elokuva sai aikaan uuden kiinnostuksen aallon Keanea kohtaan, ja vuonna 2018 Los Angeles Art Show -taidetapahtuma järjesti näyttelyn Keanen maalauksista.