Lotta Kaihualle roolihahmot tuovat turvaa. ”Minun on vaikeaa olla keskipisteenä omana itsenäni.”

Lotta Kaihua kertoo, että osa hänen nelikymppistä aikuistumisriittiään on ajaa tänä kesänä ajokortti. ”Helsingin keskustassa ajaminen on pelottavaa.”

Huomion keskipisteenä oleminen ei ole koskaan ollut minulle kovin luontevaa, näyttelijä Lotta Kaihua kertoo.

”Siksi minulla ei ole ollut myöskään tapana juhlia syntymäpäiviäni. Se ei liity mihinkään ikäkriisiin vaan siihen, että minun on vaikeaa olla keskipisteenä omana itsenäni.”

Roolit ovat antaneet suojaa. Siksi Kaihua valitsi syntymäpäiväjuttunsa kuvauksiin päälleen miesten puvun, ikään kuin rooliasuna.

Suurimmat näyttelijäntyöhön liittyvät havaintonsakin hän kertoo tehneensä juuri silloin, kun roolihenkilöä ei ole sitonut perinteisesti feminiiniseksi tai maskuliiniseksi mielletty käyttäytyminen.

”Kun lavalla pääsee mahdollisimman sukupuolettomaan tilaan, siitä lähtee aukeamaan usein tosi tilava ilmaisullinen maasto. Harvoin minua on roolitettukaan kovin feminiinisiin osiin”, Q-teatterin ensembleen kuuluva Kaihua sanoo.

Kaihuan ilmaisullinen maasto onkin ollut kotiteatterissa lavea. Q-teatterin lavalla hän on viime vuosina muun muassa roikkunut lihakoukussa nimiroolissa E. L. Karhun Hamletin päällekirjoituksessa Prinsessa Hamlet (2017), esittänyt androgyynin kukkoilevaa runoilijarokkaria Milja Sarkolan Pääomani-esityksessä (2020) ja loistanut yhtenä E. L. Karhun Eriopis-tragedian Medeian selviytyjätyttären näyttelijänelikosta (2022).

Viime syksyn rooli Leea Klemolan Minä, askartelijassa oli aivan uudenlainen. Siinä Kaihua esitti koskettavasti miesoletettua, toimimattomista käsistään kärsivää lastenteatterin näyttelijää Markkua. Hahmo perustui Kaihuan edesmenneeseen isään.

”Isäni oli itseoppinut näyttelijä, joka revittiin Rovaniemen kaupunginteatterin lavalle järjestäjän hommista. Hän näytteli myös Kemin kaupunginteatterissa ja Joensuun kaupunginteatterissa. Isän ura kaatui ongelmiin käsien kanssa. Oli hienoa, että pystyin näyttelemään itselle niin isoa tragediaa tällaisessa karnevalistisessa kehyksessä. Rakastan Q-teatterissa juuri sitä, että tragedia ja komedia lyövät kättä.”

Kivun ja huumorin liitto oli läsnä jo Kaihuan ensimmäisessä teatteriesiintymisessä 8-vuotiaana, kun joensuulaisen rivitalon pihapiirin lapset perustivat oman ”Pihateatterin”.

”Ensimmäinen esitys, Jokela-ooppera, käsitteli oopperan keinoin sitä, että vanhempamme istuivat Vanha Jokela -nimisessä taiteilijakapakassa. Nyt itse vanhempana voin kuvitella, että katsomossa vähän nikoteltiin, mutta minusta se oli aivan nerokas tapa kommunikoida aiheesta vanhemmille.”

Pihateatteri vaihtui Joensuun lapsiteatteriin, nuorisoteatteriin ja ylioppilasteatteriin. Teatterin ulkopuolisia urahaaveita ei oikeastaan ollut, ellei nyt opettajan ammattia lasketa. Abivuonna Kaihua pääsi Teatterikorkeakouluun. Aluksi Helsinki ei kuitenkaan tuntunut kotoisalta.

”Jälkeenpäin olen ajatellut, pääsinkö Teatterikorkeaan liian aikaisin. Tunsin silloin vielä roihuavaa rakkautta Joensuuhun, ei minulla ollut ajatusta, että sieltä pitäisi pois lähteä. Helsingin kadut pelottivat, ja jos olin myöhään ulkona, menin vähistä rahoistani kotiin aina taksilla.”

Jalkapalloa harrastava Lotta Kaihua sanoo työssään olevansa parhaimmillaan ”laitahyökkääjänä, joka on mukana rakentamassa hyökkäystä mutta antaa muiden tehdä maalin”.

Valmistuttuaan vuonna 2005 Kaihua lähti pariksi vuodeksi Oulun kaupunginteatteriin. Se oli tietoista vastavirtaan kulkemista.

”Silloin tuntui, että näyttelijän status oli aina suhteessa julkisuuteen. Halusin kokemuksen työstä julkisuuden ulkopuolelta, olla tekemisissä näyttelemisen enkä julkisuuden hakemisen kanssa.”

Kaihua vieraili parin vuoden välein Q-teatterissa ja liittyi ensembleen sen perustamisvuonna 2012.

Ensemblen perustaminen kirkasti teatterin linjaa huomattavasti, ja sen perustamisesta lähti oikea hittiputki: Akse Petterssonin Kaspar Hauser vuonna 2014, Milja Sarkolan Jotain toista 2015, Jani Volasen Häiriötekijä 2013 ja Jälkeenjäävät 2015…

Kaihua kertoo, että esityksissä repliikit piti välillä huutaa, koska muuten ne eivät olisi kuuluneet yleisön naurunremakan yli.

”Ensemblen tavoite, että taksikuskitkin tietävät, missä Q-teatteri on, alkoi toteutua.”

Q:n koko ensemble on mukana ohjelmiston suunnittelussa. Kaihuasta on sekä vaikeaa että kiinnostavaa seuloa, mikä on juuri nyt relevanttia. ”Mutta jutut ovat automaattisesti myös vähän mielekkäämpiä, kun on mukana niistä itse päättämässä.”

Vapaa-ajallaan jalkapalloa harrastava Kaihua kertoo jalkapallotermein olevansa parhaimmillaan ”laitahyökkääjänä, joka on mukana rakentamassa hyökkäystä mutta antaa muiden tehdä maalin”.

”Päärooleista jää usein jotain hampaankoloon, että olisi pitänyt tehdä toisin.”

Jokin kuningasrooli kuitenkin kiinnostaisi.

”Haluaisin vielä meuhkata kruunu päässä.”