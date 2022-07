Randy Bachmanin lempisoitin oli kulkeutunut vuosien kuluessa Japaniin asti.

Kanadalaisen The Guess Who -yhtyeen alkuperäinen kitaristi Randy Bachman sai perjantaina takaisin 46 vuotta sitten varastetun kitaransa, kertoo The Guardian.

Soittimen tarinaa on seurattu parin viime vuoden ajan mediassa, sillä 78-vuotias Bachman, joka muistetaan myös Bachman-Turner Overdrive -yhtyeestä, ei ole unohtanut varkautta. Kyseinen kitara oli hänen ensimmäinen kunnon soittimensa, jonka hän osti säästämillään rahoilla teini-ikäisenä 1960-luvun alussa. Samalla kitaralla hän sävelsi The Guess Whon tunnetuimman kappaleen, vuonna 1970 julkaistun American Womanin.

Kitara varastettiin vuonna 1976 Torontossa hotellihuoneesta, ja Bachman ei toipunut tapauksesta. Hän yritti jäljittää soitinta vuosien ajan ja kertoi ostaneensa itselleen satoja kitaroita, joista mikään ei ollut yhtä hyvä ja rakas kuin varastettu soitin.

Viime syksynä kitara lopulta löytyi Tokiosta. Bachmanin fani oli ottanut asiakseen etsiä kitaraa netistä löytyvien kuvien ja videoiden avulla, ja vihdoin selvisi, että kitara oli ollut viimeiset kahdeksan vuotta käytössä Takeshi-nimisellä japanilaisartistilla, joka ei ollut tiennyt mitään soittimen alkuperästä.

Bachmanin vanha kitara on harvinainen arvosoitin, oranssinvärinen vuoden 1957 mallinen puoliakustinen Gretsch 6120 Chet Atkins. Samanlaista on käyttänyt usein myös Stray Catsin laulaja-kitaristi ja nykyinen sooloartisti Brian Setzer.

Yhdysvalloissa myynnissä olevien saman ikäisten ja mallisten Gretschien hinnat vaihtelevat runsaan 10 000 euron ja vajaan 20 000 euron välillä.

Koska kyseessä on kuuluisalla muusikolla käytössä ollut soitin, todellinen hinta voi olla moninkertainen.

Bachman oli luvannut etsiä Takeshille samanlaisen ja saman ikäisen kitaran ja vaihtaa sen omaan vanhaan kitaraansa. Identtinen vaihdokki löytyi lopulta, ja perjantaina Bachman ja Takeshi vaihtoivat kitaroita Tokiossa varta vasten järjestetyssä Bachmanin konsertissa. Mukana oli myös kuvausryhmä, joka tekee dokumenttia kadonneen kitaran tapauksesta.

Kuuluisien rockmuusikoiden varastettuja soittimia on saatu takaisin ennenkin. Vuonna 2020 Led Zeppelinin kitaristi Jimmy Page sai takaisin Gibson Les Paul -kitaransa, joka varastettiin lentokentällä Yhdysvalloissa Led Zeppelinin ensimmäisen Amerikan kiertueen aikana vuonna 1970.

Myös Pagen kitara oli ollut vuosia käytössä toisella muusikolla, joka ei tiennyt mitään soittimen alkuperästä. Page antoi vaihdossa kollegalle vastaavanlaisen 45 000 dollarin arvoisen Gibsonin.

Joskus artistit tulevat myös katumapäälle, alkavat jäljittää nuorena pois myymiään soittimia ja onnistuvat ostamaan ne takaisin.

Abban Björn Ulvaeus yritti löytää vanhan tähden muotoisen ja hopeanvärisen kitaransa Tukholman Abba-museon näyttelyesineeksi. Ruotsalaisen Göran Malmbergin suunnittelema ja rakentama kitara on tuttu Abban Waterloo-kappaleesta ja vuoden 1974 Euroviisu-finaalista.

Alkuperäistä yksilöä ei kuitenkaan löytynyt, joten Malmberg valmisti pienen erän uusia keräilykappaleiksi ja museon tarpeisiin.

Suomessa Anssi Kela halusi ostaa takaisin teini-ikäisenä hankkimansa ensimmäisen arvosoittimen, vuoden 1976 Fender Precision -bassokitaran. Soitin löytyi lopulta samalta henkilöltä, joka oli ostanut basson Kelalta 1990-luvun alussa ja joka halusi myydä sen takaisin entiselle omistajalle.

Kela on kertonut löytäneensä myös vanhan sähköpianon, joka kuului hänen muusikkoisälleen. Isä kuoli auto-onnettomuudessa vuonna 1985.