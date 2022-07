”Sasha, se bitch!” laulaja Lizzo huudahtaa ja nauraa kovaan ääneen.

Grammy-palkitulta räppäriltä, laulajalta ja pop-maailman megastaralta on juuri kysytty, mitä hänen huilulleen, Sasha Flutelle, kuuluu.

Maailmankuulu artisti antaa Helsingin Sanomille haastattelua Zoomin välityksellä Los Angelesin -kodistaan. Kovin yksityinen haastattelutilanne ei tosin ole: Zoomissa haastattelua seuraa joukko artistin tiimiläisiä ja pr-ihmisiä kamerat suljettuina. Aikaakin on vain yhdeksän ja puoli minuuttia.

Pr-ihmisistä huolimatta supertähti vaikuttaa suhtautuvan julkisuuskuvaansa rennosti. Yhdeksän minuutin aikana hän muun muassa pahoittelee, kun on vähällä röyhtäistä. Se johtuu kuulemma liiallisesta vihreästä teestä.

Sasha Flute on Lizzon huiluista kuuluisin ja Lizzon mukaan myös laiska. Artisti on nimennyt sen esikuvansa, pop-laulaja Beyoncén alter-egon Sasha Fiercen mukaan. Huilun elämää voi seurata Sasha Fluten omalla Instagram-tililtä, jolla seuraajia on jo 300 000. Lizzolla itsellään Instagram-seuraajia on yli 12 miljoonaa.

Juuri räväköistä huilusooloista on tullut räppärin tavaramerkki niin lavoilla kuin somessa. Sometileillään laulaja julkaisee videoita, joilla hän samanaikaisesti soittaa ja twerkkaa tai coveroi ronskisti pop-hittejä. Uuden käsittelyn ovat saaneet ainakin Kendrick Lamarin Big Shot ja Futuren Mask Off. Toukokuussa Lizzo otti poikkihuilunsa mukaan jopa Met-muotigaalan punaiselle matolle.

Äskettäin Lizzo on soittanut huilua talk show -juontaja James Cordenin Carpool Karaoke -ohjelmassa, jossa juontaja laulattaa julkimoita autossaan. Cordenin Range Roverin takapenkiltä kaivama huilu ei tosin ollut Sasha Flute.

”Sasha on siitä todella mustasukkainen. Samaan aikaan hän on kuitenkin iloinen, sillä joka kerta, kun soitan mitä tahansa huilua, kaikki kutsuvat sitä Sashaksi.”

Lizzo saapui poikkihuilunsa kanssa Met-gaalaan viime toukokuussa.

Sashaa kuullaan Lizzon mukaan myös perjantaina ilmestyvällä Specialilla, Lizzon neljännellä albumilla. Lizzo kertoo soittavansa huilua itse About Damn Time -kappaleella, joka on yksi levyn singleistä.

World Famous Supreme Team -hiphopduon Hey DJ -kasarifunkia sämpläävä kappale tuo mieleen 1970- ja 1980-lukujen vaihteen diskosoundin. Rap-osuuksia, soul-henkistä laulua ja funk-kitarointia yhdistelevä kappale on malliesimerkki Lizzon musiikista, jossa monenlaiset musiikkityylit kohtaavat. Lizzolle tyypilliseen tapaan sanoitukset valavat kuulijoihin toiveikkuutta ja itsevarmuutta.

Diskolla on Lizzolle myös yhteiskunnallisempi merkitys. Artisti muistuttaa, että erityisesti Yhdysvalloissa diskomusiikki on antanut kuulijoille taistelutahtoa aina poliittisesti vaikeina aikoina.

Lizzo poseerasi Bet-gaalan punaisella matolla kesäkuussa.

Juuri taistelutahtoa Lizzolla on. Laulaja tunnetaan suorasanaisista kannanotoistaan, joissa hän puhuu vähemmistöjen ja julkisuudessa aliedustettujen ryhmien puolesta.

Ajankohtaisiin aiheisiin hän reagoi nopeasti. Kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi liittovaltiotason laajan aborttioikeuden, Lizzo lahjoitti monien muiden artistien tavoin rahaa aborttioikeuksia ajaville järjestöille.

Lizzo ja taustatanssijat luottivat kesäkuun Bet-gaalan lavalla kultaan.

Kesäkuussa fanit syyttivät, että Special-levyn Grrrls-singlellä käytetään sanaa, jonka voi tulkita ableistiseksi eli vammaisia ihmisiä alentavaksi ja syrjiväksi. Lizzo pahoitteli sanavalintaa ja julkaisi kappaleesta nopeasti uuden version, jossa loukkaavaksi tulkittu sana oli korvattu uudella.

