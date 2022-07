Laulaja-lauluntekijä Elias Kaskinen kokee elämänsä suurimmaksi onnistumiseksi sen, että hänellä on niin laaja ystäväpiiri. ”Uskon, että se on sen ansiota, että minua on lapsesta saakka opetettu suhtautumaan ihmisiin avoimesti eikä tuomitsemaan, jos joku on jollain tavalla erilainen.”