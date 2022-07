LieriHattuja on kolme, ja ne pilkistävät Intercity-junan penkkien välistä.

Festivaalivieraat tunnistaa kaukaa.

Erika Koskela, Emilia Autio ja Katri Pusa ovat hakeneet matkaeväät Burger Kingistä. Muoviset kukkaseppeleet eli leit on ostettu etukäteen naamiaiskaupasta.

”Sitten ovat nämä laukut”, Erika Koskela sanoo.

Erika Koskela, Emilia Autio ja Katri Pusa matkustivat Weekend-festivaaleille Helsingistä.

Mustat vyölaukut on ostettu juuri tätä viikonloppua varten. On perjantai-iltapäivä, ja kolmikko on suuntaamassa Helsingistä Hämeenlinnaan, Kantolan tapahtumapuistoon, jonne Weekend-festivaali on siirtynyt pääkaupunkiseudulta. Suurimmista kaupungeista järjestetään viikonloppuna Hämeenlinnaan ylimääräisiä junavuoroja ja bussikuljetuksia.

Hämeenlinnan asemalla kolmikko päättää ottaa parin kilometrin päässä olevalle festivaalialueelle taksin niin kuin suuri osa muista vieraista. Festivaalibussi seisoo lähes tyhjillään aseman edessä. Bussissa ei pysty maksamaan käteisellä.

”Ne pelkää tulla bussiin, kun täällä ei saa juoda kaljaa”, kuljettaja valittelee puhelimeen.

Ikärajaton, kolmipäiväinen tanssimusiikkifestivaali täyttää tänä viikonloppuna kymmenen vuotta. Festivaalin alkuvuosina elektroninen tanssimusiikki valtavirtaistui ja tapahtumassa nähtiin klubimusiikin jättiläisiä Martin Garrixista Armin van Buureniin ja Hardwelliin.

Edm-buumin laannuttua Weekend on muuttunut yleisfestivaaliksi, jonka pääesiintyjiksi on kiinnitetty lähinnä amerikkalaisia rap-artisteja.

Heistäkin suuri osa on tänä vuonna perunut esiintymisensä.

Perujien joukossa ovat hiphop-duo A1 x J1, kanadalainen tuottaja ja dj Rezz ja aseellisen ryöstön kohteeksi joutunut räppäri Lil Tjay. Suurin tragedia festivaalille lienee kuitenkin amerikkalainen megatähti Post Malone, jonka oli tarkoitus olla perjantai-illan vetonaula.

Dj Proteus esiintyi Weekend-festivaalilla perjantaina alkuillasta.

Post Malonen peruuntuminen vaikuttaa harmittavan lähes kaikkia Weekendin vieraita. Melankolisista, hiphop- ja rock-vaikutteita yhdistelevistä jättihiteistään tunnettu räppäri on ollut monelle ensisijainen syy lippuostoksille.

Niin myös Mathilda Smithille.

Smith on matkustanut Espoosta Hämeenlinnaan Eemeli Forsbomin Kawasakin kyydissä. Smith ja Forsbom yöpyvät Smithin isoäidin luona Hämeenlinnassa.

Bensa tosin loppui moottoripyörästä jo Hyvinkäällä, ja matkustajat jäivät tien sivuun liftaamaan. Onneksi ohi ajanut nainen pysähtyi, vei Forsbomin läheiselle huoltoasemalle hakemaan kanisterillisen bensaa ja ajoi kuskin vielä takaisin.

”Koetin tarjota korvausta, mutta hän ei suostunut ottamaan”, Forsbom kertoo.

Eemeli Forsbom ja Mathilda Smith saapuivat festivaalille Kawasakilla.

Kommelluksia on ollut myös esiintyjillä.

Päälavalla esiintyvä ruotsalaislaulaja Tove Lo kertoo välijuonnossaan hukanneensa kiertueella matkatavaroitaan ja joutuneensa ostamaan uusia esiintymisasuja Puolassa. Nyt yksi asuista on vielä hajonnut.

Artisti pahoittelee, että joutuu olemaan lavalla puolialasti.

Yleisö hurraa innostuneesti.

Ruotsalaislaulajan viileä elektroninen pop vaikuttaa vetoavan kuumissaan tanssivaan festivaalikansaan.

