Varmaotteinen lyhytelokuva voitti 2021 Tampereen elokuvajuhlien opiskelijasarjan.

Hyönteisten määrän romahtaminen on iso osa meneillään olevaa luontokatoa. Varsinkin mehiläisten väheneminen on herättänyt huolta pölyttäjien puutteen vaikutuksesta ruoantuotantoon. Se on inspiroinut Mehiläiskesä-lyhytelokuvaa (2021).

Ohjaaja Ida-Maria Olva ja käsikirjoittaja Marjo Airisniemi voittivat Aalto-yliopiston elokuvalaitoksen lopputyöllään viime keväänä Tampereen elokuvajuhlien opiskelijasarjan.

Eedi (Heli Hyttinen) on käyttänyt ison osan opintolainastaan mehiläispesiin. Äiti Anne (Irina Pulkka) kauhistelee hintaa ja kyselee hunajan perään.

Hiljaisen hirtehisen komedian sukupolvien välinen kuilu on viritetty aika tyypillisesti ihanteellisen nuoren ja käytännöllisen vanhemman väliin. Mutta draamaa kehitellään miellyttävän hienovaraisesti ja lopulta kuilun yli kurotellaan suhteellisuudentajun silta pitkin.

Mehiläiskesä on toteutettu varmoin ottein. Myös muun muassa kuvaaja Heini Mäntylä on tehnyt tyylikästä jälkeä.

