Apinakuvan arvo ei perustu sisältöön, vaan kuvan tuomaan statukseen.

Julkisuuden henkilöt ovat innostuneet ostamaan valtavilla summilla digitaalisia piirroskuvia apinoista. Kryptovaluutta- ja lohkoketjuteknologiaa hyödyntävät apinakuvat keräävät suosiota, vaikka kryptovaluuttojen arvo on romahtanut ja apinakuvien takana olevasta yrityksestä tiedetään yhä varsin vähän.

Viihdemaailman tähtien suosima Bored Ape Yacht Club on digitaalinen kokoelma sarjakuvamaisia, värikkäitä piirroskuvia apinoista, joita algoritmi tuottaa koneellisesti. Karikatyyrimäiset kuvat ihmismäisistä, vaatteita käyttävistä apinoista eivät ole siis ihmisen piirtämiä, mutta perustuvat alkuperäiseen, All Seeing Seneca -taiteilijanimeä käyttävän ihmisen tekemään kuvitukseen. Jokainen apinakuva on yksilöllinen, ja yksittäisiä kuvia kaupataan verkkokaupassa.

Tuhansien kuvien apinakokoelmaa pyörittää kryptovaluuttoihin keskittyvä yritys Yuga Labs. Bored Ape Yacht Clubin perustajat pysyttelivät pitkään anonyymeinä, kunnes Buzzfeed-sivusto onnistui paljastamaan perustajien todelliset henkilöllisyydet.

Apinakuvien arvo perustuu niin sanottuun NFT-teknologiaan (engl. non-fungible token), eli lohkoketjujärjestelmään, jonka avulla digitaalinen kuva voidaan yksilöidä ja sen omistusoikeudesta jää digitaalinen jälki.

Vaikka apinakuvaa voidaan kopioida ja levittää niin kuin mitä tahansa muuta digitaalista kuvaa internetissä, kuvan haltija voi todistaa omistusoikeutensa kuvaan NFT-teknologian avulla. Kuvan omistaja voi myös myydä omistusoikeutensa eteenpäin ja käydä kuvalla kauppaa.

Kuvien valtaisat hinnat eivät perustu kuvien sisältöön, vaan kuvien statusarvoon. Bored Ape Yacht Clubin kuvien ostajat pääsevät myös mukaan sekä todelliseen että virtuaaliseen klubiin, eräänlaiselle foorumille, jossa he voivat keskustella toistensa kanssa.

NFT-hullutusta arvostelevien mukaan apinakuvat ovat loistava esimerkki kryptovaluuttamaailman ongelmista: kuvat ovat pohjimmiltaan arvottomia, mutta ne menevät kaupaksi valtavilla summilla kiitos niiden ympärille luodun hehkutuksen.

Tavanomaisessa mielessä NFT-kuvia ei edes voi omistaa, sillä kuka tahansa voi ladata ja levittää niitä. NFT-kuvan ostanut omistaa vain digitaalisen kuitin ostoksestaan, ei itse tuotetta.

Apinakuvia ovat silti tai juuri siksi ostaneet niin musiikki-, viihde- kuin urheilumaailman tähdet.

Laulaja Madonna kertoi maaliskuussa Instagram-tilillään apinaostoksestaan, jonka hän oli maksanut kryptovaluutalla. Samalla Madonna sanoi ”astuneensa Metaverseen”. Kryptovaluuttojen arvo heittelee nopeasti, mutta apinakuvasta maksettu summa vastasi ostohetkellä noin 480 000:a euroa. Billboardin mukaan laulaja käytti kuvaa hetken aikaa ainakin Twitterissä profiilikuvanaan.

Myös pop-laulaja Justin Bieber ja rap-artistit Post Malone, Eminem, Lil Baby ja Snoop Dogg ovat ostaneet apinakuvan.

Buzzfeedin mukaan talk show -juontaja Jimmy Fallon maksoi apinakuvasta yli 200 000 euroa ja pop-kuuluisuus Paris Hilton lähes 290 000 euroa.

Bored Ape Yacht Clubin apinakuvien lisäksi netissä kaupataan paljon muuta digitaalista taidetta NFT-teknologialla.

Monet julkimot ovat perustaneet tai yrittäneet perustaa omia NFT-kokoelmia. Esimerkiksi muusikko Grimes ehti ansaita fantasiakuvillaan noin 5,5 miljoonaa euroa viime vuonna. Monen muun julkimon NFT-viritelmät ovat kuitenkin nykyisin täysin arvottomia, kun kryptomarkkinoiden romahdus iski. Bored Ape Yacht Clubin apinakuvat ovat vielä välttyneet markkinoiden romahduksen suurimmilta vaikutuksilta.