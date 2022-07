Just Stop Oil -aktivistiryhmän tiedotteen mukaan protestin tarkoituksena oli oli saada taideinstituutiot osallistumaan fossiilisia polttoaineita vastustavaan kansalaisaktivismiin.

Kaksi ilmastoaktivistia liimasi kätensä Vincent van Goghin taideteokseen Lontoon Courtauld-taidemuseossa torstaina, kertoo uutistoimisto AFP.

Louis McKechnie, 21, ja Emily Brocklebank, 24, liimasivat kätensä van Goghin Persikkapuut kukassa -maalauksen kehykseen.

Aktivistit ovat osa Just Stop Oil -aktivistiryhmää. Aktivistiryhmän tiedotteen mukaan protestin tarkoituksena oli vaatia Britannian hallitusta lopettamaan uusien öljy- ja kaasuesiintymien hyödyntäminen. Just Stop Oil -ryhmä haluaa lopettaa esiintymien etsimisen ja fossiilisten polttoaineiden kehittämisen ja tuotannon Britanniassa.

Courtauld-museon mielenosoituksen oli tarkoitus oli saada myös taideinstituutiot osallistumaan kansalaisaktivismiin, kertoo aktivistiryhmän julkaisema tiedote.

Toinen kätensä teoksen kehykseen liimannut aktivisti McKechnie kertoi, että on lapsesta saakka ihaillut van Goghin maalausta.

”Lapsena rakastin tätä maalausta, isäni vei minut katsomaan sitä vieraillessamme Lontoossa. Rakastan edelleen tätä maalausta, mutta rakastan ystäviäni ja perhettäni enemmän, rakastan luontoa enemmän”, McKechnie sanoo ryhmän julkaisemassa tiedotteessa.

Hänen mukaansa on moraalitonta, että kulttuuri-instituutiot katsovat vierestä, ”kun yhteiskuntamme romahtaa”.

Van Goghin maalaus valittiin aktivistien mukaan myös siksi, että van Goghin maalauksiin ikuistama Provencen alue Etelä-Ranskassa kärsii myöhemmin kesällä todennäköisesti pahasta kuivuudesta.

McKechniestä on tullut nopeasti Britannian tunnetuimpia ilmastoaktivisteja. AFP:n mukaan hänet on pidätetty 20 kertaa ja hän on viettänyt aikaa putkassa yhteensä kuusi viikkoa. Maaliskuussa McKechnie sitoi itsensä maalitolppaan kesken Newcastlen ja Evertonin välisen jalkapallo-ottelun.

Protestillaan aktivistit vaativat taideinstituutioiden johtajia reagoimaan Britannian hallituksen suunnitelmiin myöntää uusia lupia öljy- ja kaasutuotantoon. Aktivistiryhmän tiedotteen mukaan galleriat ja museot pitäisi sulkea vastalauseena hallituksella.

Vincent van Goghin teos valmistui vuonna 1889. On epäselvää, vahingoittiko aktivistiryhmän toiminta maalausta, kertoo Forbes.

Niin kutsutuista liimaiskuista on tullut osa ilmastoaktivistiryhmien toimintaa. Esimerkiksi syyskuussa vuonna 2019 kansainvälisen aktivistiryhmän Elokapinan mielenosoittajat liimasivat kätensä kiinni brittiviraston oveen Lontoossa.

Toukokuussa yhdysvaltalaisnäyttelijä James Cromwell liimasi kätensä kiinni Starbucks-kahvilan tiskiin New Yorkin Manhattanilla. Kannanotollaan Cromwell protestoi kahvilaketjun tapaa veloittaa asiakkailta kauramaidon käytöstä enemmän kuin lehmänmaidosta.

