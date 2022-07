Käänteissään vahvan draaman tunneilmaisu ei aina osu kohdalleen, vaikka sen tähtinäyttelijät päätyivät naimisiin keskenään.

Draama

Valo valtameren yllä ★★★

The Light Between Oceans, USA 2016

Yksi Valo valtameren yllä -elokuvan vaikuttavista hetkistä koetaan alkuminuuttien aikana. Ensimmäisen maailmansodan rintamalla neljä vuotta viettänyt Tom (Michael Fassbender) on saapunut syrjäiselle majakkasaarelle, jota hänet on palkattu vahtimaan. Tom nousee majakan huipulle, missä humiseva tuuli ja alaviistosta kantautuvat tyrskyjen iskut muistuttavat tykkitulen etäistä jylyä.

Jo aiemmin Tomista aistittavissa ollut sodan painolasti näkyy hetken tuskana hänen kasvoillaan. Kun kukaan ei ole katsomassa.

Syrjäinen saari on tapahtumapaikkana erityinen sekä omalakisuutensa että ihmismieleen vaikuttavan eristyneisyytensä vuoksi. Elokuvan Janus Rockilta on sata mailia lähimpään asutukseen. Edellisen majakanvartijan mieli on järkkynyt, ja pian Tomin puolen vuoden sopimus pidennetään kolmeen vuoteen.

Rannikolla Tom tapaa Isabelin (Alicia Vikander), ja pari päätyy lyhyen seurustelun jälkeen naimisiin. Yhteiselo majakkasaarella on idyllistä kunnes Isabelin raskaudessa ilmenee ongelma.

Kriittiset, tuskaisat hetket tuovat mieleen kotimaisen syrjäisen saaren draaman Myrskyluodon Maijan (tv-sarja 1976). Tuorein majakkasaaren kuvaus taitaa olla Robert Eggersin The Lighthouse (2019), jonka ylilyöty hourupäisyys ei onneksi nyt ole tavoitteena.

Toisaalta aivan elävältä elämältäkään saaren tapahtumat eivät tunnu, toisin kuin elokuvan ohjanneen Derek Cianfrancen parisuhdedraamassa Blue Valentine (2010). Cianfrancen uusin ohjaustyö on identtisistä veljeksistä kertova minisarja I Know This Much Is True (2020).

Valo valtameren yllä perustuu M. L. Stedmanin romaaniin, jonka lukeneet ovat kiitelleet elokuvaa alkuperäistarinan uskollisesta seuraamisesta. Tarinan vahvoista käänteistä keskeisin liittyy Janus Rockin rantaan ajautuvaan veneeseen, jonka sisältö jääköön paljastamatta.

Tapahtumasta tai sen jälkimainingeista ei valitettavasti saada kaikkea potentiaalia irti. Fassbenderin mietteliäisyys on tiivistä myöhemminkin, mutta Vikander, joka sai sivuosa-Oscarin Tanskalaisesta tytöstä (2015), ei aivan löydä aitojen tunteiden äärelle. Samoin täytyy todeta myöhemmin esiin astuvasta Rachel Weiszista, jolla niin ikään on sivuosa-Oscar, Uskollisesta puutarhurista (2005).

Enemmän odotin myös Isabelin ja Tomin rakastumisen hetkiltä, kun tiedossa oli, että Vikander ja Fassbender päätyivät noita kohtauksia näyteltyään naimisiin keskenään.

