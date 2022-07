Suomen ainoa naispuolinen sotilaskapellimestari haluaa, että myös sotilassoittokunta heijastaisi ympäröivää maailmaa.

Musiikkikapteeni Aino Koskela käyttää esiintymisissä Kaartin soittokunnan perinteistä univormua, joka on hyvin erinäköinen Puolustusvoimien muihin virka-asuihin verrattuna.

”Kaikki muu paitsi puhallinorkesterimusiikki.”

Näin kirjoitti 12-vuotias Aino Koskela vastaukseksi Ystäväni-kirjan kohtaan, jossa kysyttiin lempimusiikkia.

Nyt musiikkikapteeni Aino Koskela, 40, on Kaartin soittokunnan toinen kapellimestari ja myös Puolustusvoimien ensimmäinen naispuolinen kapellimestari.

Helsingissä toimiva Kaartin soittokunta on suomalaisen sotilasmusiikin keihäänkärki. Se on ollut olemassa vuodesta 1819 alkaen ja toimii Puolustusvoimien edustusorkesterina ja tasavallan presidentin edustusorkesterina, eli soittaa valtiovierailuilla ja itsenäisyyspäivän vastaanotolla, siis Linnan juhlissa.

Maanantaina alkavassa Hamina tattoo -sotilasmusiikkitapahtumassa Koskela johtaa avauskonsertin, jossa Kymi Sinfoniettaa on vahvistettu Varusmiessoittokunnan jousistolla, Reservin jousistolla ja Rakuunasoittokunnan vaskilla. Solisteina ovat sopraano Johanna Rusanen-Kartano ja baritoni Ville Rusanen.

Rakuunasoittokunta on Koskelalle tuttu, sillä se oli ennen Kaartia hänen ensimmäinen työpaikkansa kapellimestarina Puolustusvoimissa.

Aina ei elämä mene nuorena valittujen suuntaviivojen mukaan.

Kouluikäisenä käyrätorven soiton aloittanut Koskela tosin päätti jo varhain, että musiikki on elämässä tärkeintä, ja että musiikista tulee myös ammatti.

Sotilasmusiikkiin hän tutustui opiskellessaan Sibelius-Akatemiassa kapellimestariksi. Puhallinorkesterin kapellimestarikoulutuksessa oli mukana myös Puolustusvoimien soittokuntien muusikoita, jotka houkuttelivat Koskelaa hakemaan töihin armeijaan.

”Sanoin, että en ikinä ja nauroin”, Koskela muistelee nyt.

Ajan kuluessa mieli muuttui, kun Koskela tajusi, että armeijassa pääsisi johtamaan ammattilaisorkesteria vakituisessa työsuhteessa. Sotilassoittokunnat, joita on Suomessa viisi, ovat maan ainoat ammattimaiset puhallinorkesterit.

Lisäksi Parolannummella toimii Puolustusvoimien varusmiessoittokunta, jossa voi suorittaa varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen.

”Jos ei ole Santtu-Matias Rouvali tai Dalia Stasevska, niin töitä ei ole tuosta vain tarjolla.”

Ihan yksinkertaista musiikkiupseeriksi ryhtyminen ei toki ollut.

Ensin piti suorittaa varusmiespalvelus ja aliupseerikoulu, koska armeijan soittokunnan muusikoilla täytyy olla myös sotilaskoulutus.

”En ole luonnostani kovin sotilaallinen ihminen, ja koulutus oli välillä haastavaa ja raskastakin. Hammasta purren pääsin siitä läpi”, Koskela sanoo.

Koska kapellimestari on myös soittokunnan muusikoiden esimies, hänellä täytyy olla myös reservin upseerin koulutus. Sen Koskela suoritti RUK:ssa työn ohessa ja täydensi sotilasopintojaan myös Maanpuolustuskorkeakoulussa.

”Minua on aina kohdeltu Puolustusvoimissa tasa-arvoisesti”, Aino Koskela sanoo.

Puolustusvoimissa on töissä sotilasviroissa koko ajan enemmän myös naispuolisia upseereita. Toisaalta myös kapellimestariksi kouluttautuvista naisten osuus on kasvanut.

Koskelan mielestä kumpikin asia on vaikuttanut siihen, että hän on Suomen ensimmäinen naispuolinen sotilassoittokunnan kapellimestari, mutta samalla hän sanoo toivovansa että samaan työhön tulisi lisää naisia.

”Tämä yhdistelmä on niin erikoinen. Kapellimestariksi pääseminen vaatii todella vahvan muusikkotaustan sekä luovan ja innovatiivisen kyvyn suhtautua omaan työhönsä, mutta lisäksi vaaditaan armeijavuosi, jossa säännönmukaisuus, rutiinit, käskyt ja normit ovat tärkeitä silloin, kun liikutetaan suuria joukkoja”, hän sanoo.

”On vaikea löytää ihmisiä, jotka haluavat kouluttautua näillä molemmilla alueilla.”

Sotilasmusiikilla on Suomessakin vuosisatoja pitkä historia, ja rauhan aikana sen tehtävänä on ollut pitää yllä Puolustusvoimien brändiä nykyaikaisena laitoksena, joka reagoi maailman muutoksiin myös musiikilla.

Niinpä sotilassoittokuntia on nähty erilaisissa viihdekonserteissa ja rockfestivaaleilla poptähtiä ja iskelmälaulajia säestämässä.

