Aalto-yliopiston energiatekniikan professori Mika Järvinen tekee uutta ilmastokriisin huomioon ottavaa oppikirjaa insinööriopiskelijoille. ”Ajattelen, että tämä oppikirja on mun oma kontribuutioni ilmastonmuutoksen ja luontokadon vastaiseen taisteluun.”

”Luonto on mulle tosi tärkeä. Olen seurannut lintuja nuoresta asti. Laajalahden lintutornilla tulee käytyä usein, se on yksi Suomen parhaista”, professori Mika Järvinen sanoo.

”Olen joskus vanhemmilleni kertonut, että musta tulee isona hajamielinen professori”, Aalto-yliopiston professori Mika Järvinen sanoo ja nauraa.

”Ja nyt olen pelottavan lähellä sitä.”

Jos hajamielisyys vaivaa, siihen on hyvä syy. Kuluva vuosi on ollut Järvisen mukaan erityisen kiireinen. Syntymäpäivähaastattelu osuu viimeiselle työpäivälle ennen lomaa, mutta sekin on tupaten täynnä. On yritystapaamista, kesäduuniin tulleiden opiskelijoiden ohjausta ja niin edelleen.

Lisäksi päällä on yksi aivan erityinen projekti, josta Järvinen on hyvin innostunut. Varsinaisen työnsä ohessa hän kirjoittaa ja toimittaa puolisonsa ekologi Hanna Paulomäen kanssa uutta Tiina ja Antti Herlinin säätiön rahoittamaa oppikirjaa insinööriopiskelijoille. Tarkoituksena on uudistaa energiainsinööriopetusta vastaamaan paremmin ekologisen kriisin haasteisiin.

”Pointtina on tuoda insinöörien opetukseen mukaan ekologiset rajoitteet, planetaariset rajat ja sosiaaliset reunaehdot. Insinööreillä on oltava perusteet ymmärtää, että maailmassa on muutakin huomioitavaa kuin tekno-ekonominen optimi.”

Ihmiskunta on tilanteessa, jossa ollaan vähitellen luopumassa fossiilisista polttoaineista. Ymmärrystä tulevasta tarvitaan, ettei pian olla uudessa liemessä, Järvinen sanoo.

”On tehtävä sellaisia valintoja, että päästään tilanteeseen, jossa ihmistoiminta on oikeasti kestävää. Ettei luotaisi uusia haitallisia polkuriippuvuuksia. Näitä näkökulmia me nostamme esiin. Ne eivät ole olleet perinteisesti esillä insinööriopetuksessa.”

Kirjaa on Järvisen mukaan ollut kirjoittamassa kansainvälinen porukka, lähes 30 eri alojen asiantuntijaa, insinöörien lisäksi ekologeja, biologeja, yhteiskuntatieteilijöitä muiden muassa.

”Tähtäimessä on 700–800 sivua. En ole ennen kirjoittanut oppikirjaa, joten on siinä ollut hommaa. Ei ole tarvinnut miettiä, mitä tekisi vapaa-ajalla.”

Mika Järvinen suunnittelee työssään muun muassa uusien insinööriopiskelijoiden maisteriopetusta. ”Me pyrimme kouluttamaan uutta insinöörisukupolvea, jolla olisi työkaluja ratkoa ekologista kriisiä.”

Kirjan teemoja ovat esimerkiksi aurinko- , tuuli- ja bioenergia, energian varastointi sekä jätteen hyödyntäminen – kulutuksen vähentämistä unohtamatta.

Kuulostaa kieltämättä edistykselliseltä. Mutta millaista vastakaikua teemojen käsittely mahtaa herättää opiskelijoissa?

Järvinen on varma, että uudelle kirjalle ja laaja-alaisemmalle energiainsinöörien opetukselle on tilausta. Hän suunnittelee työssään maisteriopetusta, ja on jatkuvasti tekemisissä opiskelijoiden kanssa. Uudet insinööriopiskelijasukupolvet ovat yhä valveutuneempia, eivätkä ilmastonmuutoksen ja luontokadon kaltaiset aiheet ole heille vieraita. Siksi laajempaa kuvaa tulisi tuoda rohkeammin mukaan myös opetukseen.

”Itselläni on insinöörin tausta. Jatko-opiskelijana tein töitä tosi teknisten yksityiskohtien kanssa, ja iso kuva puuttui kokonaan”, Järvinen sanoo.

”Me pyrimme kouluttamaan uutta insinöörisukupolvea, jolla olisi työkaluja ratkoa ekologista kriisiä. Kun opiskelijat jatkavat aikanaan teollisuuteen töihin, he toivottavasti vievät ajatustapaa mukanaan. Opiskelukavereitani on tällä hetkellä esimerkiksi isojen firmojen tutkimusjohtajina. Opetuksessa luodaan siis tulevaisuuden perustaa.”

Insinööreillä on suuri vastuu siitä, millaisessa maailmassa me ihmiset elämme, Järvinen sanoo. Kun kulkee kaupungilla ja katsele ympärilleen, insinöörien kädenjälki näkyy lähes kaikessa.

”Mutta ei insinööri yksin kaikkea ratkaise, vaaditaan monialaista yhteistyötä – ja poliitikkoja. Heiltä kaivataan rohkeita päätöksiä, on löydyttävä suunnannäyttäjiä”, Järvinen sanoo.

”Jos vaikka mietitään, miten nopeasti viimeisen kahden vuoden aikana pandemiaan reagoitiin, niin samalla tavalla pitäisi osata suhtautua ilmastomuutokseen ja luontokatoon. Vaikka ne ovat hitaammin tapahtuvia.”

Järvisen innon opiskelijoiden evästämiseen ymmärtää hyvin. Hänen mukaansa yksi professorin tehtävän parhaista puolista on juuri opiskelijoiden ohjaaminen.

”Esimerkiksi jatko-opiskelijoiden kanssa on hienoa tehdä töitä, he ovat niin motivoituneita. Välillä näkee, miten opiskelija on ensin opintojensa kanssa hieman hukassa, ja sitten myöhemmin sama opiskelija tulee vastaan jonkun ison yrityksen edustajana ja loistaa osaamisellaan. Niistä hetkistä saa energiaa: taas on yksi lähtenyt lentoon.”

Oppikirjan kirjoittamisessa on Järviselle lopulta kyse paljon suuremmasta asiasta kuin opiskelijoiden kouluttamisesta.

”Ajattelen, että tämä oppikirja on mun oma kontribuutioni ilmastonmuutoksen ja luontokadon vastaiseen taisteluun.”