Isompi esimerkki Lizzon vaikuttamistyöstä on maaliskuun lopussa Amazon Prime Video -suoratoistopalveluun ilmestynyt tosi-tv-sarja Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, jossa artisti metsästää taustatanssijoita tiimiinsä. Kilpailijat ovat Lizzon kaltaisia mustia, pluskokoisia naisia, joita viihde- ja musiikkiala ei ole perinteisesti päästänyt näkyville.

Lizzo toimii sarjan juontajana, ja hän on myös ohjelman päätuottaja.

”Ohjelman tärkein viesti on, että ihmiset näkisivät kaltaisteni naisten arvon”, Lizzo sanoo.

Onko musiikkiala muuttunut parempaan suuntaan?

Lizzon katse herpaantuu pois kamerasta. Talon ulkoportailla heiluu kuulemma tuntematon nainen.

”En usko, että musiikkiala on muuttunut. Minä muutan sitä. Aikaisemmin kaltaiseni naiset eivät päässeet alalle, mutta nyt he pääsevät minun ansiostani.”

Lizzo esiintyi syyskuussa 2021 Global Citizen -festivaalilla New Yorkin Central Parkissa.

Lizzo on puhunut haastatteluissa vuosia siitä, kuinka ankaria ja kapeita ideaalikehon määritelmät ovat valkoista ja laihaa kehoa ihannoivassa maailmassa. Artisti on kertonut myös avoimesti nuoruutensa ulkonäköpaineista ja niiden selättämisestä.

Somekanavillaan laulaja julkaisee itsestään säännöllisesti kuvia, joissa hän poseeraa itsevarmasti vähissä vaatteissa. Niin vähissä, että lähipiiri on pyytänyt Lizzoa pukemaan enemmän ylleen, artisti paljasti James Cordenin haastattelussa.

Julkisuudessa kuvia ja kappaleita tulkitaan juuri kehopositiivisuuden ilmentyminä. Se vaikuttaa olevan Lizzolle myös rasite.

”Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin tulla tulkituksi kehopositiivisena”, Lizzo sanoo Helsingin Sanomille. Hän jatkaa, että se johtuu ennen muuta hänen ulkonäöstään.

Lizzo käyttää esimerkkinä itsensä arvostamisesta kertovaa, vuonna 2015 julkaistua En love -kappaletta. I’m in love with myself, artisti laulaa Zoomissa.

”Kun julkaisen tällaisia kappaleita, ihmiset ajattelevat, että otan kantaa. En ota, laulan vain kirjaimellisesti siitä, mitä tunnen. Älkää tulkitko kappaleita sen syvällisemmin.”

Monille faneille Lizzo on kuitenkin ennen muuta kehopositiivisuudesta ja itsensä hyväksymisestä puhuva roolimalli.

”Se ei ole stressaavaa, sillä olen uskomaton persoona.”

Osa somekansasta on ehtinyt epäillä, soittaako Lizzo videoillaan huilua todella itse.

Lizzon tausta on kuitenkin klassisessa musiikissa. Houstonissa varttunut Lizzo alkoi soittaa huilua viidennellä luokalla, ensin korvakuulolta ja myöhemmin nuoteista. Suunnitelmissa olivat opinnot Pariisin konservatoriossa ja ammattihuilistin ura orkesterissa. Lopulta ajatus räppärin urasta vei voiton, vaikka Lizzo ehtikin opiskella klassista musiikkia myös Houstonin yliopistossa.

Opinnot keskeytyivät, kun Lizzon isä kuoli. Hetken aikaa Lizzo nukkui ystäviensä sohvilla ja jopa autossa, japanilaisessa Subarussa.

Esikoislevy ilmestyi vuonna 2013, mutta artisti löi itsensä läpi toden teolla vuonna 2019. Silloin kaksi vuotta aikaisemmin julkaistu Truth Hurts nousi jälkijättöisesti Billboard-listalle ja nosti artistin suuren yleisön tietoisuuteen. Samana vuonna ilmestyi menestyslevy Cuz I Love You. Levyllä on muun muassa yhteiskappale rap-legenda Missy Elliottin kanssa.

Perjantaina ilmestynyttä Special-levyä on ollut tekemässä iso joukko menestyneitä biisinkirjoittajia. Lizzo uskoo, että klassisen musiikin taustan ansiosta hän on voinut osallistua levyn tekemiseen ja ymmärtää, mitä studiossa tapahtuu.

”Osaan puhua studiotekniikkaa, ja se kuuluu ehdottomasti myös Specialilla.”

Tosin Sasha Flutea kuullaan levyllä ainoastaan yhdessä kappaleessa.

”Katsotaan, jos voisimme tulevaisuudessa työskennellä yhdessä enemmän.”

Lizzo esiintyi afroamerikkalaiseen kulttuuriin keskittyvässä BET-gaalassa kotikaupungissaan Los Angelesissa kesäkuussa.