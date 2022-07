David I. Kertzerin tietokirjan mukaan Hitler ja Mussolini haistoivat paavin pelokkuuden ja osasivat käyttää sitä hyväkseen.

David I. Kertzer, The Pope at War. The Secret History of Pius XII, Mussolini, and Hitler. Random House 2022. 672 s.

”Kirkko ei pelkää historiaa”, paavi Franciscus sanoi, kun hän avasi toisen maailmansodan aikana paavina toimineen Pius XII:n arkistot tutkijoille pari vuotta sitten. Hän viittasi siihen, että monien tutkijoiden mielestä Pius XII oli heikko paavi, joka vaikeni juutalaisten joukkomurhasta eikä uskaltanut panna vastaan Hitlerille eikä edes maanmiehelleen Mussolinille.

Syytökset Pius XII:n vaikenemisesta tulivat suuren yleisön tietoon 1963, kun saksalaisen Rolf Hochhuthin näytelmä Sijainen sai ensi-iltansa. Se oli suuri yleisömenestys, mutta katolisen kirkon johto paheksui sitä syvästi.

Se oli alku paavin intohimoisten puolustajien ja kriittisten historiantutkijoiden niin sanotulle Pius-sodalle, joka jatkuu edelleen. Kiistan osapuolet ovat toistuvasti todenneet, että totuus kyllä paljastuu, kunhan Vatikaanin arkistot joskus aukeavat.

Pius XII:n ajan arkistot ovat nyt olleet auki kaksi vuotta, ja David I. Kertzerin teos on ensimmäinen merkittävä tutkimus, jossa uusia aineistoja on hyödynnetty. Kertzer on amerikkalainen antropologi ja historioitsija, joka on kirjoittanut useita tutkimuksia modernin paaviuden historiasta.

Hänen edellinen teoksensa käsitteli Pius XII:n edeltäjän, Pius XI:n, paaviutta ja tämän köydenvetoa Mussolinin kanssa. Kertzerin tutkimuksille on tyypillistä perusteellinen arkistojen käyttö, mutta hän on myös taitava kertoja.

Vatikaanissa vaihtui johtamistyyli, kun Pius XII valittiin paaviksi vähän ennen toisen maailmansodan syttymistä. Hänen edeltäjänsä oli viime vuosinaan suhtautunut yhä kriittisemmin Hitleriin, Mussolinin fasistihallintoon ja erityisesti Italian rasistisiin juutalaislakeihin, jotka säädettiin 1938. Vähän ennen kuolemaansa Pius XI suunnitteli tuomitsevansa julkisesti rasismin ja Italian kuhertelun natsi-Saksan kanssa.

Kun Pius XII astui kirkon johtoon, Vatikaanin suhtautumista sekä natseihin että fasisteihin alkoi leimata äärimmäinen varovaisuus. Paavi ja hänen lähimmät neuvonantajansa halusivat viimeiseen asti välttää Mussolinin ja Hitlerin ärsyttämistä. Se oli heistä välttämätöntä kirkkoinstituution ja sen toimintamahdollisuuksien säilyttämiseksi.

Kertzerin mukaan sekä Hitler että Mussolini haistoivat hyvin paavin pelokkuuden ja osasivat käyttää sitä hyväkseen. Hän toteaa, että paavi onnistui erinomaisesti pyrkimyksissään pitää suhteet säröttöminä. Sen kääntöpuolena tosin on, että paavia ei voi missään mielessä kutsua sota-ajan moraaliseksi johtajaksi tai esikuvaksi.

Paavi kammosi ennen muuta Hitleriä, mutta ei juutalaisten kohtelun, vaan itseensä ja koko kirkkoon kohdistuneen uhan vuoksi. Pius pelkäsi natsien arvostelun johtavan siihen, että saksalaiset katolilaiset vieraantuisivat kirkosta.

Kun akselivallat alkoivat kärsiä tappioita vuodesta 1942 lähtien, paavi alkoi pelätä sitä, mitä Neuvostoliiton voitto merkitsisi kirkolle ja kristityille. Silloinkaan ei ollut oikea aika arvostella Hitleriä, koska se olisi voinut heikentää puolustautumista kommunismia vastaan. Kommunismi oli paaville selvästi suurempi paha kuin natsismi.

Kertzerin näkemys paaviin itseensä kohdistuneesta uhasta on, että se oli pitkälti paavin kuvittelema, kun sekä natsit että fasistit pyrkivät esiintymään kristinuskon puolustajina. Paaviin koskeminen olisi tärvellyt tämän mielikuvan ja heikentänyt sodan kannatusta sekä Saksan että Italian katolilaisten keskuudessa.

Halu pysyä hyvissä väleissä Hitlerin kanssa oli ilmeisesti syy siihenkin, ettei paavi protestoinut, kun natsit alkoivat lokakuussa 1943 kuljettaa Rooman juutalaisia Auschwitziin aivan Vatikaanin tuntumasta.

Paavi tiesi hyvin, mitä juutalaisille tapahtui Saksan miehittämillä alueilla. Hän sai luotettavia tietoja muun muassa itärintamalla toimineilta italialaisilta kenttäpapeilta. Eri tahot pyysivät häntä ottamaan kantaa juutalaisten puolesta. Tästä huolimatta hän ei koskaan käyttänyt julkisissa puheissaan sanoja juutalainen tai natsit.

Enin, mihin hän taipui, oli valittelu vähemmistöjen ja pienten kansojen kohtalosta sodan jaloissa. Muutenkin paavin maailmalle suunnatut puheet olivat vaikeaselkoisia ja monitulkintaisia. Sekä liittoutuneet että akselivallat löysivät niistä tarttumakohtia omaan propagandaansa.

Pius XII olisi halunnut toimia rauhanvälittäjänä sodan osapuolten välillä. Hänen esikuvanaan oli ensimmäisen maailmansodan aikana samaan pyrkinyt paavi Benedictus XV. Kummankin paavin pyrkimykset valuivat kuitenkin hiekkaan.

Pius XII:n äärimmäinen varovaisuus esti häntä sitoutumasta mihinkään konkreettiseen välityshankkeeseen. Hän pelkäsi, että epäonnistuminen sellaisessa vahingoittaisi Pyhän istuimen arvovaltaa etenkin italialaisten keskuudessa.

Kertzer toteaa lopussa, että Italiassa on sodan jälkeen aktiivisesti pyritty unohtamaan, kuinka vahvaa fasismin ja sodan kannatus oli katolisen kirkon piirissä. Pius XII:stä on luotu kuvaa sankarillisena paavina, joka vastusti Hitleriä ja Mussolinia. Kuva on valheellinen.

Mikko Ketola on kirkkohistorian yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa