Sari Mällinen pitää itseään onnekkaana. Hän on tehnyt sitä, mikä on tullut vastaan.

Pitkän uran tehnyt Sari Mällinen on näytellyt itsensä monien suomalaisten mieleen. Hän itse epäilee jääneensä ihmisten muistiin ennen kaikkea erikoisen sukunimensä vuoksi. ”Nimi on niin älytön, siksi mut muistetaan. Vaikka meni kyllä tosi myöhään, että siitä alettiin naljailla, varmaan vasta joskus yläasteella. Sitä ennen ajatellut sitä mitenkään erikoisena, se oli vain nimi muitten joukossa.”

Harvalla on omaa nimeä kantava nimikkopalkinto, mutta näyttelijä Sari Mälliselläpä on. Pohjois-Haagan Urheilijoiden eli FC POHUn myöntämä vuoden vapaaehtoistoimijan palkinto tunnetaan myös nimellä Sari Mällinen -palkinto.

”Se on paras palkinto, jonka olen saanut. Olen siitä oikein ylpeä”, Mällinen sanoo.

Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että Mällinen on kahdesti Jussilla palkittu, pitkän uran tehnyt näyttelijä.

Huomionosoitus ei ole tietenkään tullut tyhjästä. Mällinen on kuulunut jalkapalloseuran vapaaehtoisaktiiveihin jo parikymmentä vuotta.

”Olen ollut kentän laidalla äitinä, joukkueenjohtajana ja viimeiset vuodet olen hoitanut koulutila- ja kenttävuoroja. Vaikka omat lapset ei enää pelaa, niin en irtikään pääse. Oma ammatti on ollut aina vähän tuuleen huutelua, niin on kiva tietää, että jossain voi konkreettisesti auttaa vaikka oman lähiseudun nuorisoa.”

Futisviheriöillä kesä on tietysti kiireistä aikaa, mutta näyttelijän perspektiivistä suvi kuluu leppoisammin. Mällinen kertoo viettävänsä suuren osan ajastaan maaseudulla sadan kilometrin päässä Helsingistä.

”Kaupungissa käyn lähinnä pesemässä pyykkiä ja hoitamassa lapsenlapsia ja jalkapalloasioita.”

Siinä sivussa tulee toki tehtyä vähän töitäkin. Mällinen on mukana Kaisa El Ramlyn elokuvassa Pakoja ja haaveita, jota kuvataan parhaillaan Kotkassa. Elokuvassa seurataan useita eri henkilöhahmoja, joiden kohtalot lomittuvat toisiinsa yhden päivän aikana.

”Esitämme elokuvassa Erja Mannon kanssa sisaruksia.”

Syksyllä odottaa Ryhmäteatterin näytelmä, jossa Mällinen on mukana.

”Korona teki työkentällä sen, että horisontti häipyi. Nyt alkaa taas pikkuhiljaa olla kiinnikkeitä.”

Tiettyyn työtilanteeseen liittyvään epävarmuuteen Mällinen on toki vuosien saatossa tottunut. Kun hän aikoinaan hyppäsi freelanceriksi 26 Helsingin kaupunginteatterissa ja Kom-teatterissa vietetyn vuoden jälkeen, ei yhtäkkiä enää ollutkaan itsestään selvää, että seuraava rooli oli jo tiedossa. Totutteluun meni oma aikansa.

”Oli se jonkinmoinen työidentiteettikriisi. Kun oli 13 vuotta kuulunut KOM-teatterin hyvim tiiviiseen yhteisöön, niin tuntui, kuin olisi lähtenyt perheestä tai bändistä. Puoli vuotta heräili öisin ihmettelemään, että riitänkö minä töissä yksikseni mihinkään. Kyllä se siitä sitten tasaantui.”

Mällisen mukaan hänellä ei ole tapana sortua jossitteluun tai jälkiviisasteluun. Mutta jos nyt kysyttäessä hieman asiaa miettii, niin freeksi ryhtyminen oli aikanaan oikea veto.

