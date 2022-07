Ruisrockissa voi istahtaa Mieli ry:n huolituolille kertomaan ajatuksistaan, kertoo festivaalin promoottori Mikko Niemelä.

Yleisöä Haloo Helsingin konsertissa Ruisrockissa Turussa 7. heinäkuuta 2018. Ruisrock on Suomen vanhin ja Euroopan toiseksi vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty rockfestivaali.

Festareilla ja keikoilla puututaan tänä kesänä entistä hanakammin häirintään ja syrjintään, arvioi musiikkitapahtumien verkoston ja etujärjestön Livefin ry:n toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen.

Vuosi sitten tulleet musiikkialan häirintää koskevat #punkstoo ja #metaltoo -ilmiöt olivat heräte elävän musiikin toimijoille, kun koronan vuoksi esimerkiksi yhdenvertaisuuskysymysten kehittäminen jäi taka-alalle, Lahtinen kertoo.

Viime kesän tapahtumissa häirintään, syrjintään ja epäasialliseen käytökseen liittyvät asiat olivatkin näkyvästi esillä erityisesti tapahtumien viestinnässä. Sama kaava on jatkunut tämänkin kesän tapahtumissa.

”Luulen, että tänä vuonna festareilla ja keikoilla on enemmän häirintäyhdyshenkilöitä, jotka antavat ohjeistusta, jos ikäviin tilanteisiin joutuu”, Lahtinen sanoo.

Livefinissä on Lahtisen mukaan suunnitteilla hankkeita, joiden tarkoituksena on viedä tietoa turvallisesta tapahtumajärjestämisestä esimerkiksi festivaalien järjestäjille. Tässä tapauksessa turvallisuudella tarkoitetaan sosiaalista turvallisuutta eli häirintä- ja syrjintävapautta.

Lisäksi Livefin on monen muun musiikkijärjestäjän kanssa osana Esiinnyn edukseni – kaikille turvallinen musiikkiala -hankkeessa, joka on epäasiallista käytöstä alalta kitkevä ohjeistus. Ohjeistus määrittää esimerkiksi sen, mitä häirintä tarkoittaa ja miten voi toimia käytännössä, jos kohtaa häirintää tai syrjintää, tai jos siihen syyllistyy. Lisäksi ohjeistus ohjaa organisaatioita esimerkiksi nimeämään tapahtumiin häirintäyhdyshenkilön, kouluttamaan henkilökuntaa aiheen ympäriltä sekä viestimään häirintään liittyvistä kysymyksistä.

Heinäkuussa Turussa järjestettävässä Ruisrockissa on pyritty laatimaan mahdollisimman suoraviivaiset häirintätilanteiden toimintaohjeet niin festivaalivieraille kuin henkilökunnallekin, kertoo Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

Kaikenlaisen häirinnän ja syrjinnän ehkäisemiseksi on esimerkiksi laadittu kymmenen kohdan festarietiketti, joka kehottaa muun muassa pitämään huolta itsestään ja muista, muistamaan molemminpuolisen suostumuksen kaikessa kanssakäymisessä sekä antamaan juhlimisrauhan.

”Ensin pyrimme vaikuttamaan festivaaliyleisöön, jotta häirintää olisi mahdollisimman vähän. Jos sitä on, on myös apua tarjolla”, Niemelä kertoo.

Ruisrockin henkilökunnalla kaikki lähtee Niemelän mukaan siitä, että jokainen asiakas tulee kuulluksi ja kaikki tilanteet otetaan vakavasti. Henkilökunnalla on tiedossa, mihin apua kaipaavat pitää ohjata eteenpäin.

Alueella on häirintäyhdyshenkilö, joka on alan ammattilainen. Vakavimpien tilanteiden varalta alueella on viranomaisia.

Festivaalialueella on myös mielenterveysyhdistys Mieli ry:n niin sanottu huolituoli, johon asiakkaat voivat mennä juttelemaan mielenterveystyön ammattilaisten kanssa suljetun oven taakse. Yli tuhatpäisen henkilökunnan käytettävissä on oma huolituoli. Aiemmin mielen asioista keskusteltiin lähinnä vain ensiavun henkilöstön kanssa.

”Kyseessä ei tarvitse olla häirintätapaus, vaan mikä tahansa mieltä painava asia”, Niemelä sanoo.