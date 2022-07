Hyvin tehty taidesarja Matkoja maalauksiin on samaan aikaan vanhanaikainen ja ajan hermolla

Sarjassa näyttelijä Hannu-Pekka Björkman käy läpi viisi maalaustaiteen hieman vieraampaa klassikkoa.

Radiosarja Matkoja maalauksiin voisi olla melkein miltä tahansa vuosikymmeneltä Suomen radiohistoriassa. Uutuudeksi sen paljastaa vasta alaotsikko ”oppaana Hannu-Pekka Björkman”.

On ohjelmaformaatteja, joilla ei ole mitään tarvetta uudistua, sillä ne ovat valmiita. Matkoja maalauksiin on samaan aikaan vanhanaikainen ja ajan hermolla. Se sisältää huoliteltua puhetta, sivistystä ja kulttuuria. Sellainen toimii aina, jos se on hyvin tehty. Ja onhan se.

Avausjaksossa Björkman kuvailee vajoamistaan niin sanottuun Stendhalin syndroomaan Pieter Brueghelin maalauksen Maisema, johon Ikaros putosi äärellä: ”Astuessani galleriaan, en kyennytkään katsomaan maalauksia vaan istuin salin keskellä olevalle penkille kyynelehtien ja sydän takoen.”

Maalaustaide on siis selkeästi näyttelijä Björkmanin intohimo. Ja sillä intohimolla hän käy läpi viisi maalaustaiteen klassikkoa, jotka kuitenkaan eivät ole niitä kaikkein tunnetuimpia.

Björkman ei niinkään esitelmöi maalausten merkityksestä taidehistoriassa vaan valottaa niiden taustoja ja symboliikkaa. Siihen tarvitaan tietoa niin antiikin taruista, uskonnosta kuin vaikka vanhoista lääketieteellisistä teorioista.

Sanomattakin on selvää, että Björkman on myös mainio lukija. Äänimaisemat ja musiikki täydentävät kokonaisuuden lähes huomaamattoman korostamattomasti.

Matkoja maalauksiin, Radio 1 klo 14.30 ja Yle Areena.