”Sitä vain kiitää tämmöisessä ammatissa, ja siinä rinnalla kehittyy se oma elämä. Kun lähdin 26 vuoden putkesta pois, tajusin että nyt systeemi alkaa kääntyä. Ennen kävin vierailemassa omassa elämässä ja sitten menin takaisin siihen elämään, johon olin kasvanut koulutuksen kautta. Kun jäin pois, omaa elämää alkoi olla enemmän ja kävinkin vierailemassa töissä.”

Vapaudessa on puolensa. Töitään voi jopa hieman valita.

”On vapauttavaa mennä aina uuteen ryhmään, tavata uusia ihmisiä. Eikä tarvitse tuntea painetta koko tuotannosta. Riittää, että hoitaa oman tonttinsa.”

Onko roolia, jonka haluaisit ehdottomasti tehdä?

”En ole koskaan oikein himoinnut jotain roolia tai ajatellut, että haluaisin tehdä tätä tai tuota. Ennemmin olen tehnyt, mitä vastaan on tullut, tai mennyt mukaan ihan vaan joidenkin hyvien ihmisten vuoksi.”

Vaikka oma ura on itse raivattu, Mällinen sanoo olleensa myös onnekas. Parikymppisenä Teakiin, ja lähes koulunpenkiltä suoraan isoon laitosteatteriin. Teatteriroolien rinnalla on saanut tehdä tv- ja elokuvatöitä sekä omia virityksiä.

”Kun nykyään katson omaa tytärtäni, joka on samalla alalla, niin kauhistelen sitä pyrkimisen ja todistelun määrää. En varmaan olisi pärjännyt siinä rumbassa, jos omana aikana olisi ollut näin karua.”

”Toivottavasti olen kohta niin vanha, ettei tarvitsisi enää mennä koekuvauksiin tai muihin. Että jos nyt välttämättä tämmösen patukan haluatte, niin voin tulla”, Mällinen sanoo ja nauraa.

Ikääntymistä on tullut mietittyä viime vuosina yhä enemmän Mällinen myöntää. Hän on tehnyt muusikko Mari Kätkän kanssa hoivalaitoksissa Tarinatori-työpajoja, joissa laitosten asukkaat ovat saaneet kertoa ja muistella elämäänsä. Niiden pohjalta kaksikko on työstänyt pidettyjä Tarinatorin kaikuja -esityksiä. Työpajoissa keski-ikä on saattanut olla yhdeksänkympin kieppeillä.

Ne kokemukset ovat avanneet silmät elämän ehtoopuolelle, samoin omien lähisukulaisten korkea ikä. Mällinen kertoo parin viime vuoden ajan auttaneensa Ruotsissa asuvaa iäkästä tätiään byrokratian viidakossa.

”Aikamoinen virastomylly on läpi käyty ja vielä ruotsin kielellä, kun suomeksikin se on vaikeaa. On kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa ja kuljetuspalvelua ja edunvalvontaa – ja kaikkia hoitaa aina eri virasto. Jos Suomessa mennään monen luukun kautta, niin Ruotsissa systeemi on vielä pirstaleisempi.”

Samaan hengenvetoon Mällinen kehuu Suomessa virinnyttä aloitetta vanhusneuvolasta, joka on yli 65-vuotiaille suunnattu palvelukokonaisuus. Se saa hänen varauksettoman tukensa.

”Ei missään koulussa ole ainetta, jossa opetettaisiin, mistä apua ja tukea saa, kun tulee vanhaksi. Vanhenemista sinänsä en pelkää. Rypyt syventykööt ja kolotukset lisääntyköön, kun järki säästyis. Sekään niin varmaa ole. Tässä lohduttaa isäni motto; Elämässä mikään ei ole pysyvää – paitsi tilapäinen laituri.”