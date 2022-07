Tekijänoikeuden päättyminen koskee ainoastaan hahmoa sen ensimmäisessä muodossa. Disney säilyttää tekijänoikeuden kaikkiin muokattuihin Mikki Hiiri -hahmoihin.

Viihdejätti Disney voi pian menettää yksinoikeutensa Mikki Hiiri -hahmon ensimmäiseen versioon, kertoo The Guardian. Taustalla on Yhdysvaltain tekijänoikeuslaki, jonka mukaan hahmon oikeudet raukeavat 95-vuodessa.

Mikki Hiiri -hahmo luotiin ja se esiintyi ensimmäisen kerran uraauurtavassa mustavalkoisessa piirroselokuvassa Höyrylaiva Ville vuonna 1928. Hahmon ensimmäinen versio täyttää 95 vuotta vuonna 2024.

Tekijänoikeuden vanhentuessa kuka tahansa voi käyttää Mikki Hiiri -hahmon ensimmäistä versiota ja luoda sen pohjalta uusia tarinoita.

Mikki Hiiri ei kuitenkaan täysin vapaudu tekijänoikeuden suojalta.

Tekijänoikeuden purkautuminen koskee ainoastaan hahmoa sen ensimmäisessä muodossa. Disney säilyttää tekijänoikeuden kaikkiin muokattuihin Mikki-hahmoihin.

Ensimmäinen Mikki Hiiri oli persoonaltaan nykyistä ilkikurisempi ja sen ulkomuoto muistutti enemmän rottaa kuin hiirtä. Mikin ensimmäisen version nenä oli terävä, vartalo pieni, jalat pörröiset ja häntä pitkä.

Disney on muokannut hahmon ulkomuotoa ja persoonaa ensiesiintymisen jälkeen useita kertoja. Sama 95:n vuoden sääntö koskee myöhempiä Mikki-versioita. Nekin siis menettävät oikeutensa 95:n vuoden kuluessa.

The Guardianin haastatteleman media- ja viihdealan asioihin keskittyvän lakimiehen Daniel Mayedan mukaan tekijänoikeuslain purkautumiseen liittyy monia rajoitteita.

Jos esimerkiksi Mikki Hiiri -hahmon ensimmäistä versiota käyttää tavalla, joka saa ihmiset ajattelemaan Disneyn Mikki-hahmoa, voi yhtiö yhä syyttää käyttäjää tekijänoikeusrikkomuksesta, Mayeda sanoo.

Lisäksi vain tekijänoikeudet ovat ajallisesti rajattuja, tavaramerkkejä sama laki ei koske.

Disney säilyttää siis yhä oikeutensa tiettyihin hahmoa koskeviin tavaramerkkeihin. Tällaisia ovat esimerkiksi hahmojen tunnuslauseet tai asusteet, kuten Nalle Puh -hahmon punainen paita.

Lastenkirjailija A. A. Milnen Nalle Puhin tekijänoikeus vanheni tämän vuoden tammikuussa. Sen jälkeen hahmoa on ehditty käyttää esimerkiksi mainonnassa ja sen pohjalta on valmisteilla kauhuelokuva. Milnen Nalle Puh assosioituu voimakkaasti Disney-elokuvayhtiöön, jonka animaatiohahmo on lähes syrjäyttänyt alkuperäisen piirroksen.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Ryan Reynolds käytti Nalle Puh -hahmoa kännykkäyhtiönsä mainoksessa nimellä Winnie-the-Screwed. Englannin screwed-sana tarkoittaa suomeksi vapaasti käännettynä pulassa olevaa. Nimi on väännös hahmon englanninkielisestä nimestä Winnie the Pooh. Mainoksessa Nalle Puh -hahmo oli pulassa kalliin kännykkälaskunsa vuoksi.