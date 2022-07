Fiktiosarjan lännenlegendan lyhyestä elämästä kehitteli Michael Hirst, joka tunnetaan historiallisten draamaelokuvien käsikirjoittajana ja Viikingit-sarjan luojana.

Villin lännen lainsuojattomien joukossa vielä Jesse Jamesiakin (1847–1882) tunnetumpi taitaa olla Billy the Kid (n. 1859–1881). Hänet on ikuistettu muun muassa lauluihin kuten The Ballad of Billy the Kid (Billy Joel, 1973), sarjakuviin kuten Billy the Kid, pikku nappula (Morris & Goscinny, 1961) ja lukemattomiin elokuviin. Niistä ensimmäinen valmistui jo 1911 ja nimekkäin, Sam Peckinpahin Pat Garrett ja Billy the Kid, vuonna 1973.

Uuden Billy the Kid -sarjan takaa löytyy historiallisiin fiktiotuotantoihin erikoistunut Michael Hirst, joka on muun muassa luonut pitkäikäisen Viikingit-sarjan (2013–2020).

Kymmenosainen uutuus alkaa, usein nähtyyn tapaan, vaaratilanteesta. Billy McCarty alias Billy the Kid alias Kid Antrim (Tom Blyth) kohtaa humalaisen palkkionmetsästäjän texasilaisessa saluunassa vuonna 1877.

Palataan kuusi vuotta taaksepäin, Billyn lapsuuteen New Yorkissa. McCartyn nelihenkinen irlantilaisperhe lähtee siirtolaisslummista kohti parempaa elämää lännessä. Matka on vähävaraisille vaikea, ja pettymykset seuraavat toistaan. Patrick-isä (Joey Batey) kärsii masennuksesta.

Väkivalta ja väkivallan uhka tulevat vastaan toistuvasti, mikä innoittaa Billynkin opettelemaan nuorena aseenkäytön. Isän kuoltua leskiäiti Kathleenia (Eileen O'Higgins) ryhtyy liehittelemään varakas Henry Antrim (Jamie Beamish).

Billy the Kid (Tom Blyth, oik.) päätyy harjoittelemaan ampumista karjavaras Jesse Evansin (Daniel Webber) kanssa. Tosipohjaiseen Evansin hahmoon on yhdistelty useampia Billy the Kidin rikoskumppaneita.

Sarjan lavastus ja puvustus ovat enimmäkseen huippuluokkaa, mutta lyhyen elämäntarinan faktoista on joustettu. Lisäksi uskottavuutta heikentävät siellä täällä pilkahtelevat nykyajan äänenpainot.

Suorastaan pöhköä on, että avauskohtauksen palkkionmetsästäjä, joka etsii tappajaa nimeltä Billy the Kid, antaa tuntemattomalle nuorukaiselle revolverinsa tarkasteltavaksi.

Nimihenkilön ajelehtiva elämäntapa tekee tarinasta sirpaleisen ainakin viidenteen jaksoon asti, mutta olettaa voi, että loppupuolen kuuluisimmissa yhteenotoissa tunnelma tiivistyy.

Syyllistyessään ensimmäiseen tiedettyyn aseelliseen rikokseensa, kiinalaisen pesulan ryöstöön vuonna 1875, Billy the Kid oli 15- tai 16-vuotias. Kuuden jalan syvyyteen hänet kuopattiin 21-vuotiaana.

Tom Blyth puolestaan on 26-vuotias näytellessään teini-ikäistä ja aikuista Billyä. Roolitusvalinta on kelvollinen – ainakin, jos sitä vertaa Peckinpahin elokuvassaan käyttämään 36-vuotiaaseen Kris Kristoffersoniin.

Vaikuttavampi ja todenmukaisempi sarjasta olisi silti saatu, jos Kidiä olisi näytellyt teini.

