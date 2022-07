Viron kansalliskirjailijan kultakauden avaus on niskavuorta ja korpiballadia

A.H. Tammsaaren päähenkilö Katkun Villu on poikkeusyksilö joka ei kukoista agraariyhteiskunnassa

A.H. Tammsaaren viisiosainen teos Totuus ja Oikeus kuuluu Viron kirjallisuuden merkittävimpiin teoksiin. Nyt sen ensimmäinen osa, Korpiojan isäntä, on saanut uuden, tuoreen suomennoksen.

Romaani

A.H. Tammsaare: Korpiojan isäntä (Kõrboja peremees, 1922). Suom. Juhani Salokannel. Aviador 2022. 180 s.

Miestapon tehnyt Katkun talon silmäpuoli ja viinatappeluihin taipuvainen Villu on päässyt vankilasta yli vuoden istuttuaan. Pitkästä aikaa hän huomaa leppälinnun laulun ja punarinnan äänen. Vapaus tuntuu upealta, vaikka lähitalon saunamökkiin onkin piilotettu Villun äpärälapsi nuoren äitinsä ja tämän vanhan sairaan äidin kanssa. Tarina kehittyy Villun vanhan nuoruuden ihastuksen, naapurin Korpiojan talon kaupunkilaistuneen Annan, paluuseen kotilahden maisemiin.

A.H. Tammsaaren vuonna 1922 ilmestynyt romaani käsittelee täyttymätöntä rakkautta sekä poikkeusyksilön, Villun, sopeutumattomuutta yhteiskuntaan. Kulisseina esitellään kahden vierekkäisen maalaistalon sukupolvenvaihdoksia. Koulunopettajasta tahtomattaan sukutalon isännäksi joutunut isä haluaa jäädä taustalle ja houkuttelee tytärtään Annaa talon emännäksi. Ainoa Annalle sopiva isäntäehdokas on naapurin puolirampa rikollinen, Villu.

Maisema ja työn eetos ovat tuttuja Tammsaaren jättimäisestä Totuus ja Oikeus -sarjasta. Vargamäen soinen, kitukasvuinen ja vetinen maa, loputon raadanta ja hiki sekä läpi harmaan kiven puskevat ihmiset ovat läsnä myös Katkun talolla ja Korpiojalla, joskin jälkimmäisessä työt ovat jääneet puolitiehen vanhan isännän voimattomuuden takia.

Kohtalon ja eksistentiaalisen heitettyyden välinen ristiriita soljuu läpi Tammsaaren teoksen. Työtä tehdään, koska sukutalo on pyhä. Katkun Villun ikuinen projekti, Kivimäen kivien räjäyttäminen alla olevan kuohkean mullan paljastamiseksi ja valjastamiseksi, tuntuu niin tammsaarelaiselta motiivilta kuin voi olla. Kyse voisi olla ihmesadusta elleivät luterilaiset työntuskat olisi jatkuvasti esillä.

“Usko pois, veliseni, Korpioja tekee joka ainoasta tytöstä piian tai paimenen”, sanoo Korpiojan vanhan isännän sokea sisko veljelleen, kun tämä kaavailee Anna-tyttärestään uutta emäntää. Työnteon eetos leimaa nykypäivänkin virolaista.

Ihmiset on ikään kuin heitetty osaksi omia sukujaan, omia kyliään ja omia piirejään riippumatta heidän luonteistaan, tarpeistaan tai haluistaan. Lopulta historian raskas painolasti määrää minne on mentävä, miksi on tultava, ja poikkeusyksilö murtuu paineen alla. Villu ei halua rammaksi isännäksi.

“Miksi sitten minun tyttäreni pitäisi valita juuri joku Katkun Villu? Eikö enää juoppojen, salametsästäjien ja vankilassa istuneiden lisäksi ole ketään, joka haluaisi päästä isännäksi Korpiojalle?” vanha isäntä kysyykin jo romaanin alussa.

Tammsaaren kultakauden ensimmäisestä teoksesta voidaankin löytää sitä niskavuorelaisuutta, josta virolaissyntyinen Ella Murrik, myöhemmin Hella Wuolijoki, kirjoitti kuuluisassa kirjasarjassaan. Liekö itämerensuomalainen sisäänpäinlämpiävyys sittenkin virolaista perua? Sen sijaan Tammsaaren kuvaama kärsimys on kouriintuntuvampaa, sen kieli on kuin vanhasta raamatunkäännöksestä.

Suomentaja Juhani Salokannel onkin tehnyt kiinnostavan valinnan kielen suhteen. Se noudattelee mukaillen virolaista lauserytmiä ja -järjestystä. Arvatenkin Salokannel tavoittelee vanhahtavaa kieltä, ja siinä onnistuukin. Joissain dialoginpätkissä Salokannel hakee ilmaisuvoimaa myös länsimurteista, mutta ei niin korostetusti, että se häiritsisi kielellistä koheesiota. Kerrontakieli on sillanpääläistä kirjasuomea, kohosteisen kaunista ja lyyristä, dialogi taas sellaista kuin 40-luvun mustavalkoelokuvissa.

Itsessään hieno käännöskieli dialogissa herättää kuitenkin nykyihmisessä kiehtovia kysymyksiä. Oliko vanhan kansan puhekieli todella niin kohosteista ja kansanomaisen pompöösiä kuin suomifilmien sananparret? Oliko Tammsaaren luoma tai Salokanteleen kääntämä kieli todellista vai onko se nykyperspektiivistä menneisyyden vääristynyttä simulaatiota, ikään kuin tavoiteltava mutta fiktiivinen menneisyyden tapa puhua, joka luo meille kuvitellun käsityksen menneestä?

Korpiojan isäntä onkin kuin vanha korpiballadi, joka yllättää vielä viimeisessä säkeistössään. Korpiojan Annasta on tekemään valinta, Villusta on myös. Toinen valinnoista on kaunis, toinen hirvittävä.