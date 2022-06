Tuomioistuin teki päätöksen keskiviikkona New Yorkissa iltakymmeneltä Suomen aikaa.

Yhdysvaltalainen laulaja-muusikko R. Kelly eli Robert Kelly, 55, sai 30 vuoden tuomion seksuaalirikoksista.

Tuomioistuin teki päätöksen keskiviikkona New Yorkissa iltakymmeneltä Suomen aikaa.

Kesäkuun toisella viikolla Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjät kertoivat vaativansa Kellylle 25 vuotta vankeutta ”vuosikymmeniä jatkuneista rikoksista” ja ”tunteettomasta välinpitämättömyydestä”.

Syyttäjät toivoivat, että Kellyn tuomion pituus loisi jatkossa korkeamman kynnyksen samankaltaisille rikoksille, joissa rikkaat ja kuuluisat henkilöt käyttävät valtaansa rikoksiin. Kellyn puolustusasianajaja ehdotti muusikolle alle 14 vuoden tuomiota.

Tuomion pituus selvisi tänään.

Lue lisää: Muusikolle ja seksuaalirikolliselle R. Kellylle vaaditaan jopa 25 vuotta vankeutta – syyttäjien mukaan Kelly uskoi taitojensa oikeuttavan rikoksensa

Syyskuussa 2021 Kelly todettiin syylliseksi vuosikymmeniä jatkuneesta järjestelmällisestä naisten ja alaikäisten tyttöjen ja poikien seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä muista vakavista rikoksista.

Tuolloin oikeus totesi Kellyn olevan syyllinen kaikkiaan yhdeksään syytekohtaan. Lisäksi laulaja todettiin syylliseksi kiristyksestä ja ihmisten kuljettamisesta yli osavaltioiden rajojen prostituutiota varten.

R. Kelly, oikealta nimeltään Robert Sylvester Kelly, on yksi 1990-luvun menestyneimpiä miesartisteja. Hänet tunnetaan muun muassa hiteistä I Believe I Can Fly, The World’s Greatest, Ignition, Burn It Up ja Same Girl.

Kellyn tapaus on monimutkainen rikosvyyhti, jota on käsitelty varsinkin amerikkalaisessa mediassa useiden vuosien ajan.

Laulajan rikollinen toiminta nousi maailmanlaajuiseen julkisuuteen vuonna 2017, kun uutissivusto Buzzfeed julkaisi tapauksesta pitkän tutkivan artikkelin. Artikkeli sisälsi raskauttavia väitteitä muun muassa Kellyn niin kutsutusta ”kultista”.

Kolme aikaisemmin Kellyn ”kulttiin” kuulunutta naista kertoivat artikkelissa kokemuksistaan. Heidän mukaansa laulaja majoitti Atlantassa ja Chicagossa sijaitsevissa vuokrakiinteistöissä kuutta naista ja kontrolloi heidän elämäänsä täysin.

Buzzfeedin julkaiseman artikkelin jälkeen syntyi Kellyä vastustava aktivistiliike, joka vaati muun muassa radiokanavia lopettamaan laulajan musiikin soittamisen. Lisäksi liike vaati, että Sonyn alainen RCA-levy-yhtiö irtisanoo artistin sopimuksen.

Tästä huolimatta artisti kuitenkin jatkoi keikkailua vuosina 2017-2018.

Lue lisää: Laulajatähti R. Kellyä syytetään nuorten naisten aivopesusta ja oudon seksuaalisen kultin johtamisesta, Kelly kiistää itse kaiken – tästä on kyse

Kellyn tapauksen myötä Yhdysvalloissa on herännyt keskustelu siitä, miten on mahdollista, että laulaja sai jatkaa uraansa ja rikollista toimintaa vuosikymmenien ajan, vaikka ensimmäiset tapaukset tulivat julki jo 1990-luvun alkupuolella.

Ensimmäisen kerran laulajan haastoi oikeuteen Tiffany Hawkins vuonna 1996.

Hawkins syytti Kellyä sekä hänen levy-yhtiötään henkisestä ja emotionaalisesta väkivallasta. Hawkinsin mukaan Kellyllä ja hänellä oli seksi suhde, joka alkoi Hawkinsin ollessa 15-vuotias. Tapaus sovittiin ennen kuin se eteni oikeuteen.

Hawkinsin tapauksen jälkeen useat naiset ovat haastaneet Kellyn oikeuteen liittyen alaikäisten kanssa harrastettuihin seksisuhteisiin. Monet syytteistä kuitenkin sovittiin oikeuden ulkopuolella.

Uusin tapaus ilmeni vuonna 2021. Tuolloin tapauksen keskiössä oli Kellyn tapaama 17-vuotias muusikkopoika, jonka kanssa tämän epäiltiin harrastaneen seksiä.

Ennen vuoden 2021 tuomiota Kelly sopi siviilioikeudessa lukuisia tapauksia viime vuosikymmenten aikana.

Vuonna 2021 Kelly tuomittiin ensimmäisen kerran myös rikoksesta liittyen väärennettyjen henkilöpapereiden hankkimiseen hänen ja laulaja Aaliyahin avioliittoa varten. Kelly solmi väärennetyn henkilötodistuksen turvin avioliiton laulaja Aaliyahin kanssa tämän ollessa 15-vuotias vuonna 1994 . Väärennetyissä papereissa väitettiin Aaliyahin olleen 18-vuotias.

Kellyn ja Aaliyahin, eli Aaliyah Haughtonin avioliitto mitätöitiin puolen vuoden jälkeen avioliiton solmimisesta.

Vuonna 2019 julkaistussa dokumenttisarjassa Surviving R. Kelly haastateltiin yhteensä yli 50 ihmistä. Heidän joukossaan oli lukuisia uhreja, jotka kertoivat Kellyn harjoittamasta seksuaalisesta väkivallasta, manipulaatiosta ja kontrolloinnista. Useat dokumentissa esiintyneet uhrit olivat rikosten tapahtuessa alaikäisiä.

R. Kelly pudotettiin pois levy-yhtiöiden listoilta kaksi viikkoa dokumenttisarjan julkaisun jälkeen.

Kellyn tapausta pidetään merkittävänä, sillä se on ensimmäinen laaja oikeuteen edennyt #metoo-tapaus musiikkialalla. Lisäksi merkittävänä on pidetty, että tuomiot annettiin rikoksista, jotka kohdistuvat suurimmaksi osaksi mustiin naisiin ja tyttöihin.

Lue lisää: Laulaja R. Kelly todettiin syylliseksi useisiin seksuaali­rikoksiin, tuomio jopa elinkautinen

Lue lisää: Laulaja R. Kellyn avustaja todisti, että Kelly maksoi lahjuksen voidakseen mennä naimisiin alaikäisen laulajan Aaliyahin kanssa vuonna 1994

Lue Lisää: Laulaja R. Kellyn epäillään käyttäneen hyväksi hampurilais­paikassa tapaamaansa nuorta muusikko­poikaa

Lue lisää: Muusikko R. Kelly oli ”kaikkein pahin saalistaja”, joka sai jatkaa hirvittäviä rikoksiaan vuosikymmenten ajan – Tästä maailmaa kuohuttavassa tapauksessa on kyse