Helsingin Juhlaviikoilla nähdään varsinainen tanssin ryöpytys: Tree of Codes tykittää liikettä heijastusten labyrintissä

Wayne McGregorin massiivinen ja monitaiteellinen Tree of Codes pääsi oikeuksiinsa Tanssin talon Erkko-salissa.

Islantilaistanskalaisen kuvataiteilijan Olafur Eliassonin erilaisista heijastavista pinnoista suunnittelema visualisointi monistaa liikkeen Tree of Codes -esityksessä

Nykytanssi

Tree of Codes, Studio Wayne McGregor Tanssin talon Erkko-salissa 12.-14.8. Koreografia Wayne McGregor, musiikki Jamie xx, installaatio Olafur Eliasson, valosuunnittelu Robert Halliday.

Koronatilanteen vuoksi verkkaisesti alkanut uuden Tanssin talon kansainvälinen tarjonta on nyt päässyt komeasti täyteen käyntiin. Sen aloitti kesäkuun puolivälissä Anne Teresa De Keersmaekerin massiivinen Mystery Sonatas.

Parhaillaan Juhlaviikoilla nähdään Wayne McGregorin niin ikään massiivinen ja monitaiteellinen Tree of Codes ja parin viikon kuluttua Boris Charmatzin 10000 Gestures. Kaikki tekijät kuuluvat aikamme merkittävimpiin nykykoreografeihin.

McGregorin puolitoistatuntinen Tree of Codes on varsinainen tanssin ryöpytys. Monipuolisen islantilaistanskalaisen kuvataiteilijan Olafur Eliassonin erilaisista heijastavista pinnoista suunnittelema visualisointi monistaa liikkeen siten, että tanssi ajoittain näyttää jatkuvan silmän kantamattomiin.

Robert Hallidayn tarkka valosuunnittelu mahdollistaa vielä sen, että aikaa myöten katoaa taju siitä ketkä tässä heijastusten taikamaassa missäkin ovat. Heijastavia ja puolittain läpikuultavia fondeja kun ilmestyy toinen toistensa taakse.

Myös katsojat ovat mukana näyttämöllä jättiläismäisen peilin heijastaessa katsomon näyttämön taustalle. Lopputulos on toden ja illuusion rajan sekoittuminen ja jopa täydellinen hämärtyminen.

Robert Hallidayn valosuunnittelu mahdollistaa sen, että Tree of Codesia katsoessa rajat hämärtyvät.

McGregorin tuotantoa on Suomessa nähty aiemmin kolmasti. Kansallisbaletilla oli vuonna 2019 ohjelmistossaan ryhmäteos Infra ja samana vuonna Flow-festivaalilla nähtiin myös pienimuotoisempi teos. Jo McGregorin ensivierailu Liikkeellä marraskuussa -festivaalilla kahdeksan vuotta sitten antoi makua taiteilijan pyrkimyksistä. Silloin nähty teos sovelsi tanssiin neurotieteitä.

Tieteen ja tekniikan innovaatiot kuten virtuaalitodellisuus, interaktiiviset pelit ja tekoäly ovat pitkään kiinnostaneet koreografia. Toisaalta hän on myös käyttänyt lähteinään perinteistä kirjallisuutta Dantesta Virginia Woolfiin.

Nyt kokonaisuuden innoittajana toimi Jonathan Safrain Foerin käsitteellinen kirja, joka puolestaan käytti lähteenään Bruno Schulzin romaania. Sen Foer pilkkoi ja kokosi uudelleen kirja muotoon. Sen sivut on leikelty siten, että niitä käännellessä esiin ilmestyy kerroksittain aina uusia sanoja.

Kirjan eräänlaisesta ”huokoisuudesta” lienee peräisin koreografian idea toinen toisiinsa sekoittuvista ja lomittuvista kuvista. Teoksen pääosassa ovat kuitenkin Studio Wayne McGregorin kaksitoista loistavaa tanssijaa, jotka ovat näyttämöllä koko puolitoistatuntisen esityksen ajan.

Company Wayne McGregor ja Random Internationalin performatiivinen valoinstallaatio Future Self vuonna 2012.

Lähes tappavasta vauhdistaan ja monipuolisuudestaan huolimatta McGregorin tanssillinen kieli on pitkälti balettitekniikkaan perustuvaa. Hän tekee koreografioita ympäri maailman suuria oopperataloja sekä musiikkivideoihin ja elokuviin. Hän on myös vakituinen koreografi Englannin kuninkaallisessa baletissa, jonka kasvatti hän itse on.

Tree of Codes ei tykitä ainoastaan taukoamattomalla atleettisella tanssillaan, vaan myös musiikillaan. Siitä vastaa englantilainen muusikko Jamie xx, jonka elektroninen äänimaailma liukuu kovaäänisesti saippuasta diskoon ja edelleen tekstiä ääneksi muuttaviin algoritmeihin.

Tässä esityksessä Tanssin talon Erkko-salin aluksi jopa pelottavan jyrkältä tuntunut katsomo puolusti ehdottomasti paikkaansa. Toisen tyyppisessä teatteritilassa esitykseen niin olennaisena kuuluvat visuaaliset heijastusefektit näkyisivät vain osittain.

Kiinnostavaa onkin nähdä, kuinka Tanssin talo tulee aikaa myöten muuttamaan Helsingin tanssitarjonnan tutut kuviot.