”Let’s get sexy”, Tove Lo huutaa.

Ruotsalaislaulaja Tove Lo tunnetaan muun muassa hiteistään Bikini Porn ja Disco Tits.

Muillakin esiintyjillä on ollut ongelmia. Puheiden perusteella iltapäivällä kesken keikan Ettan mikki lakkasi toimimasta ja taustakankaat pimenivät.

Festivaalialueella vaikuttaa väljältä, ja yleisö istuskelee rauhassa taukopaikoilla. Vesipiste on lähes ainoa paikka, jossa saa kokemuksen festivaaliruuhkasta. Syytä tuuppimiseen on, sillä Hämeenlinnassa on lähes kolmekymmentä astetta hellettä. Tarjolla on myös sadettimia, mutta ihmiset pikemminkin välttelevät niitä.

Hämeenlinnassa hämärtyy. Loppuillasta yleisöstä alkaa löytyä riehakkuutta, joka vaikutti vielä alkuillasta puuttuvan. Kun pienemmällä lavalla esiintyvä amerikkalainen dj ja tuottaja ZHU soittaa kahdeksan vuotta vanhan klubihittinsä Faded, ihmiset ryntäävät lähemmäksi ja kaivavat puhelimet esille. Kullanvärinen, poliisin koppalakkia muistuttava päähine kimaltelee tanssijan päässä.

Enää edes Post Malonen peruuntuminen ei vaikuta harmittavan ketään.

Megatähden tuuraajaksi päälavalle on hankittu Swae Leen ja Slim Jxmmin muodostama hiphop-duo Rae Sremmurd. Tosin kahdesta veljeksestä Weekendiin on päässyt vain toinen. Hänen lisäkseen lavalla heiluvat tuplaaja ja keikka-dj.

”Jos poltat pilveä, anna sen kuulua”, Swae Lee huudattaa.

Yleisö mylvii, ja Lee polttaa lavalla pilveä ilman paitaa. Artisti toistelee, kuinka aurinko ei koskaan laske Suomessa. Hän muistaa myös mainita useita kertoja pitkän lentomatkansa.

Vaikka Lee esittää kappaleensa suurimmaksi osaksi playbackina, se ei haittaa yleisöä, joka lainehtii ympäri kenttää ja moshpittaa valtavassa muodostelmassa.

Weekend-yleisö odotti perjantain ja lauantain välisenä yönä Hämeenlinnan juna-asemalla junaa Helsinkiin.

Kun Swae Lee on lopettanut keskiyöllä, virkeimmät suuntaavat vielä telttaan tanssimaan israelilaisen psyketrance-dj:n Astrixin keikalle.

Suuri osa yleisöstä aloittaa kuitenkin kahden kilometrin vaelluksensa Hämeenlinnan juna-asemalle. Festivaalilla on käytössä oma teltta-alue, mutta monet pääkaupunkiseudulta saapuneista vieraista kertovat menevänsä kotiin nukkumaan ja palaavansa lauantaina jälleen junalla takaisin.

Hämeenlinnan junalaituri on täynnä seurueita, jotka kököttävät asfaltilla niin kuin sammakot. Mies kävelee raiteilla, mutta komennetaan sieltä nopeasti pois.

Yöjunassa on rauhallista. Festivaalivieraat nuokkuvat ja selaavat illan aikana kuvattuja Instagram-storyja. Ravintolavaunussa joku laulaa, toisella ei ole kenkiä. Sitä konduktöörikin ihmettelee.

Yksi seurueista suunnittelee jatkavansa yötä Helsingissä, ehkä Baarikärpäsessä tai Herculeksessa.

Eräällä festivaalivieraalla on toisenlaisia suunnitelmia. Lauantaina tarkoituksena olisi suunnata Lopelle Suviseuroihin, vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen hengelliseen tapahtumaan, hän kertoo.

Weekendissä ja Suviseuroissa on kuulemma yllättävän paljon yhteistä: tunne siitä, että ihmiset ovat osa yhteistä, isoa tapahtumaa.

Sitä paitsi Loppi on sopivasti matkan varrella. Sieltä pääsee lauantai-illaksi takaisin Hämeenlinnaan.