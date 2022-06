Kevyestä rockista tunnettu radioasema on soittanut koko vuorokauden samaa Rage Against the Machinen kappaletta – sensuroituna

Pääministeri Sanna Marinin suosikkiyhtyeen voimasoittoa epäillään protestiksi tai julkisuustempuksi.

Rage Against the Machine tunnetaan poliittisesti aktiivisena ja vasemmistolaisena yhtyeenä. Kuvassa kitaristi Tom Morello.

Kanadan Vancouverissa toimiva Kiss Radio -radiokanava on soittanut keskiviikkoaamusta lähtien toistuvasti Rage Against the Machinen vanhaa kappaletta Killing in the Name, kertoo The Guardian.

Erikoinen valinta on herättänyt huomiota, koska Kiss-kanavan soittama musiikki on ollut tähän asti poppia ja kevyttä rockia, kun taas erittäin aggressiivinen Killing in the Name on amerikkalaisen vaihtoehtometallin ja rap-metallin klassikkokappale.

Killing in the Name julkaistiin vuonna 1992, ja sen teksti viittaa poliisiväkivallan uhriksi joutuneeseen Rodney Kingiin ja hänen pahoinpitelyään seuranneisiin Los Angelesin mellakoihin.

Kiss-kanava ei ole toistaiseksi perustellut tauotonta soittoa millään tavalla. Julkisuudessa on arveltu, että kyseessä voi olla protesti vastikään kanavalta irtisanottujen juontajien puolesta, mutta taustalla voi olla myös harkittu julkisuustemppu, jolla pohjustetaan kanavan tyylinvaihdosta.

Killing in the Namen tunnetuimmassa kohdassa laulaja Zack De La Rocha toistaa lausetta ”fuck you, I won’t do what you tell me”. Kiss Radio soittaa kappaleen siistittyä versiota, jonka lauluraidalta on editoitu pois jokainen fuck-sana.

Avoimen vasemmistolaisena esiintyvä Rage Against the Machine tunnetaan myös pääministeri Sanna Marinin suosikkiyhtyeenä. Se palaa heinäkuussa kiertueelle 14 vuoden tauon jälkeen, ja tekee syksyllä joitakin esiintymisiä myös Euroopassa. Lähin keikka on Puolan Krakovassa.

Oikaisu 30.6. kello 16.25: Rodney King ei kuollut pahoinpitelyssä, kuten jutussa aiemmin luki.