”Pyrimme siihen, että elämys tuntuu henkilökohtaiselta”, sanoo taiteellinen johtaja Matti Nives.

Miltä yhdysvaltalaisen rumpalin Makaya McCravenin tai saksofonisti TImo Lassyn musiikki kuulostaa keskellä aaltojen liplatusta ja lokkien huutoa?

Tai miltä tuntuisi tanssahdella pienellä saarella Nigerin tasavallasta tulevan Etran de L'Aïrin tahdissa? Yhtye kiersi vuosien ajan hääbändinä, kunnes se nousi kansainväliseen kuuluisuuteen.

Tämä selviää heinäkuun lopulla, kun Helsingin uusin jazzfestivaali Odysseus pidetään täydessä laajuudessaan Helsingin edustalla Lonnan saaressa.

Makaya McCraven soittaa Odysseus-festivaalilla 23. heinäkuuta.

Saaren ilmapiiri on tehnyt vaikutuksen festivaalin taiteelliseen johtajaan Matti Nivekseen. ”Se toivottaa tervetulleiksi monenlaiset kävijät”, hän sanoo.

Tällä festarilla musiikin määrää ja volyymiä tärkeämpää on Niveksen mukaan laatu. ”Pyrimme siihen, että elämys tuntuu henkilökohtaiselta", hän sanoo.

Timo Lassy esiintyi viime kesän Odysseus-festivaalin ”beetaversiossa”.

Odysseus-festivaalin piti aloittaa jo vuonna 2020, mutta korona muutti suunnitelmat. Viime kesänä festivaali pidettiin kahden päivän ”beetaversiona”.

Tänä kesänä festivaali toteutuu vihdoin sellaisena kuin se on ollut We Jazz -kollektiivin haaveissa. Kolmen päivän aikana saarella soittaa parikymmentä yhtyettä tai artistia, joista neljännes on ulkomaisia.

Teppo Mäkynen Pori Jazzissa vuonna 2018.

Paikalla on kotimaisen jazzin kärkeä, esimerkiksi saksofonisti Timo Lassyn ja rumpali Teppo Mäkysen duo, pianisti Olli Ahvenlahti ja trumpetisti Jukka Eskola yhtyeineen sekä trumpetisti Verneri Pohjola.

Lisäksi Nives on halunnut tuoda festarille artisteja, jotka ”eivät ole kosketuksissa jazzin historialliseen jatkumoon” sekä niitä, joiden musiikki ”on yllättävää ja inspiroivaa”.

Linja on tuttu Helsingin suurimmasta jazztapahtumasta, joulukuun We Jazz -festivaalista, jota on järjestetty jo vuodesta 2013. Myös Odysseus-festivaalin esiintyjät on valittu täsmähaulla paikan mukaan. ”Halusin musiikkia, joka toimii nimenomaan Lonnassa”, Nives sanoo.

Myös trumpetisti Verneri Pohjola esiintyy Lonnassa.

Lonnaan saapumiseen liittyy hänen mukaansa aina tietty wow-elementti. ”Vaikka saari sijaitsee vain kymmenen minuutin venematkan päässä Helsingin kauppatorilta, se on aivan oma maailmansa”, Nives sanoo.

Saarella on kaksi vanhaa makasiinia, jotka toimivat varuskunnan miinavarastoina vuoteen 1933.

Niissä pidetään muun muassa festivaalien kokeellisen musiikin konsertit, kuten turkulaisen säveltäjän Marja Ahdin ja lyömäsoittaja Minna Koskenlahden keikat.

Äänitaiteilija Marja Ahdin teoksia kuullaan Lonnan Miinamakasiinissa.

Makasiinien välissä olevalla terassilla sijaitsee festivaalin keskeisin esityspaikka, josta avautuvat näkymät merelle.

Terassilla esiintyy esimerkiksi brittiläinen Alabaster DePlume, joka yhdistelee jazzia puhuttuun sanaan. Hänet tunnetaan erityisesti spontaaneista live-keikoistaan.

Etran de L’Aïr toimi vuosia hääbändinä, kunnes kännykällä tallennettu albumi nousi maailman tietoisuuteen.

Terassilla esiintyy myös Nigerin tasavallasta tuleva Etran de L’Aïr, joka oli toiminut vuosia hääbändinä, kun arvovaltaisen The New Yorkerin kriitikko valitsi kännykällä tallennetun esikoislevyn vuoden 2020 mielilevykseen. Tänä vuonna ilmestynyt kakkosalbumi Agadez vei yhtyeen kiertueille Eurooppaan — nyt myös Lonnaan.

Djiboutilaisen Groupe RTD:n musiikkia on luonnehdittu somalifunkiksi.

Myös kahden muun esiintyjän tausta on Afrikassa. Djiboutista Suomeen saapuu ensimmäistä kertaa Groupe RTD, jonka musiikkia on luonnehdittu somalifunkiksi. Kosketinsoittaja Hailu Mergia on puolestaan yksi etiopialaisen jazzin voimahahmoista. Mergia asuu nykyisin Yhdysvalloissa.

Festivaaleilla esiintyy myös suomalainen retrosoul-muusikko Bobby Oroza, joka sai vastikään kansainvälistä nostetta, kun amerikkalainen hiphop-tähti Earl Sweatshirt sämpläsi Orozan biisiä ja sai videopalvelu Youtubessa yli miljoona katselua.

Festivaalilla on myös We Jazzin pop-up-levykauppa, jossa soittavat joka päivä We Jazz Dj:t.

Lonnan saareen pääsee vesibussilla Kauppatorilta.

Odysseus festivaali Lonnan saarella 22.-24.7. https://odysseusfestival.fi/

Lonnan saarelle liikennöivät Kauppatorilta Suomen Saaristokuljetuksen vesibussit. Meno-paluulipun hinta on 8,30 euroa.