Koskela kuunteleekin paljon radiota ja seuraa mitä yleisö kuuntelee.

”Monilla on ehkä puhallinmusiikista se mielikuva, että siinä marsseja soitetaan lujaa ja vähän epävireisesti. Siitä mielikuvasta olen halunnut aina taistella ulos.”

Tänä keväänä Kaartin soittokunta esitti Kaarti Love -konsertissaan jopa Love Recordsin julkaisemia 1970-luvun klassikkoja Pepe Willbergin ja Karoliina Kallion kanssa. Love Records oli 50 vuotta sitten paitsi popin myös vasemmistolaisen laululiikkeen ja rauhanliikkeen äänitorvi ja arvomaailmansa puolesta toisessa ääripäässä sotilassoittokuntiin verrattuna.

”Ehkä vielä 20 vuotta sitten tällaista konserttia ei olisi voitu tehdä, mutta nyt aika on kypsä sille, että se on yksinkertaisesti suomalaista musiikkia”, Ultra Bra -faniksi tunnustautuva Koskela sanoo.

Perinteisesti suomalaisessa marssimusiikissa elää yhä vanha jako valkoisten ja punaisten marssien välillä, ja jälkimmäiset ovat kuuluneet sotilassoittokunnista poiketen harrastajapohjalta toimivien työväen soittokuntien ohjelmistoon.

Tänä keväänä Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuntuu Puolustusvoimissa monella tavalla.

”Rauhan aika ei ole enää itsestäänselvyys, ja sotilassoittokunnassakin joudutaan miettimään, että mitä sitten jos tilanne muuttuukin”, Koskela sanoo.

Alun perin sotilasmusiikilla on ollut kaksi päätehtävää: yksittäisen signalistin torvella soittamilla signaaleilla johdettiin joukkoja taistelussa, ja toisaalta soittokunnat pitivät musiikin avulla yllä sotilaiden mielialaa sodan keskellä.

Koskelan mielestä suomalaisella sotilassoittokunnalla on lisäksi laajempi, sotatoimien ulkopuolelle ulottuva tehtävä.

”Se on suuri suomalaisen kulttuurin ylläpitäjä. Sotilassoittokunnat tilaavat ja esittävät koko ajan uutta musiikkia, myös kevyttä musiikkia”, hän sanoo.

”Suomalaiset veronmaksajat maksavat meidän palkkamme, joten haluaisin, että sotilassoittokunta heijastaisi sitä mitä maailmassa tapahtuu.”

Päivittäisessä työssä sotilassoittokunnan kapellimestari joutuu ratkaisemaan eniten niitä jännitteitä, joita Koskela joutui pohtimaan jo oman ammatinvalintansa kanssa. Taiteellisen kunnianhimon ja sotaväen tiukan järjestyksen välillä on löydettävä tasapaino.

Sotilassoittokunnissa on kaksi johtajaa, päällikkökapellimestari, Kaartin soittokunnassa musiikkimajuri Timo Kotilainen, sekä Koskelan kaltainen kapellimestari ja varapäällikkö. Lisäksi Kaartin soittokunnassa työskentelee neljä apulaiskapellimestaria, jotka johtavat osastokokoonpanoilla tehtäviä esiintymisiä.

Päällikkö vastaa henkilöstöasioista, johtaa tärkeimpiä konsertteja ja hoitaa kansainväliset suhteet, kakkospäällikkö pyörittää päivittäistä toimintaa ja johtaa suurimman osan esiintymisistä.

Sotilassoittokunnassa muusikko joutuu usein samankaltaiseen tilanteeseen kuin pitkän linjan suosittu poptähti tai iskelmälaulaja, jolta yleisö odottaa joka ilta tunnetuinta hittiä, vaikka se ei laulajaa itseään ole enää taiteellisena suorituksena niin kiehtonut.

”Kaartin soittokunnassa lähes kaikki ovat musiikin maistereita ja kaikki älyttömän kovatasoisia muusikoita. Heillä on vahva halu tehdä asiat parhaalla mahdollisella tavalla musiikissa, mutta toisaalta meillä on vahva protokolla, jota me toteutetaan armeijan tilaisuuksissa. Sotilasmuusikon työhön kuuluu myös paljon haastavia soitto-olosuhteita, pitkiä bussimatkoja, odottamista ja yhtäkkisiä muutoksia”, Koskela sanoo.

”Itse yritän pitää kiinni siitä, että kun tehdään kaikki hyvin, niin on helpompi pitää ihmiset motivoituneina. Vaikka joudutaan soittamaan sama marssi sata kertaa vuoden aikana, niin se tehdään hyvin. Jollekin kuulijalle se voi olla ainoa kerta, kun hän kuulee kappaleen elävänä esityksenä.”

Kuka? Aino Koskela Musiikin maisteri, valmistui Sibelius-Akatemiasta Leif Segerstamin kapellimestariluokalta vuonna 2012. Lappeenrannan Rakuunasoittokunnan kapellimestari vuosina 2016-2020, Kaartin soittokunnan kapellimestari vuodesta 2021. Oma instrumentti käyrätorvi. Julkaisi vuonna 2004 omista sävellyksistään ja sanoituksistaan sooloalbumin Vierashuone. Syntynyt vuonna 1982, kotoisin Järvenpäästä, puoliso ja kaksi lasta.

Hamina Tattoo 11.-16.7.2022.