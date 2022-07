Koomikko Seth Rogen osoittautuu mukavaksi tyypiksi myös omaelämäkerrallisessa juttukokoelmassaan.

Tietokirja

Seth Rogen: Vuosikirja (Yearbook). Suom. Riina Vuokko. WSOY. 287 sivua.

Kukapa ei tykkäisi Seth Rogenista! Hän näyttelee elokuvissa usein hahmoa, josta katsojan on tarkoitus pitää, ja hän on mukavan oloinen kaveri myös omaelämäkerrallisessa juttukokoelmassaan Vuosikirja (2021).

Kun Rogen nähdään valkokankaalla, mukana on yleensä toinen, paremman näköinen mies. Heitä ovat esittäneet ainakin Zac Efron (elokuvassa Naapurit), taiwanilainen poptähti Jay Chou (The Green Hornet), James Franco (The Interview ja Pineapple Express – ohutta yläpilveä) ja Michael Fassbender (Steve Jobs). He ovat kiehtovampia ja epätodellisempia hahmoja.

Rogen itse on yleensä sitten se nössömpi, tavallisempi ja helpommin samastuttava henkilö.

Kuten monet näyttelemänsä hahmot, Vuosikirjassa esiintyvä Rogen ei ole se tyyppi, jota ihaillaan ja jollainen ihmiset haluavat olla, vaan se tyyppi, joka pyydetään mukaan bileisiin ja jonka seurassa ihmiset haluavat olla.

Kirjan teksteistä huomattava osa menee kolmeen kategoriaan: aloittelevan koomikon seikkailuja, kokemuksiani huumeista, tällaista on elämä kuuluisana näyttelijänä ja käsikirjoittajana.

Mukana on myös vakavampi ja vähän tylsempi teksti antisemitismistä. Kirjan päättävä tarina juutalaiselta kesäleiriltä on sen sijaan onnistunut.

Tänä vuonna neljäkymmentä täyttänyt Rogen syntyi kanadanjuutalaiseen perheeseen ja kasvoi aikuiseksi Vancouverissa. Hän aloitti kannabiksen käytön 13-vuotiaana, ja kirjan kiinnostavimpia jaksoja ovat huumetarinat kouluajoilta.

Rogen suosimia huumeita ovat ekstaasi, kannabis, sienet ja lsd. Kokaiinia hän sen sijaan ei suosittele kenellekään.

Huumeiden käytön hyödyt Rogen summaa näin: “Saan niistä ajatteluuni, tunteisiini ja käytökseeni näkökulmia, jollaisia en ole löytänyt muualta, ja lisäksi niiden kanssa on älyttömän kivaa.”

Tähtinäyttelijä on myös mukana yrityksessä, joka myy kannabista.

Nimenomaan huumejutuilla on arvoa suomennettuina, koska täällä keskustellaan huumekokemuksista edes neutraalisti edelleen varsin vähän. Suomalaiset julkisuuden henkilöt kertovat yhä aika harvoin huumeiden käytöstään, ja silloinkin sävy on usein katuva.

Hyvän mielen sekoilutarinoiden vastapainona kirjassa on myös eloisia kuvauksia huonoista kokemuksista huumeiden kanssa.

Myös monet Rogenin henkilöhahmoista polttavat pilveä, muistettavimmin ehkä komediassa Pineapple Express (2008), jota hän oli myös käsikirjoittamassa. Kannabishuumori on Pohjois-Amerikassa merkittävästi yleisempää kuin Suomessa, jossa humalahuumori jyrää ja taitaa jyrätä vielä pitkään.

Leppoisan ja hymyilyttävän kirjan tyylissä kuuluu Rogenin pitkä tausta stand up -koomikkona. Jutut tuntuvat välillä korvalle kirjoitetuilta. Hän osaa kyllä kertoa pidemmänkin tarinan.

Jutuissa, jotka Rogen kertoo kuuluisuuksista, hän on se tavallinen kaveri. Tavallinen kaveri, jonka kävi hyvin ja joka nyt ihmettelee farkkupaitaan ja farkkuihin sonnustautuneen George Lucasin puheita maailmanlopusta, Tom Cruisen mielipiteitä tai Kanye Westin pitkäksi venyvää esiintymistä matkailuautossa.

Tätä tavallisuuttaan Seth Rogen muovailee ja käsittelee huomattavalla taidolla.