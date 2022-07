Kovan työn jälkeen Sunrise Avenue sai viikonlopuksi eteensä kaksi stadionillista väkeä.

Rock

Sunrise Avenue Helsingin Olympiastadionilla.

Viime vuosien kotimaisessa popmusiikissa on ollut vallalla käsitys, että suurimman palkinnon kovasta duunista olisi saanut jo näyttämöltä poistunut Cheek.

Kovan duunin tekijä on artisti, joka saa myytyä pääsylipun sillekin katsojalle, jota musiikki ei välttämättä kosketa, mutta jonka mielestä artistin menestykseen johtanut sinnikäs työ ansaitsee tunnustuksen lipun hinnan muodossa.

Se on taiteellisessa mielessä hieman kyseenalainen, mutta muuten viehättävä suomalainen tapa.

Kovimman duunin tekijän paikka on kuitenkin tuulinen, ja nyt sen näyttää valloittaneen Samu Haber ja jäähyväisiään tänä viikonloppuna Olympiastadionilla jättävä Sunrise Avenue -yhtye, jonka perustaja, taiteellinen ja taloudellinen johtaja ja keulakuva Haber oli alusta loppuun.

Helsingin Olympiastadionilla on tänä kesänä kotimaisia rockkeikkoja enemmän kuin tärkeitä jalkapallo-otteluita.

Haloo Helsinki! ja Apulanta ovat jo oman keikkansa tehneet, mutta kumpikin joutui tyytymään yhteen iltaan täyden katsomon edessä.

Sunrise Avenuella niitä on kaksi.

Kovan duunin sarjassa yhtye olisi ehkä pärjännyt yhdelläkin stadionkeikalla. Kun toisilla kesän stadiontähdillä on pelimerkkeinä tiiviiseen tahtiin kotimaan markkinoille syntyneitä ja ketterästi ajan virtauksiin reagoineita suomenkielisiä hittejä, Sunrise Avenue on panostanut vuosikausien ajan kaiken vanhanaikaiseen englanninkieliseen keskitien rokkiin.

Sunrise Avenue on soittanut jo vuosien ajan suurille yleisöille saksankielisessä Euroopassa, joka on ollut paitsi maakaasun, myös englanninkielisen mainstream-rockin suhteen koillisesta tulevan tuonnin varassa.

Viikonlopun keikkojen lipuista vähän yli kymmenen prosenttia on järjestäjien arvion mukaan myyty Suomen ulkopuolelle ja Haberin yleisön kanssa käymän keskustelun perusteella varsinkin Saksaan.

Sunrise Avenuen stadionkeikalla panostettiin myös visuaalisiin efekteihin. Samu Haber (vas.) laulaa ja Osmo Ikonen soittaa koskettimia.

Perjantai-iltana Olympiastadionilla Sunrise Avenue oli lopulta sitä mitä se on halunnut olla: kotikentällään soittava stadionrockyhtye, jonka kappaleet kuulostavat stadionrockilta silloinkin, kun ne eivät oikeasti ole suuria hittejä.

Niiden musiikilliset juuret ovat jossain keskellä 1980-luvun Atlantin valtamerta, Bon Jovin New Jerseyn ja U2:n Dublinin puolivälissä. Kappaleiden koukut ovat toistuvissa oo-oo-oo-yhteislauluissa ja dramaattisissa, jonkin loppumiseen viittaavissa aiheissa.

Jäähyväiskeikkaa ajatellen se oli hyvä resurssi, sillä teemasta kuultiin useita lauluja Thank You for Everythingistä Point of No Returniin ja Nothing Is Overiin ja keikan päättäneen Hollywood Hills -hitin ”bye bye, Hollywood hills” -kertosäkeeseen.

Samu Haber on vuosien aikana ja suurten yleisöjen edessä kasvanut raudanlujaksi esiintyjäksi, mikä peitti jonkin verran sitä, että laulajana hänen alarekisterinsä oli epävireinen.

Haberin virettä saattoi sekoittaa keikan sovinnollinen ja tunteellinen tunnelma, sillä lavalla kävivät vierailevina soittajina yhtyeestä aikoinaan lähtöpassit saaneet Jukka Backlund ja Janne Kärkkäinen, jotka yleisö otti vastaan lämpimästi.

Backlundin vahvistuksella soitettu Forever Yours oli levyversiota raskaampi ja myös keikan väkevin hetki.

Muutenkin Haber antoi jäähyväisten hengessä tilaa yhtyeen muille soittajille. Kosketinsoittaja Osmo Ikonen käytti tilaisuuden soittamalla oman soolohetkensä keskelle pianolla pätkän Armas Järnefeltin Kehtolaulua.

Sellaista kuulee sydänkesällä Helsingin keskustassa liian harvoin.